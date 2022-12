Las nuevas medidas empezarán a regir el 10 de enero de 2023 y algunos de los usuarios que hacían uso del pico y placa compartido se verán afectados ya que este beneficio será removido.



Este beneficio le da - hasta el 10 de enero- la posibilidad de que los ciudadanos se movilicen en su vehículo particular, así tengan pico y placa, con la excepción de que 3 o más personas se movilicen dentro del vehículo. La secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, le comentó a EL TIEMPO por qué fue retirado y qué tiene que ver uso que hacían las personas con este beneficio.



Según la secretaria "la medida no estaba siendo efectiva, se estaba cargando mucho la ciudad con más vehículos y una ocupación que no era funcional... lastimosamente el beneficio no se cumplía, la gente se inscribía en esta medida y solo iba una persona, no se estaba haciendo uso racional del vehículo".



Además, el uso del carro particular, según Ávila, estaba haciendo inoficioso el transporte público de la ciudad. "Más allá del recaudo que recibe la administración, es para poder tener unas medidas de gestión claras del tránsito de Bogotá que ha hoy se está viendo totalmente impactada", mencionó.



La secretaria de Movilidad cree que "si la ciudadanía quiere moverse mejor y más medios de transporte toca hacer las obras de infraestructura necesarias, la línea metro, las troncales, el Regiotram, los cables, los corredores verdes, son algunas de las obras que van a generar una oferta de transporte y complementar la que tenemos hoy", dijo Ávila.



Estas medidas buscan también quitar el "peso" que tiene TransMilenio que tiene de soportar todo el transporte público de la ciudad. Cabe mencionar que en las medidas del otro año el pasaje subirá $300.



REDACCIÓN BOGOTÁ

