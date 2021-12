Las autoridades encargadas de la investigación del asesinato de Natalia Castillo, continuaron con las labores de búsqueda de pistas para encontrar a los responsables de este lamentable hecho ocurrido el pasado 24 de diciembre.



Luego de revisar varias cámaras de vigilancia del sector de Galerías, pudieron establecer que un vehículo gris estaría implicado. En las grabaciones se observa que a solo cinco cuadras del bar, hacia las 2:30 de la madrugada los delincuentes llegaron en un carro de color gris, descendieron, abordaron a la joven periodista de 32 años, y le dispararon para robarle el celular.

La Policía Nacional informó que en este momento se está ofreciendo una suma de hasta 50 millones de pesos para las personas que puedan suministrar información relacionada con el caso y los responsables.



"Lo único que pido es que la Fiscalía agilice esto, tiene muchas herramientas. No fue en un potrero, estaba en Galerías. No esperemos a que pasen más de seis meses para decirme qué pasó", dijo Nelson Castillo, padre de la asesora de la ONU asesinada, quien pidió celeridad en la investigación.



"Mi niña estaba contenta ese día, era una mujer muy comprometida con su labor (...) no entiendo por qué me le quitaron la vida", dijo la madre de Natalia.



