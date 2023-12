Caso John Poulos: lo que dijo patrullero de la Policía clave en la investigación

En el marco de las últimas audiencias del 2023 sobre el caso de la DJ Valentina Trespalacios, Carlos Augusto Prieto Castro, comandante de patrulla, reveló los detalles sobre la escena del crimen de la joven.



El señalado de cometer el asesinato de la joven es el estadounidense John Poulos, con quien mantenía una relación. Las siguientes audiencias fueron programadas para desarrollarse el 25 de enero y 12 de febrero de 2024.



Después de que en septiembre Poulos no aceptara los cargos y se declarara inocente de cometer los delitos de feminicidio y ocultamiento y destrucción de pruebas, se fijaron las fechas de las audiencias que presentarían las declaraciones para determinar el veredicto final.



En el encuentro, que se llevó a cabo el pasado 4 de diciembre, Laura Hidalgo, mamá de Valentina Trespalacios, brindó detalles sobre los mensajes que el señalado culpable le habría enviado por medio de redes sociales. También pidió que no se tenga piedad con Poulos: "Él no tuvo compasión con mi hija y yo no quiero que tengan compasión con él".



Fue al día siguiente que se presentaron las declaraciones de Juan Sebastián Morales, el médico forense encargado de la necropsia de la joven, y Carlos Augusto Prieto Castro, el policía que encontró el cadáver.

Laura Hidalgo, mamá de Valentina Trespalacios. Foto: Archivo particular.

Patrullero es testigo clave del caso

El pasado 22 de enero de 2023, el policía fue informado de un cuerpo sin vida dentro de un contenedor de basura en el barrio Los Cámbulos, de la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.



Según el testimonio de Prieto, en ese momento estaba en el parque internacional cerca del CAI en el que presta sus servicios regularmente, cuando un ciudadano le notificó sobre una maleta azul con el cadáver de la joven.



Sobre las 3 de tarde de ese mismo día, el patrullero le informó al oficial de vigilancia a la respectiva unidad investigativa del hallazgo.

Por otro lado, Morales, médico forense, también reveló que la joven tenía arañazos entre la boca y nariz , además de hematomas en su cabeza y espalda. Afirmando, finalmente, que la causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con Blu Radio.

