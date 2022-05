Seis empresas del sector público y privado se unieron para implementar el modelo de carro compartido en los desplazamientos de sus empleados. Con ese fin, utilizarán las plataformas tecnológicas Try my Ride e iLiKKO.



Así buscan contribuir a la mejora de la movilidad en la ciudad y a la calidad de vida de sus colaboradores.



El Distrito lanzó este viernes el proyecto piloto. Allí, estuvieron presentes la alcaldesa Claudia López, las seis empresas del sector público y privado (Coca-Cola Femsa, Telefónica Movistar, Grupo Energía de Bogotá, Servientrega, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Pontificia Universidad Javeriana) que son protagonistas de este plan y las dos plataformas que acompañarán a las organizaciones.



Este piloto lo hacen con el fin de disminuir la contaminación provocada por el transporte terrestre y para aumentar a tres la ocupación de viajeros por vehículo, teniendo en cuenta que hoy por hoy se movilizan en promedio 1,5 personas por vehículo, lo que aumenta la cantidad de carros que transitan y la ocupación en las vías.



Asimismo, porque este le dará las herramientas al Distrito para comenzar a medir cómo va cambiando la ocupación de vehículos, la optimización del uso del espacio vial y cómo la ciudadanía va cambiando el chip para ser más eficientes en la movilidad.



Susana Morales, subsecretaria de Política de Movilidad, dijo que un carro ocupa 20 m², y con cinco vehículos en los que solo va una persona serían 100 m² de ocupación, por lo que si las personas comparten el vehículo, habría una reducción y optimización del espacio vial.



Precisó que de las 10.000 personas que hacen parte de esas seis empresas, 4.000 harán parte del piloto, y de manera gratuita van a tener acceso a las plataformas Try my Ride e iLiKKO.



“Vamos a medir la ocupación de los viajes realizados en carro particular, los motivos de los viajes. También, definir un índice de ocupación vehicular por cada organización, y el número de recorridos evitados gracias a este primer piloto”, explicó Morales.



Durante el evento, la alcaldesa aseguró que el trancón de Bogotá lo producen los carros porque ocupan de manera irracional el espacio público, y por eso es necesario implementar el carro compartido.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, en la semana entre el 30 de abril y el 6 de mayo pasados había 149.838 registros activos para transitar en carro compartido. Lo que representa un incremento de 105 por ciento en el número de vehículos registrados para esta excepción, frente al promedio semanal de noviembre de 2021 (73.000).



Cabe resaltar que, al hacer uso de carro compartido, los conductores pueden acceder a la excepción del pico y placa, siempre y cuando el mínimo de personas que van en el vehículo sean tres o más durante todo el trayecto que vayan a realizar y debe haber una inscripción previa en la página web de la Secretaría de Movilidad cada semana, de lo contrario pueden hacerles un comparendo o inmovilizar el automotor.



Las plataformas

Son dos las plataformas que van liderar este piloto. Una de ellas es Try my Ride, una empresa colombiana que desde hace ocho años viene promoviendo la movilidad compartida en diferentes partes de Colombia, Ecuador y Perú. El uso es gratuito para los usuarios y en ocasiones les dan bonos de gasolina o parqueadero a las personas que comparten el carro.



“En Bogotá tenemos aproximadamente 100.000 usuarios que generan alrededor de 2’000.000 de viajes compartidos durante el mes. También tenemos la opción de chatear con otras personas para que se acompañen en sus recorridos, ya sea caminando o en bicicleta”, explicó Andrés Silva, gerente de Try my Ride.



En este proyecto acompañará a la Secretaría de Movilidad, Telefónica Movistar, Universidad Javeriana y Servientrega, para que ellos puedan implementar su programa de movilidad compartida y haya una participación masiva.



La otra plataforma es iLiKKo, aplicación que también es gratuita y permite compartir los trayectos diarios y viajes a larga distancia con personas que coinciden en su ruta. Hace seis meses empezó a funcionar y en la capital tienen un aproximado de 1.500 usuarios. Acompañarán a Coca-Cola y al Grupo Energía de Bogotá en su estrategia.

Las empresas

Algunas de las seis empresas participantes en este piloto ya han venido implementando hábitos y estrategias para contribuir a una mejor movilidad y a una menor contaminación. Por ejemplo, la Universidad Javeriana tiene desde hace seis años el programa Movilidad Javeriana, en el cual promueve iniciativas sostenibles como el carro compartido y funciona por medio del grupo en Facebook ‘Wheels Javeriana’, que cuenta con más de 13.000 miembros.



En el caso de Coca-Cola Femsa, han venido cambiando el parque de camiones por unos de menores emisiones de C02, han disminuido el número de estos en la calle, rediseñando sus rutas de distribución, y capacitan constantemente a sus conductores con el propósito de lograr una mejor seguridad vial.



Servientrega, con la asesoría de Try my Ride, ha estado implementando estrategias de movilidad sostenible haciendo uso de vehículos eléctricos y el fomento del uso de la bicicleta.



María Fernanda Ortiz, experta en movilidad, dijo que compartir el viaje en carro es una estrategia que trae beneficios para la ciudad, los viajeros y las empresas, debido a que contribuye a reducir la congestión, las emisiones contaminantes asociadas al transporte y los costos de viaje. Adicionalmente, agrega, puede ayudar a disminuir los costos en infraestructura para las empresas dado que se reduce la necesidad de puestos de parqueo y puede mejorar la experiencia de viaje de los empleados, así como el ambiente laboral.



La práctica del carro compartido no es nueva en Bogotá, la Universidad de los Andes, por ejemplo, lo implementó desde el 2010.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

