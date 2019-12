Indumil aclara que la explosión en fábrica no fue acto terrorista

La Industria Militar de Colombia (Indumil) informó que la explosión ocurrida en la vereda La Unión, de Sibaté, no fue un acto terrorista. “Al momento se descarta la ocurrencia de un atentado”, escribió la empresa en un comunicado de prensa.

Por ahora, se adelantan investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del accidente. Fuentes de Indumil le dijeron a EL TIEMPO que la Fiscalía ya abrió una investigación para esclarecer lo sucedido.

“Al parecer, la explosión se originó en uno de los talleres donde se hacía el cordón detonante”, explicó Álvaro Farfán, capitán del cuerpo de bomberos de Cundinamarca. Este cable tiene usos militares e industriales y hace parte de la cadena de materiales que hacen efectiva una detonación. Se utiliza en las minas y para despejar terrenos en los que se tienen proyectos de construcción. Su núcleo está hecho con pentrita, que es un material calificado como alto explosivo.



“Aún no sabemos si la manipulación de estos productos se hizo de manera adecuada por parte del personal. Eso todavía es materia de investigación”, afirmó el secretario del Despacho de la alcaldía de Sibaté, Luis Carlos Duque.

Fuentes de Indumil le explicaron a EL TIEMPO que las instalaciones de esta en la vereda La Unión tienen aislados sus centros de producción para que posibles detonaciones no generen daños en toda la fábrica.



Pero los daños no se limitaron solo a las instalaciones de la empresa. El impacto se sintió en todo Sibaté, pero fueron los vecinos del barrio Parques del Muña quienes reportaron daños en sus casas. Los funcionarios de la Alcaldía, por su parte, dijeron que aún no se tiene una cifra oficial de los costos materiales que dejó el accidente.

Pero sí se sabe que hubo cuatro heridos y una persona fallecida. Todos ellos eran trabajadores de Indumil.



La víctima fatal del accidente fue Édison Camacho, quien tenía 15 años de experiencia trabajando con explosivos en esa empresa y que murió de forma instantánea.



“En el mismo momento en el que sucedió este terrible suceso, la familia tuvo acompañamiento de Indumil en varios frentes. Tienen un apoyo sicológico, social y jurídico”, le dijo un funcionario de la entidad a EL TIEMPO. Después del suceso, la empresa emitió un comunicado en el que expresa solidaridad con la familia de su empleado.



Los trabajadores que quedaron heridos tras la detonación fueron trasladados a la Clínica San Luis, de Sibaté, y al Hospital Cardiovascular, de Soacha. Édgar Peñalosa Cadena, Jorge Enrique Cadena y Jhon Jairo Moncada fueron dados de alta de la clínica de Sibaté. Mientras tanto, José Carvajal permanece interno en el centro asistencial de Soacha.



“El paciente llegó en la noche del jueves. Venía con unas heridas a nivel facial y en el cuello”, dijo Carlos Quijano, coordinador de urgencias del Hospital Cardiovascular, de Soacha, a donde fue remitido el trabajador herido.



Según informó posteriormente el hospital, José Carvajal seguía en observación hasta la tarde de este viernes. Sufrió un trauma craneoencefálico moderado. Además, tuvo un “trauma con fracturas importantes de huesos propios de la nariz y una hipoacusia severa por trauma timpánico”, según informó el hospital.



