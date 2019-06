Casos de acoso en TransMilenio tienen en alerta a las autoridades

Este miércoles, una joven de 23 años denunció que fue agredida sexualmente y amenazada con arma blanca por un hombre en TransMilenio. Dos casos similares ocurrieron la semana pasada. Luisa Rojas relata que el agresor, de aproximadamente 50 años, se sentó a su lado y la arrinconó. Después, comenzó a manosearla y la amenazó con arma blanca para que no gritara.

“Me encontraba en la estación calle 187 y me dirigía a la 57. Cogí un TransMilenio, el L18, y me senté en la parte derecha del vehículo (junto a la ventana). Luego, un hombre con unos costales se sentó a mi lado y colocó sobre sus piernas los paquetes que traía. Me arrinconó, pensé que estaba encartado hasta que me di cuenta de que estaba metiendo su mano en mi entrepierna y antes de que yo dijera algo me amenazó con un cuchillo”, narró.

Luisa no sabía cómo reaccionar. Después, el hombre intentó introducir su mano en el pantalón de la joven, pero ella reaccionó y lo increpó en voz alta. A ella se sumaron los otros pasajeros y el acosador decide levantarse, evadir las preguntas y huir.



“Ese señor se puso blanco, se paró, dijo que estaba loco y que no sabía yo de qué estaba hablando”, contó la víctima. Antes de que escapara, ella logró grabarlo con su celular y dejar en el video la identidad del hombre. Gracias al video, las autoridades lograron dar con el agresor. Sin embargo, quedó en libertad porque no fue encontrado en flagrancia.



La semana pasada ocurrieron dos hechos similares: uno en TransMilenio y el otro en una flota intermunicipal. La joven que viajaba en un bus intermunicipal en la vía Mosquera- Bogotá se había quedado dormida, junto a la ventana.



El hombre se aprovechó de la situación, la tocó por debajo de la maleta y la amenazó con un cuchillo. La agresión se prolongó durante una hora hasta que el hombre escapó en la avenida 68 con calle 13.



El otro caso se presentó en un articulado. El 30 de mayo, una joven fue víctima de tocamientos. Había aglomeración dentro del bus y el hombre sacó partido de ello. Entonces, comenzó a manosearla por debajo del vestido.



REDACCIÓN BOGOTÁ