'Quiero dar con el responsable': mamá de Dilan Santiago pide justicia por su muerte

Aún siguen las incógnitas que rodean la muerte de Dilan Santiago, el menor de dos años que fue hallado sin vida en zona rural de Usme tras pasar cuatro días desaparecido.



Las autoridades reportaron que el cuerpo fue encontrado el sábado 10 de febrero, sin signos de violencia y semidesnudo. La investigación avanza, mientras la familia pide justicia y no se tiene rastro de cómo murió el pequeño.



Entre tanto, la mamá ha expresado que no tenía inconvenientes con ninguna persona de la zona y pide que el caso no quede "impune".

"El día que él se perdió yo jugué mucho con él en la motico, lo paseaba en esa moto, jugaba y compartía mucho con mi niño, mi niño era un niño muy amoroso", expresó Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago, a Noticias Caracol, recordando cómo era el pequeño y los momentos que pasó con él antes de la extraña desaparición el martes 6 de febrero.

Yo no entiendo por qué hicieron eso con él.

Además, comentó que no entendía quién podría estar detrás de la muerte o por qué actuaron de esta manera. Y que si era por alguna situación o incomodidad contra ella, ella estaba dispuesta a irse de la vereda.



Aunque, dice que en el lugar no conocía a nadie porque acaba de llegar a la localidad hace apenas 15 días, oriunda del Tolima.



Si no me querían ver a mi ,me hubieran dicho 'mujer vayase, no la queremos ver acá', pero no hagan eso", añadió Rivas al medio citado.



Dilan Santiago Castro, menor de dos años hallado sin vida. Foto: Cortesía / Policía

Por otro lado, la madre expresó que quiere que den con el o los responsables para que dejen de señalarla.



"Lo único que quiero es que den con la persona porque la verdad me están juzgando y nadie sabe el dolor, yo sigo acá parada porque yo quiero dar con el responsable, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune", dijo al mismo noticiero.



Las autoridades no han confirmado sospechosos. Aunque, se hace extraño que el cultivo de papa en el que apareció el cuerpo del menor es una zona que ya había sido revisada en los operativos de búsqueda.



Entre tanto, se está a la espera de que se conozcan los resultados de la necropsia para saber con precisión las causas de la muerte, así como otros detalles que permitan resolver el caso.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

