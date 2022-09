Luego de que el general Henry Armando Sanabria, director de la Policía Nacional, confirmara el hallazgo de varias ‘casas de pique’ en donde se habrían torturado y asesinado a personas en Bogotá, el brigadier general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que ya se tienen identificado varios sitios en los que se habrían cometido los desmembramientos.



“En cuanto a las ‘casas de pique’ efectivamente la Policía Metropolitana de Bogotá con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, ha logrado ubicar a partir de medios técnicos y por supuesto de la colaboración ciudadana, casas donde se ha realizado el homicidio de estas personas”, había manifestado general Sanabria el pasado sábado.



Según Triana, la Policía Metropolitana se encuentran en el proceso de corroboración y de identificación de los propoietarios de estos predios.



"Claramente podemos establecer que obviamente hay un sitio que fue utilizado para ultimar a estas personas con esas características de desmembramiento. Lo que estamos es corroborando toda la información para no entorpecer la investigación, pero hoy podemos afirmar que ya tenemos ubicación exacta de algunos sitios en donde se han generado esos hechos", dijo el brigadier general.



Y es que, aunque desde el Distrito han sido enfáticos en que en Bogotá no existen las denominadas ‘casas de pique’, las mismas autoridades han informado sobre el allanamiento de cuatro propiedades, en diferentes puntos de la ciudad, en las que presuntamente se habrían cometido algunos de los macabros homicidios.



En tres de ellas se encontraron rastros de sangre y elementos como cuerdas, bolsas, palos y armas cortopunzantes con las que presuntamente se infligía dolor a las víctimas; incluso, una de las viviendas fue donde alias Alfredito grabó el video en el que asesina a otro joven.



Las propiedades están ubicadas en el barrio El Amparo, donde hallaron los tres cuerpos en una carreta; en Patio Bonito, en el lugar donde se grabó un asesinato; en San Bernardo, de donde habría salido el cuerpo de alguien al que le propinaron 161 puñaladas y envolvieron en un colchón, y en Chapinero, que estaría relacionado con el último hecho de los cuatro cuerpos que fueron encontrados en 15 bolsas en Suba y Engativá.



Esta arremetida criminal en Bogotá provocó la reacción de las autoridades y que se convocaran dos consejos extraordinarios de seguridad, en los que se establecieron las nuevas medidas para la capital del país.



Finalmente, la alcaldesa señaló: “Cualquiera que crea que va a desestabilizar al Gobierno mediante hechos escabrosos en Bogotá no lo va a lograr. No vamos a permitir que ningún hecho de inseguridad nos intimide”.

