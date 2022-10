Con la solución del recurso de apelación, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la absolución del exconcejal Wilson Duarte por duda razonable.



(Además: ‘No me avisaron que mi bebé había muerto en el jardín’)



Tanto para el juez de primera instancia, como para los magistrados, no hay pruebas que permitan deducir que el entonces cabildante haya participado de la red de corrupción del denominado 'Carrusel de la contratación de Bogotá'.

“En conclusión, el análisis conjunto de las pruebas no permite obtener el estándar de conocimiento más allá de duda razonable de la responsabilidad del procesado en el delito de conclusión para ninguno de los tres eventos por el que fue acusado. Por ello, la Sala, en apego al principio del 'in dubio pro-reo', confirmará la sentencia apelada”, señaló el fallo conocido por Caracol Radio.



(Más: Facatativá, en alerta roja por inundación de 10 sectores)



Duarte fue acusado porque supuestamente recibió $80 millones del entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, para que no se llevara a cabo el debate de control político en el concejo por el contrato de las ambulancias en el que se perdieron $68.000 millones del erario de Bogotá. Para la justicia, esas acusaciones no fueron probadas.

Podría interesarle