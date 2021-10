‘Juez cree que el tipo que quemó a mi hija luego le salvó la vida’

“A mi hija se le acabó la vida y el juez le cree al agresor por decir que luego de quemarla le salvó la vida. Eso es indignante”, dice Héctor Rincón, el padre de Laura Vanesa Rincón Álvarez, de solo 21 años, quien tendrá que ser sometida a múltiples cirugías luego de ser violentamente quemada por su pareja, Andrés Giovanny Rivera Triana, la madrugada del sábado 9 de octubre.



(Le puede interesar: Responde juzgado que envió a la casa a hombre que quemó a su pareja)

Estábamos en labores de patrullaje cuando, desde la central, nos informan de una riña entre una pareja FACEBOOK

TWITTER

Cuando los policías atendieron el caso en una vivienda del barrio Santa Catalina, en Kennedy, no podían creer tanta sevicia. “Estábamos en labores de patrullaje cuando, desde la central, nos informan de una riña entre una pareja”. Lejos estaba de ser una simple discusión. Cuando arribaron al lugar se encontraron con una joven que gritaba de dolor y que decía que su pareja, Giovanny Rivera Triana, de 36 años, la había acabado de rociar con thinner y prendido fuego, sin piedad alguna.



Héctor no concibe que todo haya sucedido porque su hija se negó a lavar la loza. “Él es conductor de buses intermunicipales y ella trabaja en una fábrica de comida para gatos. Están viviendo hace poco, un año creo yo, pero la niña nos ocultaba esa información por pena de que él era mucho mayor”.



Héctor contó, además, que antes compartían el apartamento con una amiga de su hija, pero que el huésped se había ido por la grosería y los malos tratos de Giovanny para con su pareja. “Por eso mi hija se quedó sola con ese tipo y luego terminaron en una relación”.

(Lea: ¿Quién es el hombre que atacó a su pareja con thinner?)

Ella le dijo que era muy tarde y que en la madrugada tenía que irse a trabajar. Luego se fue a acostar en la cama y él le dijo: quítese de ahí. FACEBOOK

TWITTER

El sábado, cuenta, llegó a la casa borracho y en compañía de unos amigos. “La obligó a que les hiciera comida y luego dijo que se iba a acompañar a su compinche a su casa”. Como si fuera poco el abuso, llegó tiempo después aún más agresivo. A las 3:30 de la mañana le dijo que por qué no estaba lavada la loza. “Ella le dijo que era muy tarde y que en la madrugada tenía que irse a trabajar. Luego se fue a acostar en la cama y él le dijo: quítese de ahí”. Según cuenta Héctor, ella cogió una cobija y se acostó en el piso. Fue en ese momento cuando Andrés estalló en cólera, la cogió a puntapiés hasta dejarla casi inconsciente y, luego, agarró a la fuerza al perrito de Laura con la amenaza de botarlo desde el cuarto piso.



Laura ama a su mascota y fue capaz reaccionar y proteger al animal con su propio cuerpo. Ante la reacción de la joven, su pareja se transformó y de forma violenta fue a buscar una botella de thinner que inexplicablemente tenía en su casa. “Yo no comprendo qué hacía él con ese líquido si no es maestro de obra, no es pintor, ni es el que hace el aseo. Eso es muy raro y lo tienen que investigar”.



Luego vino el ataque cruel. Prendió la estufa y con la llama de un fogón encendió la mechera que solía usar cuando iba a fumar. Luego le roció el líquido a la mujer y en ese momento también le alcanzó a caer líquido a él. Sin el menor remordimiento le perdió fuego.

(Además: ¡Ojo! Dos mujeres fueron víctimas del paseo millonario en la zona rosa)

Ya cuando la vio quemada la metió a la ducha, pero ya el daño estaba hecho. Ella estaba destrozada. El agresor también se alcanzó a afectar por las llamas por un error de cálculo. “El juez del caso usó ese argumento para darle casa por cárcel. No puedo creer que en realidad piense que el tipo que la quemó le salvó la vida. Es ilógico”.

Después del ataque Laura fue trasladada al hospital Simón Bolívar, el mismo lugar a donde atienden también a su verdugo. Ella tiene quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo. “La niña tiene su autoestima en el piso. Le duele demasiado su vientre y los médicos están por determinar si tiene daños en sus órganos internos”, contó su familia.



Héctor dice que el agresor dijo tener traumas psicológicos que lo hicieron cometer el delito. “Entonces el día de mañana cualquiera va incendiando mujeres y luego va a una URI a decir que está loco, que no lo hizo con intención. Por ese tipo de absurdos es que la gente ahora quiere hacer justicia por mano propia. Ese tipo es una bestia salvaje”.

Agregó no comprender cómo trabaja como conductor de servicio público. “Que tal otro día se le salga el demonio y queme un bus con pasajeros a bordo”.

(También: La pieza que falta: ¿Ana María Castro fue asesinada o sufrió un accidente?)

Reacciones

La impunidad incita más violencia y a la inseguridad. ¿Qué espera? Que la reciba en la casa si se salva. FACEBOOK

TWITTER

Lo que hoy no se comprende es por qué el juez de control de garantías cobijó al agresor con medida de aseguramiento de casa por cárcel. Incluso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó esta decisión. “¿Cómo es posible que un caso de feminicidio, con plena evidencia de un hombre que quema a su pareja y la tiene entre la vida y la muerte, y el juez le da prisión domiciliaría al victimario? La impunidad incita más violencia y a la inseguridad. ¿Qué espera? Que la reciba en la casa si se salva”.

La Secretaría de la Mujer también se pronunció. “Andrés Yobani Rivera Triana le prendió fuego a su pareja en un acto de violencia machista y feminicida. La víctima recibe atención especializada en el Hospital Simón Bolívar. Su estado de salud es crítico, al tener quemaduras de segundo grado que comprometen más del 40 % de su cuerpo”.



El caso está siendo atendido por el Distrito a través de la Estrategia Intersectorial para la Prevención y Atención de Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y Feminicidio, de la que hacen parte las secretarías de la Mujer y de Salud, que permite que un equipo de profesionales en derecho realice atención en diferentes instituciones prestadoras de salud a mujeres que han sido víctimas de violencia y que acuden o llegan a los servicios de salud por atención médica.

(Más: Novia del joven asesinado en la ciclorruta: ‘Mataron al amor de mi vida’)

La entidad dispuso desde el primer momento un equipo interdisciplinar para la atención y acompañamiento socio-jurídico de Laura Vanessa Rincón Álvarez. La secretaria de la Mujer, Lisa Gómez Camargo, señaló que la entidad “ha asignado una abogada del litigio que se encargará de la representación de la víctima en el proceso penal, velará para que se haga justicia y buscará que el caso sea calificado penalmente de acuerdo a la gravedad, magnitud e impactos desproporcionados de este hecho tan execrable, que connotan violencia basada en género contra Laura Vanessa, en particular una tentativa de feminicidio”.

CAROL MALAVER | @CarolMalaver

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a: carmal@eltiempo.com