Este lunes se reanuda la audiencia contra mamá de Sara Sofía

Este lunes, a las 10 de la mañana, está previsto que se reanude la audiencia de imputación de cargos contra Carolina Galván por la desaparición de su pequeña hija, Sara Sofía Galván, desaparecida desde enero pasado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

El viernes pasado, cuando empezó la audiencia, la fiscal del caso hizo un detallado recuento de las múltiples versiones que la acusada ha entregado a las autoridades sobre la suerte y el paradero de la menor, y que han sido desde que la vendió, pasando porque alguien se la robó, hasta que se le murió y que Nilson Díaz, su expareja, la envolvió en un saco y la arrojó al río Tunjuelito.



(Además: Capturan a Nilson Díaz, cuidador de Sara Sofía Galván)



Después de su intervención, la representante de la Fiscalía General de la Nación le solicitó al juez de este caso que Carolina sea trasladada a una cárcel mientras avanza la investigación.



También se pronunció el abogado de las víctimas, quien pidió que no se permita que la responsabilidad de Carolina sea retirada por el argumento de que ella actuó por miedo.

“Aquí no se actuó con temor. En la narración que hace da a entender que actuó por miedo; no se puede aceptar que esta señora está justificando su proceder por miedo. Cuando se habla de miedo insuperable, que sería lo que posiblemente quisiera tejer, aunque ella no conoce estas categorías, pero sí lo insinúa en su lenguaje que lo hizo por miedo a Nilson, que él le decía que dijera que había regalado a la niña, que era cuidada por otra persona”, expresó el togado.



Por su parte, la abogada que representa a la madre de Sara Sofía insistió en que su cliente fue víctima de Nilson Díaz, su expareja, quien no solo la explotaba en la prostitución, sino que la intimidaba para que le entregara dinero y cambiara las versiones sobre lo ocurrido con la menor.



Ante los argumentos presentados por ambas partes, el juez decidió suspender la audiencia, que se reanudará este lunes y en la que se espera que se defina si esta mujer tendrá que permanecer en un centro penitenciario mientras avanza la investigación que hay en su contra.

Siga leyendo:

- Los errores más absurdos del caso Sara Sofía Galván.



- Habla el abogado de las víctimas en el caso Sara Sofía Galván.