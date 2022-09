La actualización catastral de Soacha está, nuevamente, en el ojo del huracán. Hace una semana, la Superintendencia de Notariado y Registro formuló cargos contra el municipio y contra el operador catastral Catastro Avanza. Este es un nuevo episodio del sonado proceso de actualización, que comenzó en 2020, que significó incrementos en avalúos en miles de predios del municipio.



Además de la actual formulación de cargos, en abril de 2021 la Procuraduría ya había abierto una indagación preliminar al alcalde Juan Carlos Saldarriaga, por presuntas irregularidades en el aumento del impuesto predial y la actualización catastral.



Actualmente, la Alcaldía Municipal, con un equipo de abogados y técnicos, está revisando punto por punto los hallazgos de la Superintendencia para responder y ejercer su derecho a la defensa.



Vale recordar que Soacha fue el primer municipio del país en aplicar el modelo de descentralización del catastro, implementado por el anterior gobierno nacional. El modelo, entre otras cosas, permite que no solo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) tenga la responsabilidad del catastro de los territorios, sino que los propios municipios se conviertan en gestores catastrales. Soacha fue habilitado como gestor en abril de 2020 y en septiembre ordenó la actualización catastral del municipio, una tarea que no se hacía hace más de una década. Ese mismo año, la Alcaldía, luego de una convocatoria, escogió a Cityland, una empresa con la que conformó la firma mixta Catastro Avanza S. A. S., que actualizó en tres meses y medio el catastro del municipio más grande de Cundinamarca.



Los nuevos avalúos catastrales, sin embargo, han generado todo tipo de críticas y rechazos por parte de algunos habitantes del municipio –por cuenta de subidas que llegaron a ser de hasta el 500 %– y que terminaron hasta en protestas.

¿Qué dice la Súper?



El organismo público formuló cargos al municipio como gestor catastral por, al parecer, no aplicar (o no hacerlo correctamente) unas especificaciones técnicas catastrales y temas de calidad. Asimismo, formula cargos contra Catastro Avanza porque “al parecer no aplicó lo previsto en el numeral 7 del artículo 81 de la Ley 1955 de 2019, como quiera que no aplicó las metodologías, estándares y procedimientos técnicos definidos por el Igac en el Manual de procedimientos de la Formación Catastral y Actualización de la Formación Catastral (...)”.



En el documento, la Superintendencia adjunta nueve anexos de pruebas y expone una serie de hechos y presuntas infracciones. Entre las varias observaciones que hace, asegura que el operador catastral “no allegó el documento idóneo para la definición de los límites de la entidad territorial”, que “no dio trámite a los saldos identificados durante la etapa preoperativa”, que en el componente económico hay “inconsistencias metodológicas”, que “no existe evidencia de dónde se adoptó el valor” asignado a suelo rural y otros predios, que en algunos casos la fotografía de los predios no correspondía con la descripción de la oferta y "que no se evidencia implementación del Manual de Control de Calidad", entre otros elementos.



La Superintendencia cuestiona, además, cómo en algunos procedimientos no se habría hecho “inspección ocular” y puso sobre la mesa los métodos indirectos.

El alcalde responde



“Ha sido un ejercicio que pudo haber tenido una que otra falla”, aseguró el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, en conversación con EL TIEMPO, y agregó: “Tenemos un margen de error en la metodología que se usó, pero buscamos al mejor, contratamos al mejor, usamos la mejor tecnología. Eso llevó a que tuviéramos un catastro con solo cerca de 300 correcciones reales que se tuvieron que hacer en una fase inicial de 180.000 inmuebles y que hoy llega a 250.000”.



Aunque el alcalde aseguró tener confianza de que su equipo responderá a los hechos y presuntas infracciones, afirmó que “pareciese ser que la Superintendencia es la peor enemiga de las actualizaciones catastrales”.



