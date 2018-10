Los ciudadanos convierten la 26 en el parqueadero más grande de Bogotá

La calle 26 está enferma. Tiene un mal crónico: la falta de cultura vial. Y al parecer a nadie le importa. “Son solo cinco minuticos”, “no soy el único” y “estoy esperando a alguien pero no se demora” son algunas de las excusas más frecuentes de los conductores que parquean en esta vía pública.

La avenida Eldorado atraviesa la ciudad desde el centro hasta el aeropuerto. Además, por ella cruzan varias avenidas principales, como la Caracas y la Boyacá. Por su ubicación estratégica es una de las más transitadas por los bogotanos, y algunos abusan de ella, la ven como parqueadero público. Una situación que está afectando la movilidad en la ciudad.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, en lo corrido de este año se han efectuado más de doscientos mil comparendos en la ciudad. Estacionar en sitios prohibidos encabeza el listado de infracciones con 86.178 multas, seguido de transitar en sitios y horas prohibidas (40.871) y no acatar las señales de tránsito (26.999).



El panorama en la 26 no es alentador: más de nueve mil infracciones, lo que corresponde al 11,2 por ciento de la cifra total, fueron impuestas en esta vía.



Y es que no es para menos. Cerca del aeropuerto El Dorado, la situación es preocupante. A pesar de que la Ley 769 de 2002, en su artículo 76, menciona que está prohibido parquear “en vías arterias, autopistas, zonas de seguridad, o dentro de un cruce”.

Este tipo de conductas se sanciona con una multa de $ 390.600, equivalente a la mitad de un salario mínimo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

En un recorrido hecho por EL TIEMPO se pudo observar que en menos de una cuadra es usual encontrar entre 6 y 8 carros estacionados. Este tipo de conductas se sanciona con una multa de $ 390.600 –la mitad de un salario mínimo–.



Desde taxis hasta camiones, allí todo el mundo parquea. A pesar de que el aeropuerto cuenta con tres parqueaderos públicos en sus alrededores, este es el panorama que se vive a diario. Sin embargo, los usuarios se quejan por el costo del estacionamiento.



Esta misma situación se presenta muy cerca de El Dorado, en la zona hotelera. En ese punto, a pesar de contar con bahías y parqueaderos cercanos, cerca de ocho carros particulares y cinco taxis obstaculizaban la vía.



Y la historia se repite dos cuadras arriba, hacia el oriente, en donde en plena calzada central cinco carros más se parquean en la berma, demostrando el irrespeto a las normas viales de la ciudad de Bogotá.



Camilo Gutiérrez, jefe de riesgos del Hotel Buró, asegura que con la bahía que dispone el lugar, los trancones se evitan, además, el establecimiento cuenta con un parqueadero público con capacidad para 358 carros y un servicio de transporte privado para movilizar a los huéspedes, lo que según él, evita la congestión al ingresar.

Esto dicen quienes se estacionan en la calle

Panorama a la altura de la calle 26 con carrera 69, sentido occidente-oriente. Se pierde un carril. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Pedro* es conductor hace 25 años, pero empezó a trabajar hace dos, con una plataforma para el servicio público de transporte. Él, que antes era taxista, ahora es “dueño de su propio tiempo”, motivo por el cual vendió el taxi.



A las 12 del mediodía, se encuentra parqueado en el Centro Internacional de la calle 26 con carrera 69, al igual que 10 carros más y otros taxis, motocicletas, bicicletas e incluso camiones, que encontraron en una vía paralela un parqueadero para esperar “a que salga un servicio”. Una fila que se extiende a lo largo de dos cuadras y que claramente se convierte en un problema para la movilidad.



Este conductor asegura que este punto es estratégico “porque a esa hora es movidito”, además, insiste en que él no se demora mucho parqueado allí, porque hay flujo de personas. Sin embargo, han pasado más de 10 minutos desde que estamos conversando.



Al igual que Pedro, tres conductores más a los que me acerco trabajan para plataformas de viajes en la ciudad. Paradójicamente, estas aplicaciones que aseguran hacer recorridos más cómodos para los usuarios son las que hoy en día, al parecer, están aportando su granito de arena a los problemas de movilidad de la ciudad.



* Nombre cambiado por petición de la fuente.



NATALIA SILVA

Especial para EL TIEMPO@NataliaSilvaCab