Las versiones que no han permitido dar con el paradero de Sara Sofía

Hay días en los que a Xiomara Galván le cuesta mantener la esperanza y la fe.



La ilusión de saber que en algún momento podrán encontrar a su sobrina Sara Sofía, la niña desaparecida en Bogotá hace casi tres meses, se desvanece ante la falta de respuestas y pruebas que den una luz sobre el paradero de la menor.



El tiempo para ella se volvió monótono porque nada cambia. “A veces digo que esto no va a dar ningún giro, pero en otras oportunidades pienso que yo no puedo permitir que este caso quede así”, asegura la mujer.



¿Será que de verdad está en el caño muerta?, ¿si una persona la tiene, la tendrá bien?, ¿será que la vendieron a una red de trata de personas o de explotación infantil? Esas son las preguntas que se hace a diario la tía de la pequeña niña.

Esas son también las preguntas que las autoridades han intentado resolver, aún sin éxito, en las últimas semanas mientras buscan a Sara Sofía en calles, casas y ríos. Las alertas sobre su desaparición han llegado hasta otros países de la región. Pero las distintas versiones sobre el paradero de la niña tienen tan poca relación entre sí que han terminado dificultando la búsqueda.



En el río Tunjuelito han adelantado labores de búsqueda de la menor. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

La tragedia comenzó el 15 de enero de este año, cuando Galván, la tía que tenía su custodia, la vio por última vez, luego de que su madre, Carolina Galván, dijera que se iba a llevar a la menor el fin de semana y volvería el 18 de enero. Un regreso que nunca se dio.

Desde ese entonces, la tía jamás volvió a ver los grandes ojos azules que resaltaban el rostro de la pequeña Sara Sofía, quién nació el 30 de marzo del 2019.



La madre de la niña y su expareja, Nilson Díaz, parecieran ser las únicas personas hasta el momento que conocen la verdad.

¿Lanzaron o no a Sara Sofía al río Tunjuelito?

Una de las dudas que permanece en el limbo es si la niña habría fallecido por los golpes que supuestamente le propinaba su madre y luego habría sido arrojada a las aguas del río Tunjuelo, en el sur de Bogotá.



EL TIEMPO, en marzo de este año, obtuvo información exclusiva de la investigación que comprobaba que la mujer solía agredir a la menor y bañarla con agua fría mientras usaba una correa para reprenderla.

A veces digo que esto no va a dar ningún giro, pero en otras oportunidades pienso que yo no puedo permitir que este caso quede así FACEBOOK

De acuerdo con lo conocido por este diario, un golpe contra la pared podría haber sido fatal. Hay testigos que dan cuenta de esta versión, pero están protegidos por las autoridades. Según la hipótesis, luego de la agresión, la niña habría sido llevada por Nilson Díaz a una especie de alcantarilla o ducto del caño en el barrio Class Roma, en el suroccidente de la ciudad.



Inicialmente se presumía que el hombre, quien de acuerdo con una testigo clave habría llevado a Carolina a ejercer la prostitución, conocía el sitio exacto desde donde se habría arrojado el cuerpo. De hecho, el pasado 8 de abril fue con las autoridades hasta el río Tunjuelo y señaló el lugar en el que, según él, junto a Carolina Galván, lanzaron el cuerpo el pasado 29 de enero, dos días después de la supuesta muerte de la menor. En ese punto se han concentrado en los últimos días parte de las búsquedas y análisis de expertos.



Carolina Galván y Nilsón fueron enviados a la cárcel. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Pese a esto, la tía de la menor sigue dudando de esta versión, pues asegura que no hay pruebas contundentes que establezcan que Sara Sofía está muerta. Para ella, Nilson Díaz es la persona que está mintiendo.



“La Policía se ha dejado llevar por esa versión, pero no tienen pruebas de que lo dicho por ellos haya sido así, no hay ningún video o imagen que muestre a Nilson yendo al caño, pero siguen buscando allá donde no encuentran nada”, asegura Galván.



Además, agrega que la investigación la deberían enfocar hacia Nilson, la persona que, según ella, sabe lo que realmente pasó. “Yo estoy segura de que mi hermana ni sabe bien qué pasó con su hija y toda la verdad la tiene ese tipo. No creo que él haya sido capaz de botar el cuerpo de mi sobrina allá”, insiste Xiomara.



Xiomara Galván. Foto: Archivo particular

Otro aspecto que hace dudar a la familia de esta versión son los resultados que arrojó un experimento de la Defensa Civil. El pasado 4 de abril, un equipo lanzó un maniquí de un peso similar al que tenía la niña, envuelto en una cobija, con el fin de determinar el recorrido que habría tenido el cuerpo y en qué sectores del río se hundía.



“La prueba la hicimos dos veces y el desplazamiento del maniquí fue de unos 150 metros”, detalló Ederley Torres, jefe de la Defensa Civil de la seccional Bogotá, al Noticiero RCN.



En un momento, otra de las versiones que entregó la madre biológica de Sara Sofía detallaba que su hija, al parecer, había muerto después de darle un almuerzo y que, asustada por esta razón, decidió arrojar su cuerpo a dicho espejo de agua.



Sin embargo, en medio de sus labores de investigación, detectives del CTI les informaron a familiares de la pequeña que en una entrevista en el sector de Patio Bonito, donde fue encontrada Carolina antes de ser enviada a prisión, esta mujer cambió su versión y dijo que le había entregado la niña a una señora que se había prestado a cuidarla.



En medio de este mar de versiones, para las autoridades cada vez toma más fuerza la hipótesis de que Sara Sofía habría fallecido por maltrato y que la pareja de la mamá, Nilson Díaz, arrojó el cuerpo al río Tunjuelo. Ambos se encuentran en la cárcel desde el 19 de marzo.

‘Me siguen diciendo que está en otra ciudad’

El 19 de marzo, en la audiencia que se desarrolló en el juzgado 65 de control de garantías para imponerles la medida de aseguramiento a Galván y Díaz, se conoció el testimonio de un peluquero de Patio Bonito, quien dijo que veía a Carolina llegar todas las noches a la casa de Nilson. El hombre sostuvo que presenció una conversación entre la pareja en la que señalaban que habían regalado a Sara Sofía.



Esta hipótesis apuntaba a que Carolina le habría dado la menor a una mujer en la carrera 86, también conocida como avenida Agoberto Mejía, que queda cerca de Corabastos, el sitio donde trabajaba Díaz.

Sara Sofía. Foto: Archivo particular

La versión volvió a tomar fuerza el 30 de marzo, cuando la tía, quien ha liderado la búsqueda, recibió la llamada de un hombre que le dijo que la menor había sido vendida en Bucaramanga en dos millones de pesos. Las autoridades en Santander, sin embargo, no encontraron pruebas concretas en este sentido y la misma Xiomara descartó que fuera su sobrina la niña de un video que circuló en la capital de Santander, en el que aparece una menor con rasgos similares a Sara Sofía entrando a un almacén.



Pese a lo anterior, Xiomara cuenta que sigue recibiendo mensajes a su celular de personas que aseguran haber visto a Sara Sofía en Ibagué y Bucaramanga. Cuenta que toda esa información se la envía al investigador del caso.



Además, insiste en que su sobrina está viva y que no descarta la versión de que Nilson la haya vendido. “Por eso yo les digo a las autoridades que investiguen el pasado de él, indaguen que él es un proxeneta. Él podía estar amenazado y no iba a preferir a mi sobrina sobre sus hijos”, afirma.



