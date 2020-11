Sigue búsqueda de automóvil fantasma que mató a Carlos Echeverry

El pasado 27 de octubre, Carlos Alberto Echeverry, como lo hacía todos los días, le preparó el almuerzo a su mamá, Patricia. Ese mediodía fue la última vez que lo vio con vida.



Carlos era guarnecedor, de esos que se encargan de cortar la parte de arriba de los zapatos en su fabricación, y según sus cercanos, era muy hábil en el oficio, reconocido entre quienes se dedican a esto en la ciudad. Todo lo aprendió, a sus 16 años, de un tío.

Él vivía en el Quiroga, con su madre, su abuela, unos tíos y primos. Era un hombre servicial, padre de dos niñas de 9 y 12 años y cuyo único error fue caminar por la carrera 26B con calle 28 sur, en el barrio Centenario de la localidad de Rafael Uribe Uribe.



Esa noche, un carro, un Spark para unos y Optra para otros que han visto los videos del accidente, le pasó por encima. No se detuvo. Atravesó la calle a toda velocidad y las imágenes de cámaras de seguridad que hasta ahora han podido ver los familiares no permiten ver qué marca es ni las placas. Fue, literalmente, un fantasma.



Carlos no volvió del trabajo como lo tenía pensado. Le había dicho a Patricia, su mamá, que al otro día debía madrugar a las 6 de la mañana para trabajar en unos zapatos.

“Tengo un hijo que vive en el norte y no nos veíamos desde hace rato y me dijo: ‘madre, ven hasta acá, comemos’, terminamos de comer y a las 11 de la noche me llaman, y contesté y era mi cuñada. Que Carlitos tuvo un accidente, y a las 2 de la mañana me dicen que mi hijo había muerto”.

Esta madre lleva 11 días en un duelo que ha tenido que soportar mientras pide ayuda por todas partes para encontrar al responsable de este hecho. Patricia no entiende por qué el conductor no se detuvo y, además, por qué después de arrollarlo, decidió pasarle el vehículo por encima.



“Lo que más clamo es que este señor se presente, porque la verdad yo le quiero preguntar por qué hizo eso, por qué de esa forma tan miserable, esa sevicia”, lamenta esta madre, quien recuerda con amor a su primer hijo. En sus 36 años de vida, Carlos solo estuvo dos lejos de ella

Sobre este hecho ya hay abierta una noticia criminal en la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, aunque la familia reconoce que el día de la muerte de Carlos la policía llegó oportunamente a ocuparse de lo ocurrido, e incluso manifiestan que una patrullera recogió unos videos, las demás autoridades no han avanzado en la investigación.



Les ha tocado a ellos mismos ir a la zona donde pasó todo, mirar alrededor y acudir a la esquiva misericordia de unos vecinos que son celosos para entregar imágenes que podrían ser claves a la hora de encontrar al responsable.



Lo que han logrado hasta ahora son algunos videos de residencias cercanas que no tienen buena calidad y que no permiten extraer ningún elemento adicional a que el color del vehículo que arrolló a Carlos es negro.



“Hay unas cámaras que están en el poste y que dan perfectamente en diagonal a una compraventa, le rogamos al señor, pero no, sin una orden no nos dejan. Hay varias personas con cámaras y videos de lo que pasó, pero nadie nos permite ver nada. Estos videos los conseguimos nosotros mismos”, manifestó insatisfecha Bibiana Miranda, una tía de la víctima.



El otro drama que tiene que enfrentar esta familia es el de conseguir un abogado. Habían contactado a una, pero les pidió tres millones de pesos de anticipo, y no cuentan con el dinero para pagarle.

Patricia, madre de Carlos, dependía de su hijo, y ahora, sin su apoyo, debe encontrar a alguien que la ayude en su búsqueda por hacer justicia.



“No se ve la placa, las cámaras son muy obsoletas, no tienen buena resolución. Yo confío en Dios que todo mi dolor lo va a ir emparejando, yo sé que ese señor no va a tener una vida tranquila por lo que hizo”, concluyó su relato la madre de Carlos.

Otros casos de conductores fugados

Aunque no hay cifras consolidadas de víctimas de los llamados ‘carros fantasma’, no son pocos los casos. Este año, por ejemplo, EL TIEMPO documentó el caso de tres jóvenes que perdieron la vida cuando fueron arrollados en la vía a Mosquera por conductores que se dieron a la fuga. Las autoridades no lograron reunir evidencia para encontrar a los responsables.



Otro de los casos recientes registrados por este diario es el de David Sierra, un hombre de 30 años que murió atropellado en la avenida Boyacá con calle 51B. Estos y otros hechos tienen en común el factor de altas velocidades por parte de los conductores. Estudios indican que si un vehículo que va a más de 30 km/h atropella a un peatón o a un ciclista, el riesgo de muerte se incrementa. Después de 50 km/h es casi 90 % segura la muerte.

ÓSCAR MURILLO

