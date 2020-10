Diez años después, la mamá de Colmenares habla del doloroso proceso

Hace 10 años les cambió para siempre la vida a los Colmenares. Su primogénito murió en el canal del parque El Virrey, en el norte de Bogotá, en hechos confusos y por los cuales tres jóvenes fueron acusados y todavía hay apelaciones por resolver en tribunales.

Pero si a alguien se le transformó radicalmente todo su existir fue a Oneida Escobar, la madre de Luis Andrés Colmenares, el estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes que en la noche del 31 de octubre de 2010, cayó al caño, donde horas después fue hallado sin vida. Su cuerpo presentaba graves lesiones que le habrían producido el deceso. Con la muerte trágica de su hijo, Oneida también sintió se le iba la vida. Describe su dolor tan profundo como si le hubieran arrancado buena parte de su cuerpo.



Desde ese momento, esta mujer se convirtió en el origen y “motor” del largo y polémico proceso judicial del que, como muy pocos, se han publicado miles de historias en periódicos y en radio y televisión. Ella no aceptaba, ni lo acepta hoy, que se trató de un accidente, como se llegó a plantear al principio.



Dejó su profesión como administradora de empresas y se dedicó de lleno, como cualquier investigador, a buscar pruebas y elementos que pudieran contribuir a esclarecer la verdad sobre la muerte de “Luigi”, como aún lo llama con cariño.



Prácticamente permanecía en los juzgados y tribunales pendiente de memoriales y decisiones, al punto que, según cuenta, funcionarios judiciales llegaron a considerar el caso como un “chicharrón”. Y no era para menos, ella conoce en detalle los cientos de folios que año tras año se fueron sumando al expediente.

Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares. Está acompañada de su hijo menor Jorge Colmenares. Foto: César Melgarejo

Mientras tanto, su esposo, Luis Alfonso Colmenares, y su hijo menor, Jorge, quien hoy es concejal de Bogotá, le ayudaban en esa labor de investigación pero, sobretodo, enfrentaban las polémicas públicas y eran los que aparecían en los medios.



“Mi mamá estuvo en todo. El caso nació por ella y ella es quien insistió y lo impulsó; llevaba fotos y elementos que iba consiguiendo y asistía a todas las audiencias. El proceso llegó hasta donde está ahora por ella”, reconoce Jorge, quien como sus padres y su hermano nació en La Guajira colombiana y estudió en Bogotá.



Según contó en su momento el padre de los Colmenares, en enero del año siguiente, después de regresar de Villanueva, Oneida reveló que había estado soñando con su hijo y que en uno de esos sueños él le había dicho: ‘la verdad está en mi cuerpo’. Fue entonces cuando, según dijo Luis Alfonso, contrataron a un médico forense particular y empezó todo el lío judicial. Oneida prefiere no hablar de eso, pero sí de que la motivación de su lucha ha sido que se conozca la verdad de lo sucedido.



En el caso de la muerte del estudiante de séptimo semestre de ingeniería industrial, Carlos Cárdenas enfrentó una acusación como autor del presunto homicidio y fue absuelto en primera y segunda instancia porque no había pruebas suficientes en su contra.



Con el mismo argumento, Laura Moreno y Jessy Quintero -la primera acusada como coautora impropia de homicidio y la segunda por falso testimonio y encubrimiento de homicidio- fueron absueltas en 2017, aunque sus casos se encuentran en apelación y en cualquier momento se debe producir un fallo.



Sin embargo, la mamá de los Colmenares llama la atención en que en ningún momento los jueces han señalado que no se trató de un homicidio, sino de que no hay pruebas suficientes contra los acusados. De hecho, asegura que, como madre y como la persona que tal vez más conoció a Luis Andrés, tiene la certeza de que fue un asesinato.



“El tribunal lo que dijo fue que a mi hijo lo habían asesinado, que no se podía condenar a la persona porque no había pruebas suficientes, pero en ningún momento señaló que era inocente”, asegura esta madre que ha llorado tanto en estos 10 años que ya -dice- se le secaron las lágrimas.



Pero eso hace parte del proceso de sanación espiritual y perdón en el que viene, con la ayuda de un grupo de oración a Jesús y María, al que ha pertenecido desde hace años, y que se acentúo después de que se acabaron las audiencias y ella pudo dedicarse más “a las obras de Dios”.



“El llanto saca todo ese dolor y sentimiento que uno tiene guardadito, así es que viene la sanación”, cuenta Oneida, quien explica que ese proceso le ha permitido volver a ser la persona que era antes de la muerte de Luis, cuando en su corazón no había espacio para el rencor ni el resentimiento, reía.



Recuerda que al principio del proceso le era muy difícil asistir a una audiencia y ver a los sindicados. “Yo le decía a Dios: ‘Señor, ayúdeme a verlos con tus ojos, porque yo no puedo verlos con los míos. Ahora los miro y ya no es con esa rabia. Con mi perdón, la que sano soy yo”.



En ese proceso de reconstruir su vida, Oneida echó a andar una vieja idea: crear una fundación. Eso fue cuando estaban Luis Andrés y Jorge estaban todavía pequeños, pero con la muerte de su primogénito y, sobretodo, con el proceso judicial.



"Eso fue mucho antes de que mi hijo muriera. Dios me había puesto en el corazón que yo iba a tener una fundación. No sabía de qué. Pero con el proceso por el asesinato de mi hijo y de ver lo que uno sufre en los juzgados, a las mamás con muchas dificultades y a los jóvenes con tantos problemas de drogas, digo ya se de qué va a ser la fundación y en honor también a mi hijo. Lleva el nombre de Luis Andrés Colmenares Escobar".



El objetivo, cuenta, es apoya a las madres que como ella han sufrido una tragedia por la muerte de alguno de sus seres queridos y deben enfrentar un largo proceso judicial. "Yo no quiero que pasen lo mismo que yo pasé en la Fiscalía. Buscamos apoyarlas en la parte jurídica y psicológica y, tal vez más importante, en lo espiritual, que puedan tener una personas con quien hablar con quien abrazarse, a quien contarle. Uno cuando pierde un hijo, lo que quiere es hablar y hablar de su hijo".



Y mientras avanza en su idea y en el proceso de sanación, dice que su hijo menor, Jorge, ha sido clave en su recuperación. Pero además, su elección como concejal de Bogotá en octubre de 2019, le generó "mucha felicidad", en medio de tanto dolor.



"Fue una felicidad, un orgullo y un despertar para saber que Jorge también necesitaba mi apoyo", insiste la madre de los Colmenares.



Esto la lleva recordar que en vida, Luis Andrés decía que su hermano menor iba a ser "grande", por la forma de ser y lo humanitario. "Ahí sí tomé conciencia que Luis también tiene un propósito para Jorge, y era ser concejal y ayudar a muchas familias y a muchos jóvenes".

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá



