Caso Sara Sofía: ordenan libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz

Este domingo la juez 5 de control de garantías de Bogotá declaró ilegales las capturas de Nilson Díaz y Carolina Galván, por la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván, efectuadas el sábado durante horas de la noche, y ordenó su libertad inmediata. Un error de la Fiscalía impidió que los indiciados contaran con abogados de confianza.



La madre y el padrastro de la pequeña de dos años habían sido dejados en libertad, pero luego la Fiscalía General de la Nación insistió en la responsabilidad de ambos por la desaparición forzada de la menor.



En ente acusador solicitó las recapturas, que se dieron después de que los implicados salieran de sus centros de reclusión y se pidió una audiencia ante un juez de control de garantías para legalizar estas capturas.



Sin embargo, el Juzgado 5 Penal Municipal resolvió no acceder a esta solicitud: “Resuelve no acceder a la solicitud efectuada por parte de la delegada de la Fiscalía, es decir, no legalizar la captura sino por el contrario declarar ilegal el procedimiento de captura de los ciudadanos Nilson Díaz y Carolina Galván y teniendo en cuenta que esa orden de captura se habría dado en virtud de un mandato, es decir, de una orden proferida por el Juzgado 67 penal municipal con función de control de garantizas de esta ciudad y en la medida que esa ordena habría cumplido su finalidad”.



Por tal razón, ordenó la cancelación de la captura y restablecer su libertad. Tras la decisión, la Fiscalía interpuso un recurso de reposición.



El viernes pasado cuando todo el país pensaba que se iba a comenzar a despejar el misterio tras la desaparición de la bebé Sara Sofía Galván –quien fue reportada como tal en enero de este año–, este caso dio un giro inesperado: la jueza segunda especializada de Bogotá decretó la nulidad del proceso y dejó en libertad a Carolina Galván y a Nilson Díaz, hecho que no solo rechazó la sociedad sino el propio fiscal Francisco Barbosa.



