En lo que va de 2023 han sido 12 los casos de feminicidio ocurridos en Bogotá. Dicha cifra supera a los sucedidos en el mismo periodo de tiempo en 2022, cuando se presentaron nueve de estos repudiables hechos.



EL TIEMPO, desde la saga ‘Nos queremos vivas’, ha seguido las historias de estos crímenes y revisado los procesos judiciales que envuelven la complicada situación de asesinatos sistemáticos de mujeres en la ciudad, que en su totalidad han sido perpetrados por el compañero sentimental, la expareja o algún familiar hombre cercano.



Las historias de Érikha Aponte, Maité Cárdenas, Viviana Chamorro, Ana María Suárez, María Camila Romero, Valentina Trespalacios, Yesica Paola Campo, Yudy Paola Acero, Yamile Brito, Lady Carolina Navarrete, María Angélica y Sandra Milena Saavedra tienen un factor común: un hombre que decidió sobre sus vidas y unas acciones administrativas que llegaron tarde o que incluso nunca se cumplieron.



Sobre el avance de las investigaciones de estos crímenes, la Fiscalía señala que todos están esclarecidos y que los agresores se encuentran bajo la custodia de la ley. Sin embargo, hay familiares que aún argumentan que no han sido atendidos.



Incluso, la madre de Maité Cárdenas le dijo a este diario que ella creía que la demora en el caso de su hija, presuntamente secuestrada y asesinada el 1.º de enero pasado, tenía que ver con que “eran personas pobres”.

“Me contaron que el asesino estaba por ahí dando vueltas y que cuando vio todo acordonado se escapó”, dijo Luz Dary Nieto, madre de la víctima.



En el homicidio de la investigadora Viviana Chamorro, el 11 de abril de 2023, las circunstancias no fueron diferentes. Su expareja sentimental la agredió dentro de su casa luego de ingresar con engaños. Le propinó heridas de gravedad que la llevaron a la muerte. Hasta el 15 de abril, los investigadores seguían recopilando pruebas. No obstante, Nicolás Rodríguez fue capturado en la escena del crimen.



Para el feminicida de Ana María Suárez, de 39 años, el desenlace fue el mismo que el de Rodríguez. Fue hallado dentro de una vivienda en la localidad de Suba, al lado de la mujer a la que había asesinado con unas tijeras y de su hijo de 15 meses.



En este caso, narran los testigos, las autoridades llegaron luego de 20 minutos de la alerta y fueron los familiares de la víctima los que se percataron de los hechos. El hombre fue puesto en manos de las autoridades y ahora se adelanta un juicio por feminicidio.

Pero hay muertes que no solo se quedan en el plano físico, sino en la memoria de las víctimas, y esa fue la historia de María Camila Romero, quien no solo fue asesinada por su pareja, sino que además fue difamada por este mismo hombre, quien aseguró que había muerto en medio de un “juego sexual”.



La verdad fue que Daniel Isidro Barrera la asfixió con sus propias manos y, al parecer, la habría drogado antes de asesinarla. Aunque Barrera negó todo, sobre él pesa una medida de aseguramiento en centro carcelario y un proceso por feminicidio.



Otro de los aterradores casos fue el de la joven DJ Valentina Trespalacios, quien habría sido torturada, abusada sexualmente y asesinada por su pareja sentimental, según se evidenció en el informe de Medicina Legal. John Poulos, el victimario, ha enfrentado tal vez uno de los procesos más dilatados de estos casos por ser un ciudadano norteamericano. No obstante, la ley colombiana determinó que fuera cobijado con medida de aseguramiento en una cárcel de la ciudad.



El 3 de febrero de este año, Esterlin Vásquez decidió acabar con la vida de Yesica Paola Campo, de 26 años, a plena luz del día y en vía pública tras la decisión de la mujer de alejarse de él y de sus maltratos. A Esterlin no le bastó con planear la muerte de la mujer, sino que además pretendía fugarse a España cuando fue capturado. El hijo que tenía con Yesica fue entregado a su tía, quien, como cuenta la familia de Campo, también lo habría agredido.

Esterlin nunca aceptó los cargos y fue enviado a prisión a enfrentar su proceso judicial. La madre de la víctima dice: “Hoy solo pido que me devuelvan a mi nieto, que el asesino pague por todo. Mi hija solo quería volver a vivir porque estaba muerta en vida con ese hombre”.



Las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas sentimentales en su mayoría eran madres y, de hecho, algunos de sus hijos tuvieron que verlas morir a manos de sus padres. Ese terminó siendo el caso de Yudy Paola Acero, quien fue ultimada en la puerta de su casa y delante de un pequeño de 2 años; también por querer separarse de un hombre agresor que la amenazaba.



En este hecho no hubo prisión para Kevin Hurtado, el agresor, pues una vez cometió el feminicidio se quitó la vida con la misma arma. El hombre tenía casa por cárcel y dicen los familiares de Yudy Paola que nadie en el Inpec hizo nada por mantener al hombre pagando su pena y lejos de la mujer.

De los casos registrados por este diario, solo hay uno que ya tiene condena y es el de Yamile Brito, quien fue asesinada por Darío Aguirre. A este hombre un juez le impuso una pena de 40 años de prisión por feminicidio agravado. La mujer fue víctima de un ataque de celos de su pareja.



Juan Miguel Piñeros y Andrés Felipe Castro Bohórquez fueron otros dos feminicidas que acabaron con la vida de Lady Carolina Navarrete, de 33 años, y Sandra Milena Saavedra, de 46. Ambos hombres esperan sus condenas dentro de centros carcelarios.



Ante los 12 graves casos que se han registrado en la ciudad este año, las autoridades redoblan esfuerzos para salvar la vida de las mujeres en peligro; no obstante, las cifras parecen ir en aumento.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