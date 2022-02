Tener un carro eléctrico es una opción, aunque costosa, muy atractiva en Bogotá. Con este se puede evitar el pico y placa, se tiene una hora gratis de parqueadero en zonas de parque pago (y beneficios en parqueaderos), se obtienen descuentos en el Soat y en la revisión técnico-mecánica y se paga impuesto vehicular con una tarifa no superior al 1 % del valor comercial del carro. Eso sin contar que se está utilizando un auto casi cero emisiones y sin generación de ruido.



Ya son varios los ciudadanos que se han dejado conquistar por esta opción. Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), (con corte al 31 de enero de 2022), en Bogotá hay 3.018 vehículos eléctricos rodando, entre carros, camionetas y buses.



Y, según información de la Secretaría de Movilidad, 1.318 vehículos eléctricos están inscritos en sus sistemas para gozar el beneficio de no tener pico y placa por ser de esa tecnología.



De hecho, Bogotá lidera los número del parque automotor eléctrico en Colombia que, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, va creciendo a buen ritmo. En el Plan Nacional de Desarrollo había quedado establecido que Colombia debía tener 6.600 vehículos eléctricos inscritos en el Runt para agosto de 2022; pero, a cierre de enero, ya habían 6.819. De estos, 2.227 corresponden a carros eléctricos. Parte del aumento sostenido de estas unidades se explica por la Ley de Movilidad Eléctrica, promulgada en 2019, y otros incentivos dados por los gobiernos locales.



Ese crecimiento, a su vez, ha venido acompañado de un fortalecimiento en infraestructura de carga: la otra parte de la fórmula. Según Carlos Mario Restrepo, responsable de Enel X en Colombia, en el país hay 78 cargadores públicos, de los cuales 58 están en Bogotá.



Además, se ha ofrecido el servicio de instalación de cargadores en hogares, oficinas y espacios privados. “Con Enel X, los ciudadanos también pueden instalar en casa un cargador propio. A través de este modelo de negocio, a 2021 hemos instalado y vendido más de 1100 de nuestros cargadores Juicebox a hogares y empresas del país”, añade Restrepo. Asimismo, Enel X espera que, a 2023, haya 2.000 cargadores en espacios públicos y privados y en hogares en Colombia. Incluso, están evaluando generar modelos de negocio para ofertar al cliente, desde el segundo semestre de 2022, el ‘combo completo’: carro, infraestructura de soporte, infraestructura de carga, venta de energía y mantenimiento.



Aunque hay un panorama favorable, aún quedan temas por resolver. Para Edder Velandia, experto en movilidad eléctrica y docente de la Universidad de La Salle, hay cuatro elementos que aún no permiten una masificación de carros eléctricos en las principales ciudades: “El precio que se ha elevado por el incremento de la TRM haciendo el producto más costoso e inasequible; las dificultades para acceder a esquemas de financiamiento fáciles y con tasas preferenciales; los costos de las instalaciones de carga domiciliaria y los conflictos en las propiedades horizontales; las debilidades en políticas locales (para temas relacionados) y la ausencia de planes para la modernización de segmentos del transporte como taxis, camiones y utilitarios”.

Las ventajas

Ciertamente, la transición energética en los carros particulares es un aporte al medio ambiente y a la salud pública.



“La movilidad eléctrica permite reducir el consumo de los combustibles fósiles, disminuir las emisiones de gases efecto invernadero y reducir el consumo energético per cápita del transporte, indicador que se puede traducir en competitividad”, afirma Velandia y da un ejemplo concreto: “un taxi eléctrico con un recorrido de 300 kilómetros al día y aproximadamente unos 100 mil kilómetros al año puede evitar el consumo de 2300 galones de gasolina y 20 toneladas de CO2”.



Una ventaja en el caso de Colombia es que la energía que consumen estos vehículos vienen, en su mayoría, de fuentes renovables, por lo que se está más cerca del ideal de bajas emisiones. “En promedio el 70% de la energía se genera con fuentes renovables y se considera que el país cuenta con la sexta matriz de generación menos contaminante del mundo, hecho que demuestra la validez de apostar a la movilidad eléctrica”, dice Velandia.



Sin embargo, el experto reconoce que “no existe tecnología perfecta ni que no contamine”. Entre las externalidades ambientales que aún pueden generar los carros eléctricos está lo relacionado con la fabricación y, luego, desecho de las baterías, los costos ambientales de producción en general, y la generación de micropartículas cancerígenas con el rozamiento de los neumáticos y el uso de los frenos, como explica Adrián Fernández, ingeniero especializado en Transporte y Movilidad y responsable de la campaña de Movilidad en Greenpeace España.

Los peros

Ahora bien, el carro particular eléctrico mantiene las mismas externalidades de movilidad que genera un carro a gasolina.



“Un coche eléctrico hay que aparcarlo igual y también provocan congestión. No podemos confiar que la solución sea tomar todos los coches que tenemos ahora y que todo el mundo se compre uno eléctrico y desgüace el antiguo, porque esto va a perpetuar los problemas que tenemos del abuso del coche en la ciudad y va a generar otros nuevos... Claro, somos favorables a la transición al coche eléctrico; pero en ningún caso puede ser la solución prioritaria”, anota Fernández.



Así también lo ve Luis Ángel Guzmán, profesor de ingeniería de la Universidad de los Andes y miembro del Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional (Sur). “Si yo tuviera el poder y dijera mañana toda la flota de Bogotá es eléctrica, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el mismo trancón, pero verde, sin emisiones. Seguramente, cuando crezca la flota eléctrica e híbrida si no hay medidas más progresivas de gestión de movilidad vamos a terminar poniéndole pico y placa a los híbridos y eléctricos”, asegura Guzmán y agrega que es clave “usar todas las formas de lucha”.

"Desde luego necesitamos coches eléctricos, pero sobre todo necesitamos menos coches en la ciudad"



Desde Greenpeace España, explica Fernández, esa visión se ha entendido y, por tanto, se ha sugerido a los tomadores de decisiones trabajar en tres niveles. “El primer paso es un cambio en el urbanismo: si tenemos una ciudad donde nuestros servicios están cerca, la cantidad de movilidad necesaria se reduce y este es el primer ahorro. El segundo es el de fomentar que esa movilidad sea en una forma sostenible -caminando, andando en bici o usando el transporte público- siempre que sea posible. El último paso es que cuando sea imprescindible tomar el carro, que sea preferentemente en coches eléctricos: este debe ser el tercer paso, no el primero. Lo que vemos es que muchos gobiernos están empezando por ahí, sin atacar primero el urbanismo y sin atacar la mejora del transporte público para que sea eficaz, seguro y convenza a más gente de que deje su auto en casa”, detalló.

Fernández, a su vez, llamó la atención para utilizar el carro eléctrico de manera compartida y hacer más eficiente y equitativo el uso del espacio de la malla vial.

Otra externalidad, poco explorada pero que se da en ciudades como Bogotá, es el de las motocicletas eléctricas, otra alternativa que se ha vuelto atractiva a los ciudadanos. Cifras de Andemos indican que, en 2021, se registraron 550 motos eléctricas nuevas en la capital y, en enero de 2022, otras 61.



Aunque son ambientalmente amigables, están comenzando a transitar no por la malla vial, sino por ciclorrutas y aceras a altas velocidades y sin poder ser percibidas por peatones y ciclistas pues, por el motor eléctrico, son silenciosas.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes