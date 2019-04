Polémicos casos de homofobia y racismo en sitios públicos de Bogotá

Facebook: Darling Ibargüen

Otro video difundido en redes sociales dio cuenta de un hecho de racismo. Darling Ibargüen denunció que no pudo entrar en un bar de la Calle 85 por su color de piel. Tras el revuelo mediático, el sitio emitió un comunicado en el cual decía que solo se trataba de un malentendido: que, en realidad, no lo dejaron ingresar porque su acompañante no cumplía con la vestimenta adecuada. Para Darling este pronunciamiento no fue más que una “excusa que promueve la discriminación”.