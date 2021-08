Retención de niñas alerta sobre inseguridad en entornos escolares

Valeria es una niña de 15 años que cursa 11.º grado en un colegio privado de Madrid, Cundinamarca. El 18 de agosto de 2021 le había pedido permiso a su mamá para ir en compañía de Lorena, de 16, a comprar algo de ropa luego de salir de su servicio social. Eso fue después de las 5:50 de la tarde, y no había motivos para preocupaciones. “Ella ya tenía visto lo que se quería comprar, así que no se iba a demorar”, contó Diana, la madre de la joven.

Mientras ambas alumnas caminaban por el barrio El Sosiego, frente a un casino de la Sexta, fueron interceptadas por dos mujeres muy extrañas que les mostraron un cuchillo. Quedaron petrificadas. A Valeria la retuvo una mujer de unos 45 años, trigueña, de cabello oscuro entre ondulado y liso, párpados caídos y apariencia intimidante, y a su compañera, una más joven, de unos 30 años y de cabello rubio. Las mantenían separadas para que no pudieran tener contacto visual.



Lo más extraño de la escena es que les hablaban con nombre propio, como si hubiera habido un trabajo previo de seguimiento. “Le dijeron a mi niña que la nueva pareja de su exnovio le había mandado a pegar, lo que me pareció muy extraño porque ella no es de ese tipo de conflictos”. Eso sí, que las delincuentes tuvieran esa información sumió a las víctimas en estado de pánico.



Amenazadas con el arma blanca, las obligaron a caminar durante casi una hora y media por calles del sector y simular que todas se conocían, pero todo se tornó más negro cuando comenzaron a conducirlas hacia un lugar apartado y oscuro de la zona. “Esas mujeres les cogían el cabello, las piernas, manejaban un lenguaje morboso, les decían que tenían un cuerpo muy bonito, que cómo las iba a mandar a agredir si ellas eran tan bellas”. Cada palabra era precedida de una más intimidante. A Lorena le quitaron el bolso y comenzaron a echar ahí todo lo que poco a poco les iban quitando a las jóvenes.

A Valeria le raparon un anillo de oro que le había dado su familia como regalo de 15 años, un dinero que tenía en la maleta y un celular que le habían comprado el día anterior. “Luego le decían que se recogiera el cabello, le susurraban que tenía una cara muy bonita y que por eso no le iban a pegar, pero que se ensuciara el pantalón para simular maltrato por parte de ellas. Le cogieron las piernas a mi hija y ella reaccionó, les dijo que no la tocaran”. Todo era muy extraño, cada cosa que decían era confusa.



Ante la reacción de la joven, las delincuentes las obligaron a quitarse el tapabocas y les dijeron que, si estaban de muy mal genio, se las iban a llevar a una casa para asesinarlas. Luego la mujer de más edad se subió la camiseta para mostrarles su abdomen lleno de cicatrices. “Las amenazaban, les decían que les iban a dejar las mismas marcas, que eran huellas de disparos, siete en total, tuvieron el descaro de contar las cicatrices”, contó la madre de Valeria.

Desesperadas, las niñas les dijeron a sus captoras que llevaban mucho tiempo perdidas y que sus familias debían estar preocupadas. Les insistían en que, si se trataba de un robo, se llevaran todo, pero no las retuvieran más. “Las mujeres esas le dan un número telefónico a mi hija, pero ella en medio del shock no lo pudo anotar. Nunca supo para qué”.



Luego, como una mano amiga desde el cielo, entró una llamada al móvil de una de las delincuentes. Las niñas aprovecharon ese momento para soltarse de sus captoras y salir corriendo como almas que se las lleva el viento.



Cuando Valeria y su amiga llegaron a la casa estaban pálidas, con miedo, casi no podían hablar. “Cuando su amiga me cuenta todo, inmediatamente llamé a la Policía en Madrid. Nos recogieron unas patrullas y fuimos a hacer una inspección al lugar donde todo ocurrió”. Lastimosamente, muchas cámaras del municipio fueron dañadas durante las protestas y solo se obtuvo un video revelador en este caso.



