Van 8 desmembrados en Bogotá y en sus goteras

No solo hay preocupación en la ciudadanía, sino muchos interrogantes por responder por parte de las autoridades por los muertos desmembrados que han sido hallados en Bogotá y sus alrededores.

Desde noviembre pasado, tal como lo reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, han sido encontrados siete descuartizados, de estos, dos fueron hallados en zona rural de Soacha (Cundinamarca) y los cinco restantes en Bogotá: dos en Ciudad Bolívar, uno en Bosa, dos en Los Mártires. A estos se le suma el reportado este lunes en la carrera 77 A con calle 64 H del barrio Villa Luz, localidad de Engativá, occidente de la ciudad.



Informaciones de las autoridades indican que un reciclador descubrió los restos que podrían ser de un hombre de tez blanca. Una parte estaba en bolsas plásticas y unos 200 o 300 metros más adelante otra parte dentro de una maleta. El reciclador de inmediato dio aviso a la Policía.



Jairo García, secretario de Seguridad, afirmó que se están verificando las cámaras de video del vecindario para conocer las circunstancias en las que se cometió el homicidio.

Este hecho se da pocos días después de la alerta temprana que lanzó la Defensoría del Pueblo en la que advertía que en 50 barrios de Ciudad Bolívar, 27 de Bosa y 66 de Kennedy hay presencia de grupos armados al margen de la ley, como los Rastrojos, las Águilas Negras, los Paisas e incluso las disidencias de las Farc.



“La presencia de los Grupos Armados Ilegales, GAI, en el sur de Bogotá ha respondido a la evolución del conflicto armado interno y a la transformación de las estructuras armadas ilegales que tienen interés en controlar las zonas de la capital colombiana con conexión al oriente y al sur del país”, indica el informe de la Defensoría.



“De los 515 casos (de asesinatos) que han ocurrido en 2019, cuatro de esos han sido con esa modalidad. No hemos identificado un patrón que los correlacione. Vamos a avanzar con las investigaciones para conocer qué pasó”, puntualizó el funcionario.

García destacó que “Bogotá registra una reducción cercana al 10 por ciento en homicidios en los primeros siete meses del año”.

Pero para los expertos consultados por este diario los cuerpos desmembrados no dejan de inquietar y esa discusión de si hay o no estructuras criminales en la ciudad debe terminar y se debe reconocer que hay un problema grave, e instituciones como la Policía, la Fiscalía, la Administración Distrital, Medicina Legal e inclusive la Décimo Tercera Brigada del Ejército deben unir esfuerzos y atacar ese problema con inteligencia e investigación criminal.



Andrés Preciado, experto en seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo que aunque históricamente la capital ha estado por fuera de esa delincuencia organizada, no significa que no se tengan manifestaciones de estas, como sería el caso de los cuerpos descuartizados.



Hugo Acero, experto en el tema, va un poco más allá. Argumenta que estas bandas delincuenciales asesinan con sevicia para intimidar a la gente y advierte que esto no es solo un fenómeno que sucede en Buenaventura. En su opinión, también pasa en Barranquilla, Medellín, Cali y en Bogotá y sus goteras, donde hay reportes de ocho casos desde noviembre.



Las autoridades de la capital esperan que el Medicina Legal identifique el cuerpo hallado el lunes en Engativá y capture a los responsables.

BOGOTÁ

