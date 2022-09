Luego de que el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, confirmó el sábado pasado el hallazgo de varias ‘casas de pique’, donde se habría torturado y asesinado a personas en Bogotá, el brigadier general Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que se tienen identificados sitios en los que se cometieron varios de los desmembramientos reportados en las últimas semanas.

“En cuanto a las ‘casas de pique’, efectivamente, la Policía Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, ha logrado ubicar, a partir de medios técnicos, y, por supuesto, de la colaboración ciudadana, casas donde se ha realizado el homicidio de estas personas”, afirmó Sanabria.



Por su parte, el brigadier general Triana afirmó que la Policía Metropolitana se encuentra en el proceso de corroboración e identificación de los propietarios de dichos predios.



“Claramente podemos establecer que hay un sitio que fue utilizado para ultimar a estas personas con esas características de desmembramiento. Lo que estamos es corroborando toda la información para no entorpecer la investigación, pero hoy podemos afirmar que ya tenemos ubicación exacta de algunos sitios donde se han generado esos hechos”, aseguró el brigadier general.



Si bien desde la Alcaldía de Bogotá se ha insistido en que no existen las ‘casas de pique’, las mismas autoridades han informado sobre el allanamiento de cuatro propiedades, en diferentes puntos de la ciudad, en las que se habrían cometido algunos de los 28 homicidios que hasta ahora ha dejado la guerra por el narcotráfico en la capital.



Como ya lo había adelantado EL TIEMPO, en tres de ellas se encontraron rastros de sangre y elementos como cuerdas, bolsas y armas cortopunzantes con las que, presuntamente, se infligía dolor a las víctimas. Incluso, en una de las viviendas fue donde alias Alfredito –miembro del ‘Tren de Aragua’ capturado en julio de este año– grabó el video en el que asesina a otro joven.



Las propiedades están ubicadas en los sectores de El Amparo, donde hallaron los tres cuerpos en una carreta; en Patio Bonito, donde se grabó un asesinato; en San Bernardo, donde habría salido el cuerpo de alguien al que le propinaron 161 puñaladas y envolvieron en un colchón, y en Chapinero, que estaría relacionado con el último hecho de los cuatro cuerpos que fueron encontrados en 15 bolsas en Suba y Engativá.



Las llamadas ‘casas de pique’ no es un tema nuevo en Colombia. En 2018 la Procuraduría denunció que en Tumaco (Nariño) había al menos siete predios utilizados para torturar y descuartizar personas.



Esta es la carreta de reciclaje en la que aparecieron los cadáveres de tres hombres en El Amparo. Foto: Archivo particular

Las alertas de la Defensoría del Pueblo



Tras las declaraciones de los dos oficiales, la Defensoría del Pueblo señaló que desde hace años se ha venido alertando por este tipo de violencia en la capital del país. Según el organismo de derechos humanos, desde 2019 se tienen registros sobre la aparición de cuerpos desmembrados en bolsas de basura en localidades como Engativá, Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y Los Mártires.



En esa época, las alertas tempranas emitidas se relacionaban con las acciones de grupos que operaban en el sector del Bronx y en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, conocidos como Los Sayayines o Los Ganchos del Bronx.



(Avanzan las investigaciones sobre la 'Casa de pique' en el centro de Bogotá)



“Además, el 22 de julio de 2022 se emitió el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 010 de 2021. En el documento se advierte la llegada a la ciudad capital de un grupo armado de delincuencia organizada, por tanto, se registra una exacerbación del riesgo derivado de las disputas por el control de los corredores de movilidad de economías ilegales que atraviesan Bogotá”, señaló la entidad.



Dicha información coincide con la revelada por un investigador del equipo de inteligencia de la Fiscalía a este diario, en donde manifestó que las autoridades se preparan porque podría venir una reconquista de ollas y sectores por parte de mafias locales.



“Es así como se ha encontrado una red controlada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en acuerdo con la estructura armada denominada ‘los Boyacos’, (...) y tienen acuerdos con estructuras como ‘los Pascuales’ y ‘los Pereiranos’ (...), y además con estructuras locales en San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe”, señaló la Defensoría, entidad que reveló una posible alianza del frente 33 de las disidencias de las Farc y la estructura criminal transnacional ‘Tren de Aragua’.



Asimismo, información en poder de organismos de inteligencia señala que el ‘Tren de Aragua’ ya hace presencia en barrios como San Bernardino, Patio Bonito, sectores I y II; Bellavista, María Paz, Llano Grande y El Amparo. Y ahora ha empezado a extenderse a Los Mártires, Ciudad Bolívar, Usme y Suba.