Explicó que para la revisión en predios contrataron “fotografía aérea y Street View”. “Cuando los ciudadanos llegaban a la alcaldía, molestos por el recibo catastral, sacábamos el computador, pedíamos los datos y traíamos la imagen de los predios”. Asimismo, aseguró que la metodología directa tendía más al error: “La metodología directa permite la corrupción, cuando haces visita directa, haces que te avalúen en menor valor tu propiedad, como lo vimos hace 12 años, donde encontramos propiedades que podían avaluarse en un millón de pesos”.



Y continuó: “Que las fotos no corresponden... en una metodología indirecta tenemos un 3 por ciento de margen de error como en todos los procesos”.



Ante los cuestionamientos por la presunta falta de “observaciones oculares” en algunos procedimientos, el Alcalde, aunque hizo salvedad de no ser el más técnico en catastro, argumentó el uso de la metodología de zonas homogéneas.

Sin embargo, la Superintendencia afirmó que “en los avalúos de puntos muestra allegados el operador catastral no realizó o no aportó el documento consolidad zon la definición de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas finales”. A esto, Saldarriaga insistió en que “los sustentos se tienen y se entregaron”.



Aunque el mandatario manifestó desconocer los efectos de una posible vinculación a un proceso administrativo, sostuvo que “dejar sin gestor catastral a la ciudad, más que un castigo para un alcalde, es un castigo para la sociedad. Hoy los grandes problemas sociales y sacar adelante a la Soacha que se está transformando depende de que el catastro multipropósito y la actualización catastral sigan su rumbo”.



De acuerdo con Saldarriaga, el techo de recaudo de predial proyectado para este año es de 150.000 millones de pesos. “Nosotros proyectamos presupuestalmente llegar a 113 o 115.000 millones: y ya íbamos en 70.000 millones. Duplicamos el ingreso de lo que venía recogiendo la ciudad. Obviamente hay gente esperando convencida de que se va a caer y que no hay que pagar”.



Aseguró que con ese recurso se ha invertido en planes sociales, como alimentación para 5.000 adultos mayores, PAE para 12.000 niños en una primera fase, obras por más de 70.000 millones de pesos, como el nuevo comando de Policía Metropolitana y la nueva sede administrativa.

Tres preguntas al Alcalde de Soacha

Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Hablemos del origen de Catastro Avanza. ¿Cityland era la empresa ideal para hacer esa operación?



Salió de un proceso de una convocatoria pública abierta y pública. Buscamos en su momento contratar con Bogotá, Barranquilla y otras ciudades por su experiencia.



¿Es cierto que el plazo de presentación de propuesta fue muy corto?



Se hizo en los tiempos que establece la norma para que se presentaran todas las empresas que quisieran presentar.



¿Usted tiene alguna relación con esa empresa? Se habló de una antigua relación suya con quien la lidera hoy...



Yo trabajé en una empresa. Pero he trabajado en 10, he conocido 1000 personas. Eso no tacha a ningún oferente porque legalmente la ley 80 no dice que si tú trabajaste con alguien o conociste a alguien en una ejercicio laboral, eso sea un impedimento para presentarse en un proceso contractual.



¿En cuánto tiempo se hizo la actualización catastral del municipio?



En 3 meses y medio



¿Y es posible hacer eso en ese tiempo?



Totalmente posible y con menores reclamaciones posible. La tecnología del catastro multipropósito establece la posibilidad de utilizar metodologías nuevas.



Otra de las mayores críticas de la Superintendencia fue que no se habría aplicado el manual de calidad... ¿Eso es cierto?



Para nada. Eso se va a probar y se va a entregar todo. Esto era un proceso contratado donde tuvo supervisores en todo el proceso de manual de calidad. Y, si no hubiéramos tenido en cuenta el manual de calidad ¿cómo tenemos solo 300 reclamaciones?



Otra observación del documento es que no habrían habido socializaciones suficientes de las proyecciones de los incrementos del avalúo...



Todas las socializaciones se hicieron. Yo estuve 15 días en la calle contándoles (a los habitantes de Soacha) cómo estaba todo el proceso diciéndoles que había pasado y la gente hoy terminó entendiendo.

EL TIEMPO