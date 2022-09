¿Y la policía? Esa fue la pregunta que muchos bogotanos se hicieron ayer en medio de las manifestaciones de colectivos feministas en el centro de Bogotá. Un hecho en específico abrió toda una polémica sobre la acción efectiva de los uniformados para contrarrestar a las manifestantes que estaban vandalizando la fachada de la catedral Primada de Colombia, presuntamente, frente a la mirada de las autoridades.



Esta situación puso de manifiesto lo que podría ser el efecto de la aplicación del nuevo protocolo de acompañamiento a las manifestaciones, que fue expedido el 25 de septiembre por el director general de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, y que, entre otras cosas, dispone que los uniformados deberán ser ‘discretos’ y mantener la distancia de los manifestantes. También prohíbe que la fuerza disponible encabece y termine las marchas o que se defienda en caso de malos tratos verbales; pues “prima el derecho a la manifestación sobre el buen nombre”.



Una de las primeras en reaccionar ante los videos que circularon en redes sociales en los que se evidenciaba el accionar de las manifestantes fue la propia alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien calificó esos actos como vandálicos.



“Esto es vandalismo. Tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de la Policía de Bogotá. ¿Por qué, en vez de grabar, no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunto con respeto: ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar?”, afirmó López.



A lo que el brigadier general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá, le respondió que por el contrario los uniformados habían seguido el protocolo establecido y que gracias a esa respuesta oportuna fue que el hecho no pasó a mayores y se pudo despejar el área.

Así amanecieron algunas fachadas alrededor de la Plaza de Bolívar y el palacio de Justicia después de la marcha a favor de la legalización al aborto Foto: Mauricio Moreno. CEET

"Ante este hecho, de forma inmediata y con todas las entidades distritales, la policía reaccionó oportunamente logrando que las personas se dispersaran y se escondieran para evitar las capturas que correspondían”, dijo el general Triana, y agregó que siguen en la búsqueda para identificar a las mujeres que protagonizaron el hecho.



No obstante, estas respuestas no dan claridad sobre la magnitud de lo ocurrido ayer, toda vez que el mismo general Triana señaló que las 1.200 manifestantes que se movieron desde la Universidad Pedagógica, Javeriana, Distrital, Nacional y Santo Tomás no solo afectaron la catedral Primada, sino que además atentaron contra la iglesia de la Porciúncula, Lourdes, entidades públicas, establecimientos comerciales, bancarios, estaciones de TransMilenio, rompieron los vidrios de la Torre Colpatria y de un bus articulado.



Y aunque las autoridades tienen claro que esas acciones conforman delitos, no hubo capturas. Para Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, de este suceso se desprenden tres temas importantes para el debate.



El primero, ¿qué pasó con el Estatuto Nacional para el Manejo de la Protesta Social que se expidió en 2021 y que, aunque contemplaba el diálogo, no prohibía a los uniformados actuar en caso de vandalismo?



En segundo lugar, el hecho de que los policías no puedan responder ante una agresión verbal o una incitación es para Nieto un error que recae en la pérdida del respeto por las autoridades, lo que afecta las oportunidades reales de tener control sobre la situaciones de seguridad.

Hay poca articulación de la Policía con la administración distrital, pues no hay una línea clara de acción entre las dos instituciones

Finalmente, advierte Nieto que en medio de la manifestación hay que dejar de señalar a la policía como único responsable de la confrontación y tener en cuenta que las manifestaciones “son producto de problemas sociales de orden nacional que tienen que ver con la desatención del Gobierno a ciertos sectores”.



No obstante, Juan Sebastián Jiménez, docente investigador en seguridad de la Universidad Nacional, advierte que el problema que se desprende de este tipo de situaciones es que deja ver “la poca articulación de la Policía con la administración distrital, pues no hay una línea clara de acción entre las dos instituciones”.



Explicó que el uso del diálogo no vulnera directamente la autoridad de los uniformados. “Lo que podemos ver es que las marchas son cada vez menos violentas. ¿Hay desmanes? Sí, pero es una situación que se puede resolver con diálogo para que ni que las marchas puedan ser anárquicas sin control ni tampoco que sea un escenario para el abuso policial”.

Protocolo unificado



El secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, dijo que, en medio de las actuaciones vandálicas, la policía intervino “generando un cordón para proteger los edificios públicos de la zona con una reacción rápida”; no obstante, como se vio en los videos publicados en redes sociales, esto solo ocurrió luego de que el edificio ya había sido vandalizado.



El documento del nuevo lineamiento señala que deben preverse grupos de reacción motorizados que actúen de inmediato cuando manifestantes ataquen el patrimonio público o privado.



Entonces, ¿cómo funciona el protocolo en Bogotá? Fernández de Soto dijo que en la ciudad hay una ruta establecida para atender estas situaciones que incluye gestores convivencia que acompañan las manifestaciones y que solo se usa al Esmad en situaciones de violencia desmedida.



El líder de la cartera de Seguridad en la capital señaló además que “el Distrito espera que esta directriz que ha sido expedida por la Dirección de la Policía se implemente sin ambigüedad, se restablezca el orden y que no se tolere el vandalismo”.



Pero para los expertos, más allá de si se aplicó o no el nuevo protocolo que unificó la Policía Nacional, lo cierto es que hay quienes aseguran que los problemas de comunicación entre la institución y la administración son latentes, a pesar de los cambios, y otros dicen que los nuevos lineamientos dejan desprotegidos a los uniformados.



“Manifestar a los policías que el insulto, agresión verbal y hasta física hace parte de la protesta no está bien porque será aprovechado por parte de los vándalos y delincuentes para agredir a los policías”, puntualizó una fuente informada dentro de la institución.

La Iglesia se pronunció tras los desmanes

Luis José Rueda Foto: Cortesía Hanna Thiesing

Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, rechazó rotundamente los actos violentos en contra de la Catedral y dijo que aunque respetaban todas las formas de manifestación exigían respeto civil por parte de los promotores y participantes de las marchas; además, les pidió a las autoridades que “garanticen la vida, la honra y bienes de la ciudadanía”.



Dijo la Arquidiócesis que no pretenden responder con violencia a las indignas agresiones a las que fueron sometidos y que trabajan por una cultura de encuentro entre diversos pensamientos.

