Hace 6 meses, Laura Jimena Morales estuvo a punto de perder la vida en medio del intento de robo de su celular en Bosa, sur de Bogotá.



El jueves 19 de agosto, a las 7:58 p. m., un hombre le disparó a la joven de 15 años por robarle el celular. Laura tuvo la fortuna de sobrevivir, pero perdió la movilidad en las piernas.



Laura Jimena junto a su familia. Foto: Archivo particular.

Unos días después, el presunto responsable del crimen, Jhonny Iván Jiménez Victoria, fue capturado y, luego, enviado a la cárcel desde donde continuaría su proceso por tentativa de homicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas. No obstante, la justicia ha sido lenta.



“Hoy teníamos audiencia preparatoria. Yo llegué con la abogada, pero la abogada de ese tipo canceló... nos la pasaron para el 14 de marzo”, le contó ayer a EL TIEMPO Liana Betancourt, madre de Jimena.



En seis meses, apenas han transcurrido tres audiencias, y por el momento solo se tiene la imputación de cargos, pero falta conocer la condena.



“Yo lo que quiero es justicia, que él no salga de la cárcel. Les pido a los jueces y los fiscales que no atrasen, porque eso se puede ir a vencimiento de términos”, agregó Betancourt.



Aunque Jimena, gracias al apoyo de una clínica, ha fortalecido los músculos de las piernas, aún no puede caminar.



REDACCIÓN BOGOTÁ