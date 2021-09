Una singular Casa Taller, donde niños y jóvenes aprenden en San Luis

En el barrio San Luis, vía a La Calera, existe la Casa Taller Las Moyas, un lugar pensado para el aprendizaje, la lúdica e interacción de los niños y jóvenes de esta zona marginal de 20.000 habitantes. Algunos de ellos juegan sin supervisión en las carreteras destapadas y pastizales que configuran los cerros nororientales, donde hay una hermosa vista panorámica de la ciudad, pero también se percibe el abandono estatal.

La situación de salud pública por la pandemia, que suma un año y siete meses, en su inicio ocasionó un confinamiento general y un momento bastante crítico para este barrio dependiente de la administración de Chapinero. La condición de pobreza se incrementó y pañuelos rojos eran colgados afuera de las casas como señal de emergencia. En este territorio semi rural, las personas incrédulas del virus no adaptaron las medidas de bioseguridad y los infantes retornaron a las calles sin ninguna precaución.



“Lo que veíamos era que a pesar de que la pandemia estaba, los niños seguían en la calle. No había colegio, no había comedor comunitario, no había nada. Los papás tenían que mirar cómo se rebuscaban, pero los niños no estaban aislados. Se les veía sin tapabocas”, así lo expresa Nicolasa Díaz, fundadora de la Casa Taller, una mujer de 50 años que se describe como una soñadora, enamorada de la vida e interesada en ayudar al otro.



Nico, como es llamada por algunos de los niños de Las Moyas, explica que la principal razón que los llevó a reabrir a tan solo 15 días de haber comenzado el aislamiento fue presenciar que los menores de entre 6 y 10 años jugueteaban muy cerca de una olla donde personas expenden y consumen sustancias alucinógenas. Aquel instante la consternó por completo y decidió realizar una reunión con padres y niños del barrio para coordinar las acciones de apertura con los protocolos necesarios y, de esta manera ofrecer nuevamente un refugio.



Niños de entre 6 y 10 años juegan en este espacio lúdico. Foto: Nicolasa Díaz.

La Casa Taller se tuvo que adaptar: se implementaron dispensadores de gel antibacterial, estaciones de lavado de manos y puntos de desinfección. Desde entonces no han vuelto a cerrar sus puertas y los niños de la comunidad participan en talleres de lectura en una biblioteca adornada por títeres y muñecos de trapo que cuelgan del techo; tejido con chaquiras e hilos; panadería en una cocina campesina hecha de barro y compostaje en la huerta donde se siembran hierbas aromáticas.

Allí se realizan estas y otras acciones un poco más particulares, que, como dice Nicolasa, aportan desde el ser. “Son actividades que creemos pertinentes para la vida cotidiana, que permiten procesos creativos en los niños, y que generan la capacidad de exploración y experimentación”.



Desde hace 9 años Nicolasa es docente de la Escuela Pedagógica Experimental, ubicada en el kilómetro 4.5 vía a La Calera. Ella y su esposo Mateo Pérez, un español con una pinta criolla, llegaron a esta UPZ no reglamentada de Chapinero, después de estar involucrados en la defensa de derechos humanos en la organización de Brigadas Internacionales de Paz. Cuando llegaron no tenían la intención de crear la Casa Taller, pero ser testigos de la falta de espacios que permitieran un desarrollo integral de los niños los impulsó a construirla con sus propias manos, desde los cimientos, con bahareque y adobe, esto hizo que ambos entendieran sobre el proceso constante de formación.

“Nosotros lo que hemos reconocido es que el aprendizaje está en todo. Y sí veníamos con unas bases muy fuertes frente a lo organizativo, pero el tema de la pedagogía ha sido un aprendizaje de estar con los niños”, menciona Nicolasa, con gran seguridad en su voz.



Las Moyas no ha tenido ninguna financiación de la alcaldía local hasta la fecha. Por 16 años ha reunido varias voluntades desinteresadas como la de Sam, un inglés que creyó en esta alternativa de enseñanza única, y que falleció, pero su madre creó una fundación que tiene su nombre ‘The Sam Ling Gibson Trust’; y a través de la recaudación de fondos continúa apoyando los diferentes proyectos de la casa, como la minga, que se basa en la reunión solidaria de amigos y vecinos de San Luis, o la ‘Escuela viajera’, una propuesta que los lleva a recorrer, por lo menos una vez al año, una ciudad diferente del país.



“Trabajamos durante todo un año para viajar todos juntos, los grandes y los pequeños. En ese proyecto viajamos a Ráquira y allá las personas que nos recibieron estaban haciendo su casa en bioconstrucción, con bahareque, madera y productos que la naturaleza nos brinda. Ellos nos enseñaron la técnica y la trajimos a esta casa”, explica Piña Sánchez, una de las jóvenes que ha crecido en este sitio y lo considera como un hogar.

Por la Casa Taller han pasado tres generaciones de niños y jóvenes que con los años vienen y van, pero la gran mayoría permanecen ligados activamente porque como dice Nicolasa “en la casa se contribuye en comunidad”.



En San Luis hay diversas problemáticas: en ocasiones el agua no llega porque la red de alcantarillado no tiene un suministro suficiente; hay una gran inseguridad con hurtos a personas, tan solo en el mes de agosto se presentaron 717 casos en Chapinero, según datos de la Secretaría Distrital de Seguridad. A esta difícil situación se suma su condición de ilegalidad, como un barrio que no es reconocido por el Estado. De acuerdo con Nicolasa, esto ha ocasionado una obstaculización en la inversión social y la dotación de colegios, bibliotecas y parques.



Sin embargo, la alcaldía de Chapinero afirma que en el último año se han realizado grandes esfuerzos en el sector de primera infancia. La semana pasada comenzó el Plan de Rescate Social de la Subdirección Local de Integración Social que busca vincular a 30.000 niñas y niños en los procesos de atención. También, inició el contrato 168, que tiene vigencia por cuatro meses y pretenden llegar a 80 familias de la localidad para capacitar a padres o cuidadores de infantes sobre la crianza a través de visitas domiciliarias.



"Es importante tener espacios para los niños, pueden ser en locales donde la gente se junte y haga actividades. Cualquier actividad que se haga desde el amor es válida y positiva. ¿Entonces cuántas hacen falta?, ¿cuántos niños hay?", expresa, Mateo, con su acento español, mientras los niños de la Casa Taller juegan detrás de él con flotadores de espuma.



En este lugar, la convivencia es tan estrecha con los niños que se puede reconocer con facilidad a aquellos que tienen un rol de liderazgo y apoyan a los más pequeños con las tareas del colegio, o los orientan sobre las actividades de la casa como el reciclaje y manejo de residuos sólidos en el invernadero. En el recorrido por los corrales nos encontramos con Sandra Gualteros, otra de las jóvenes que ha participado por 17 años en Las Moyas, y quien explica que “la casa es autosostenible por los productos que hacemos y vendemos”.



Durante la pandemia la venta a través de trueques y contribuciones tuvieron una mayor importancia, se fortalecieron los vínculos colaborativos entre vecinos y se integraron también niños migrantes. Nicolasa, expresa que todo lo vivido en los últimos meses causó que desde la Casa Taller estuvieran mucho más activos en las actividades de la comunidad. Y además, cree que el legado de este lugar nace del proceso pedagógico cotidiano que se ha construido con los niños.

“La idea de nosotros es irnos y esa idea no es muy lejana. Nosotros queremos que quede en manos de la comunidad y de los chicos de Casa de Taller. Yo creo que ya he hecho un proceso que tiene mucha fuerza y que demanda que sea asumido por los mismos jóvenes de la comunidad”, dice.

