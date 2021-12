Un nuevo caso de presunta transfobia, viralizado y difundido por diversas plataformas en redes sociales, indigna a los internautas.

Según un testimonio en video, una persona, identificada como no binaria, no pudo ingresar a una sala de cine debido a lo que denominó como un acto de discriminación.



La persona iba acompañada y ninguno pudo entrar.



Frente a lo sucedido, Cine Colombia publicó un comunicado en las últimas horas aclarando que a sus sales puede entrar cualquier persona. En caso de mayores de 18 años, deberán mostrar el carné de vacunación.



"Nos comunicaremos con la persona involucrada para reiterarle que Cine Colombia permite el ingreso de toda persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos del Gobierno Nacional", escribieron.

(Lea también: El medio de comunicación liderado por niños para combatir la xenofobia).

‘No me dejó entrar por ser no binaria’

Facebook Twitter Linkedin

El caso se viralizó en redes sociales. Se espera el pronunciamiento de las entidades. Foto: Instagram: @yeyitov

El clip, extraído de las redes sociales de la persona víctima de transfobia, fue compartido por el perfil en Twitter de la Red Comunitaria Trans.



“En Gran Estación, los señores de Cine Colombia no permitieron el ingreso de Yeyito, una persona trans, a las salas de cine en un acto de discriminación y transfobia”, indicó la organización.



(Le puede interesar: ‘La pobreza y el bajo rendimiento académico están ligados entre sí’).



Además, se dijo que, tras no poder entrar, Yeyito “tuvo que aguantar la humillación y la violencia por parte del personal”.



Yeyito, en el metraje, indica que fue “una violación a los derechos de una persona no binaria”.



“Es muy frustrante que en espacios tan grandes y donde viene tanta gente se presenten estas situaciones (…) Nosotros ponemos la queja, yo le digo (a la persona de Cine Colombia) que es un transfóbico que no me deja entrar y después de eso el man se me ríe desde lejos”, contó.

(Puede leer: Yina Calderon dice que se irá de Colombia: 'me voy y no vuelvo').

Yeyito indicó que el hombre en cuestión, quien la habría agredido, le hizo señas y siguió la burla. Su novia, entonces, fue a reclamarle y a increparlo por su agresión.



“Es importante que la gente sepa que las personas no estamos faltando a las normas (…) tengo mi esquema de vacunación completo y simplemente me agredió porque soy una persona no binaria”, enfatizó.



¿Qué ocurrió? Según otro video, grabado también por Yeyito y en el cual aparece el empleado de Cine Colombia, el hombre “deja pasar a quien quiere” al cine y “cuando una persona se acerca con su cédula ni siquiera es capaz de decir si es una mujer o es un hombre”.



“Este transfóbico no me dejó entrar al cine teniendo mi segunda dosis y teniendo mi boleta”, afirmó. En la publicación también aparece el documento de denuncia de Yeyito.



Se infiere, entonces, que el problema radicó en los datos suministrados y comparados en el carné de vacunación.

“¿Ahora no podemos ir a cine tranquilxs? ¿Nos van a revisar que tenemos entre las piernas para poder ver una película? Exigimos reparación inmediata, excusas públicas y el compromiso de no repetición por parte”, escribió la Red Comunitaria Trans junto con una captura del video de Yeyito en el que aparece la persona señalada.

La discriminación es una constante en nuesTRANS vidas. ¿Ahora no podemos ir a cine tranquilxs? ¿Nos van a revisar que tenemos entre las piernas para poder ver una película? Exigimos reparación inmediata, excusas públicas y el compromiso de no repetición por parte @Cine_Colombia pic.twitter.com/eXWorICbTJ — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) December 22, 2021

Más noticias

Las enfermedades que tienen a Jessi Uribe en cama y con máscara de oxígeno

Roban frente a centro comercial el carro de la presentadora Mabel Kremer

Sacan a modelo de una boda porque 'se veía mejor' que la novia

Joven fue crucificado y asaltado cuando fue a fiesta de egresados

Tendencias EL TIEMPO