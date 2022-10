Luego de que la noche del 12 de octubre se conociera que el hombre, identificado como Gustavo Adolfo, alias Costeño, podría ser el presunto culpable de la muerte de Juan Esteban Álzate, este fue capturado y judicializado en Montería, en la mañana de este viernes. No aceptó los cargos de homicidio agravado con circunstancias de mayor punibilidad.



Sin embargo, la declaración del hombre habría quedado en entredicho luego de que la Fiscalía revelara una interceptación telefónica en la que el presunto asesino le confiesa a su padre que él sí era el responsable de la muerte del menor. "Yo lo hice, yo maté a ese muchacho. Perdón papá", se escucha en la grabación.



(Le puede interesar: Los dos grandes golpes de las autoridades contra la criminalidad en Bogotá)

Dentro del material presentado por el ente acusador del caso, también se reveló una llamada en la que el presunto asesino le decía a su compañera sentimental que tenía planes de fugarse, de cambiarse el aspecto físico y les explicaba que usaba el tapabocas para pasar desapercibido de las autoridades. El hombre, al parecer se aprovechaba de ser confundido con un ciudadano venezolano para evadir la ley.



No obstante, fue su misma familia y algunos conocidos los que entregaron su ubicación a las autoridades.



En medio de la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento, el fiscal encargado del caso reveló una serie de videos tomados desde las cámaras del bus donde viajaban la víctima y el agresor y donde quedó registrado el momento exacto en el que Juan Esteban Alzate es agredido por el otro hombre.



En la grabación se puede observar como luego de que Juan Esteban pisó a uno de los pasajeros se armó una acalorada discusión en la que participaron varios pasajeros del bus. Sin embargo, el video también reveló que el hombre que viste saco naranja y que sería el hombre al que Alzate pisó, no es el mismo hombre que le propinó las dos puñaladas a la víctima.



Pese a todo el material probatorio que los investigadores entregaron en el caso del joven y luego de ver un revelador video de las cámaras de seguridad del bus de TransMilenio en el que viajaban todos los implicados y la interceptación de la llamada donde el supuesto culpable admitía el delito, el abogado de la defensa declaró que la intención de su cliente nunca fue asesinar al menor de 15 años.



"Como se ve en el video, su intención no era matarlo. Esa es una mera presunción”. Estas fueron la palabras con las que el abogado le solicitó al juez ce control de garantías que no se le dictara medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, sino que por el contrario, se le diera el beneficio de casa por cárcel mientras se resolvía el proceso penal en el caso.



Luego de escuchar a la parte acusatoria y a la defensa del señalado, el juez de control de garantías fijó una nueva fecha para la audiencia donde se dará a conocer su decisión sobre si envía o no al hombre a una cárcel. La diligencia se realizará el martes 18 de octubre a las 7:30 de la mañana.



REDACCIÓN BOGOTÁ