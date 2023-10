Carros abandonados generan un déficit de $ 184.000 millones: ¿por qué?

En Bogotá, la suma de vehículos que están detenidos en los patios del Distrito asciende a los 37.000; esta cifra contempla carros, motos, camiones y buses. Sin embargo, la ciudad solo tiene la capacidad de albergar 20.000 automotores retenidos. Esto hace que la capital enfrente una sobreocupación de carros abandonados.



Según los datos entregados por la Secretaría de Movilidad, la deuda sumada de todos los vehículos en esta situación es de, aproximadamente, 184.000 millones de pesos. Los motivos del abandono van desde comparendos, infracciones, hasta temas administrativos con el Distrito, en los que los montos por pagar para poder recuperar el carro o la moto superan el valor comercial del automotor.

En ese sentido, la entidad anunció la edición número 19 de la subasta de los 1.200 automotores que están declarados en abandono (800 carros y 400 motos).



(Le recomendamos leer: Red de tráfico de personas en El Dorado recibía dinero desde, al menos, diez países)



La subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía, Adriana Iza, explicó que esta subasta no significa que las personas que perdieron su automotor puedan volver a recuperarlo para la circulación, sino que está dirigida a “empresas dedicadas a labores de fundición, metalurgia y siderurgia de chatarrización que están avaladas por el Ministerio de Transporte”.



El panorama de esta situación es tan grave que, informa la misma entidad, hay vehículos que ocupan un espacio dentro de los patios desde el año 2002, en los que el modelo 1976 es uno de los más antiguos entre los retenidos.

Facebook Twitter Linkedin

Vehículos que se llevan a los patios en Bogotá Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Según la Ley 1730 del Ministerio de Transporte, solo basta un año para que estos sean declarados como abandonados y el Distrito pueda disponer de ellos.



Iza explicó que antes de iniciar un proceso de subasta, la entidad dispone de todos sus medios digitales para que los propietarios de estos vehículos puedan conocer el estado de sus procesos y el números de las placas que van a entrar dentro del lote en venta.



(Le recomendamos leer: Los tiempos que le quedan al proyecto del Corredor Verde)



“La intención primaria de la entidad es decirles a los ciudadanos que lleguen a la secretaría porque tenemos todos los canales dispuestos. Acercarse al centro de servicios en la calle 13 con 37, o comunicándose al teléfono oficial (...) damos todas las facilidades para que los usuarios puedan acceder y saber de su vehículo o hacer un acuerdo de pago para poder sacar el carro de los patios”.

Facebook Twitter Linkedin

Los conductores tienen que esperar más de ocho horas para que sus carros inmovilizados sean recibidos. Foto: Camilo Cruz / Citynoticias

Hay otro aspecto que rodea el tema de las subastas de carros declarados en abandono en Bogotá y está relacionado con el modelo del carro.



Si bien los automotores que se venden para chatarrizar tienen la característica en común de ser modelos antiguos, dentro de los lotes también hay modelos nuevos como 2020, 2021 y 2022 que, de saldar sus deudas, podrían circular en la ciudad.



Ante este panorama, la subsecretaria explica que en esos casos la Secretaría de Movilidad hace una evaluación del vehículo y lo deja en otro grupo para que no entre en la subasta.



(También puede leer: Personería y SDM argumentan sus posturas frente a efectividad de línea Púrpura)



Incluso la entidad está preparando una de estas ventas, pero esta vez con carros y motos que pueden ser recuperados y usados en las vías.

Facebook Twitter Linkedin

Patios de carros en Bogotá Foto: David Osorio / Archivo EL TIEMPO

La prescripción Detrás del masivo abandono de carros en Bogotá existe un falso mito de que pasados cinco años las deudas con el Distrito prescriben. Sin embargo, la secretaría explica que esto no es del todo cierto pues, teniendo en cuenta que los propietarios expresan su desvinculación con el bien, ante la entidad siguen siendo los dueños.



Esta situación genera un aumento de la deuda en dos vías: la primera, el vehículo sigue generando el cobro de impuesto anual y, segundo, los costos asociados del parqueo en los patios se incrementan debido a los intereses. Por esta razón, dice Iza, los cobros no prescriben y la forma de recuperar el dinero perdido por el Distrito es formando los bloques de subasta.



Pero la pérdida económica para el Distrito no es el único factor de alienta las llamadas subastas. También lo es el riesgo ambiental que corre la ciudad al tener por más de un año carros expuestos al sol y al agua en determinado predio.



(Le recomendamos leer: Denuncian falla de internet Claro en algunos hogares del sector Salitre de Bogotá)



Las afectaciones ambientales derivadas del abandono de carros están relacionadas con la emisión de líquidos como la gasolina, el gas y los aceites que terminan en el subsuelo.

Además del material ferroso que se desprende y genera contaminación en el suelo y en el aire que genera “detrimento de las condiciones ambientales de la ciudad”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO

Más de 32 mil vehículos represados en patios

Más noticias relacionadas