La madre de la joven, incluso, fue a donde el amigo de su hija tratando de contrastar la versión de las niñas de un supuesto plan para mandarlas a golpear. “La mamá del joven nos atendió muy bien, nos ayudó, y él nos dijo que ni siquiera tenía novia. Entonces se empezó a caer esa supuesta explicación”.



Por recomendación de la Policía, la madre de Valeria llamó al colegio para informar lo sucedido y decir que las niñas no irían a clases el día siguiente pues tenían que viajar a Bogotá a interponer la denuncia en la Fiscalía General de la Nación.

“Cuando hablé con la coordinadora del colegio quedé aterrada porque me dijo que había que hacer algo pues el día anterior había pasado lo mismo con dos niñas del mismo colegio, pero del grado noveno”.



Le contó que las mujeres les habían dicho lo mismo, el cuento de la exnovia celosa, y ahí supo que todo era una estrategia de esas delincuentes para amedrentar a las estudiantes. A las niñas de noveno sí las robaron y, al igual que a su hija, las retuvieron durante más de una hora. “Se les llevaron dinero, una cadena, celulares”.



Ellas también lograron huir cuando un camión pasó rápido y las captoras se distrajeron. Todos los padres se unieron para poner la denuncia. También han salido juntos a las calles a buscarlas, pero no las han encontrado.



Gracias al apoyo de las autoridades locales, las alarmas están encendidas y se está haciendo mayor vigilancia y acompañamiento a los estudiantes a la salida de los planteles.



“Las niñas todas lloraron contando los que les pasó, quedaron con un trauma. Ahora solo queda que atrapen a esas mujeres, incluso por acoso sexual. Ellas tienen miedo de salir a la calle”. Los padres de las menores dudan de si el fin era robarlas o si había intenciones de retenerlas para sacarlas del municipio, porque en el caso de las niñas del grado 11 les devolvieron algunas de sus pertenencias.



Lo cierto es que con la reactivación económica y el retorno de los estudiantes a los colegios vuelven a florecer problemáticas que siempre han representado un peligro para los jóvenes, como la venta de estupefacientes, la captación de menores para bandas al servicio de la criminalidad y los ataques a los estudiantes en sus entornos escolares.

Intento de rapto

Esta semana, en Bogotá, otro caso prendió las alarmas en el sector de La Candelaria. Gracias al rastreo por cámaras de seguridad del Centro Automático del Despacho de la Policía Metropolitana de Bogotá se captó el momento en el que unos estudiantes eran interceptados por un hombre en pleno centro. Su intención era conducirlos hacia el barrio San Bernardo.



Varios agentes llegaron pronto en una patrulla a la carrera 10.ª con calle 9.ª, justo sobre el separador. Los jóvenes estaban amedrentados, lloraban y les decían a los uniformados que no pasaba nada. “Esto despertó más sospechas y se les siguió preguntando qué pasaba. Finalmente, uno de los menores dijo que estaban siendo amenazados por el extraño que los acompañaba y que su excusa era que ellos estaban involucrados en la pérdida de unos estupefacientes”, contó la coronel Sandra Lancheros, oficial de inspección.



El captor simulaba llamar por teléfono a un supuesto policía. “Les dijo que los iban a subir a una camioneta y que los iban a desaparecer, les prohibían mirar hacia los lados o hacerles señas a los uniformados o a cualquier otra persona”. Gracias a las versiones de los jóvenes, el hombre fue capturado y dejado a disposición de la autoridad por el delito de secuestro simple.

Cifras en Bogotá

Según reportes del sistema de alertas de la Secretaría de Educación del Distrito, en lo corrido del 2021 se han presentado 239 afectaciones a la sana convivencia, de las cuales el 29,6 % corresponden a riñas; 20,47 %, a eventos donde se evidenciaron armas blancas; 14,27 fueron amenazas y 2,17 %, atracos, entre los más representativos. Estas cifras corresponden a eventos externos al establecimiento educativo que ocurren en vía pública, salidas pedagógicas u otro espacio alrededor de la institución educativa y generan un presunto hecho victimizante para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los establecimientos educativos de Bogotá.

