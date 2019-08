Dos de cuatro robos a bancos han sido frustrados en menos de un mes

Hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) reaccionaron de manera inmediata en la mañana de este martes cuando delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta, intentaron robar una entidad bancaria en la calle 122 con carrera 18B, en la localidad de Usaquén.



De acuerdo a información preliminar, los ladrones pretendían robar el banco bajo la modalidad de 'taquillazo', pero al intentar escapar, fueron interceptados por uniformados del CAI más cercano.

En ese momento, se desató una balacera y los policías dieron de baja a uno de los criminales, mientras que el otro resultó herido. Con la rápida acción, se evitó que se presentara el hurto y se incautaron dos armas de fuego.



Por ahora, las autoridades están investigando si estos delincuentes hacen parte de una estructura criminal dedicada a la modalidad del 'taquillazo' o si actuaron de manera particular y aislada.



Este hecho inquieta más allá de la oportuna reacción de la policía de Bogotá, porque en menos de un mes se han registrado dos robos a bancos y dos intentos frustrados por las autoridades en distintos puntos de la capital del país.



El más reciente ocurrió el pasado viernes 9 de agosto, en el sector de Colina Campestre.



En este hecho los delincuentes fueron interceptados por los uniformados metros más adelante tras del hurto, después de que la motocicleta en la que se movilizaban no encendiera. También hubo una balacera, pero en esta ocasión los agentes lograron capturar a los dos criminales.



(Le sugerimos: Video: ladrones de banco a los que se les varó la moto en la que huían)



El pasado 2 de agosto, esta vez en el barrio La Soledad del sector del Park Way, en la localidad de Teusaquillo, un grupo de tres delincuentes asaltó una entidad bancaria ubicada en la calle 39 con carrera 24.



A este mismo establecimiento lo habían asaltado el viernes 26 de julio. Las autoridades confirmaron la captura de uno de estos delincuentes y afirmaron que están cerca de hallar a los demás.



En total, según información de la Secretaría de Seguridad, en la capital del país se han registrado en lo que va del año 23 robos e intentos de robos a entidades bancarias, algo así como tres por mes. Sin embargo, hay una reducción del 31 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, cuando ocurrieron 36.



Sin embargo, esta situación ha dejado en evidencia la capacidad de respuesta de los hombres de la Policía de Bogotá, ya que en la gran mayoría, los hechos, que suelen ser bajo la modalidad de 'taquillazo', han sido frustrados.



Además, datos de la Secretaría de Seguridad, sin tener en cuenta las dos capturas por el intento de hurto en la Colina Campestre, y la ocurrida recientemente por los hechos del Park Way, muestran que entre enero y junio de este año se capturaron a cuatro personas por robos a entidades bancarias, en todo el 2018 fueron nueve.



Óscar Fernando Murillo Mojica

Redactor de Bogotá