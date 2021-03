Este martes Sara Sofía cumple dos años de vida y 66 días desaparecida

Este 30 de marzo Sara Sofía Galván Cuesta, quien se encuentra desaparecida desde hace dos meses y tres días, cumple dos años. Hoy, su tía Ximena Galván no podrá celebrar su cumpleaños como hubiese deseado, sino que, junto a las autoridades, seguirá en la búsqueda de la menor.



"Para Sarita. Yo sé que ella no entiende la situación. Que Dios la guarde. Que Dios la bendiga. Que Feliz cumpleaños. Este va a ser el único año que no vamos a estar juntas pero Dios me va a permitir muchos años más con ella. A las persona que la tienen, por favor devuélvanla. Yo sé que ella no está muerta. Ella está viva y alguien la tiene", dijo Ximena este martes a City Noticias con la voz entrecortada.



Sara Sofía nació el 30 de marzo de 2019 cuando Carolina Galván, su madre y principal sospechosa de su desaparición, tenía tan solo 19 años. No se sabe quién es su papá y su progenitora no le contó a nadie de su familia sobre su embarazo hasta que la niña estuvo apunto de nacer.



A sus cortos dos años, la vida de Sara Sofía no ha sido fácil. Siendo madre soltera, Carolina jamás se encargó plenamente de ella. De acuerdo con las autoridades, no le cambiaba el pañal, causando irritación y quemaduras en la piel de la pequeña.



Xiomara Galván dice que recibió una llamada de un hombre que le decía que la niña estaba en Bucaramanga. Foto: Archivo particular

Hace unos días un vecino de la menor, identificado como Alcides Ibáñez, habló con el sistema informativo de City Noticias y dio a conocer que Carolina y la menor transitaban por el barrio Roma, de la localidad de Kennedy.



También contó otros detalles escabrosos: en muchas ocasiones la madre y Sara Sofía pasaban la noche a la intemperie, en las afueras de una zona comercial. "Nosotros les dábamos cartoncitos (para arroparse). Nos íbamos a las 9 o 10 de la noche y ya ellas quedaban solas", indicó.



Tal era su descuido que en septiembre de 2020 decidió abandonar a la menor con su tía. Sin embargo, tras establecer una relación con su ex pareja, Nilson Díaz, la mujer volvió el 15 de enero a dónde Xiomara a pedirle que le dejara pasar unos días con la niña. Con el pasar de los días nunca regresó a la menor.



Ahora el país se encuentra en vilo, a la espera de que encuentren con vida a la pequeña. Lo más reciente que se supo sobre el caso es que Sara Sofía pudo haber sido vendida por dos millones de pesos a una pareja que estaría intentando sacarla por una trocha ante el cierre de fronteras y el aviso de la Interpol.



"Recibí una llamada de un hombre, me decía que la niña había sido vendida en Bucaramanga pero que no me podía decir más porque detrás del caso había gente muy peligrosa", dijo su tía a City Noticias este 30 de marzo en su cumpleaños.



