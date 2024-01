Caso Valentina Trespalacios: aplazan juicio oral de John Poulos

En la mañana de este lunes, John Poulos, presunto responsable del asesinato de Valentina Trespalacios fue sometido a un nuevo juicio; sin embargo, este duro menos de 40 minutos y fue aplazado para el próximo 12 de febrero.



En esta ocasión, la audiencia de juicio oral de John Poulos inició con un interrogatorio por parte de la defensa a la teniente Brigitte Rodríguez, quien estuvo presente cuando el señalado fue traído a Colombia desde Panamá.



¿Se acuerda a qué hora arribaron en Bogotá? ¿usted capturó a John Poulos en Panamá? ¿realizó algún tipo de incautación o material probatorio?, fueron algunas de las preguntas que la defensa le hizo a la teniente coronel.



Sobre el material probatorio, Rodríguez dijo que ya estando en Colombia hizo la legalización de la captura y haber leído los derechos a Poulos, las autoridades recibieron las pertenecias del acusado.



Después del interrogatorio, un fiscal procedió a hacer preguntas algunas preguntas relacionadas con las respuestas de la teniente.



Luego de esto, la audiencia fue suspendida debido a que el testigo Santigo Luna, no llegó a la audiencia. Cabe mencionar que, se esperaba que para este nuevo juicio, la defensa presentara nuevas pruebas a favor de Poulos. El juicio se retomará el próximo 12 de febrero.

Renuncia de testigo clave

El pasado 25 de enero, en la primera audiencia del año de Poulos, Silvana Núñez, amiga cercana de la víctima, decidió no declarar por presuntos hostigamientos.



Durante la última audiencia del caso, el fiscal encargado citó a dos testigos para que dieran su versión de los hechos sobre lo transcurrido el pasado 22 de enero de 2023 en la capital del país, cuando se encontró, en el interior de una maleta de viaje cubierta con cinta, el cuerpo de Trespalacios en un contenedor de basura del Parque Cámbulos, en la localidad de Fontibón.



El subintendente Omar Alberto Vargas Téllez, coordinador del Laboratorio Móvil de Criminalística que atendió el reporte del cadáver de la víctima, fue el primer testigo en declarar. Según su dictamen, la muerte de Valentina Trespalacios se trató de un hecho violento.



Esta afirmación coincide con la de Carlos Prieto, el médico forense que habló en la última audiencia realizada en 2023. Según el testigo, tras realizarse la necropsia se determinó que la mujer contaba con signos de estrangulamiento y una posible muerte por asfixia.



Por su parte, el segundo testigo que intervino fue el subintendente Juan Sebastián Alfonso Huérfano, quien, en su momento, recolectó los videos de cámaras que registraron el recorrido de la víctima y el acusado en momentos previos, actuales y posteriores al presunto feminicidio de la DJ bogotana.



A través de un informe de fotogramas se identificaron los momentos en que el presunto feminicida recoge a la víctima en su vivienda, la lleva hacia el edificio Cappadocia, ubicado en el norte de Bogotá, y días después sale del mismo apartamento con la maleta en donde se encontró el cuerpo de Trespalacios.



Hasta el momento han hablado 13 de los 14 testigos con los que contaba la Fiscalía para este caso, ya que durante esta última audiencia el fiscal reportó la renuncia a la testigo Silvana Núñez, una pieza clave en el proceso al ser amiga cercana de la DJ hallada muerta el 22 de enero de 2023.



Según el fiscal, Núñez no habría podido acudir a la audiencia debido a que había presentado amenazas. Aunque la Fiscalía le ofreció pertenecer al programa de protección a testigos, la amiga de Trespalacios dijo que este no le brindaba garantías para seguir trabajando.

REDACCIÓN BOGOTÁ