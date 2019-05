Carriles exclusivos para el SITP ¿Una solución para la movilidad?

Para Danubis Montes, movilizarse en transporte público se había convertido en una verdadera pesadilla. Cerca de tres horas diarias duraban sus trayectos desde cuando salía de su casa en Kennedy hasta llegar a su trabajo, en la carrera 12 con calle 79, norte de la ciudad.

“Salía al paradero a las seis de la mañana y cogía la ruta 731 del SITP. Una hora después llegaba a Teusaquillo para hacer el transbordo. Muchas veces tenía que esperar hasta media hora para que pasara el otro bus; algunos no paraban o iban muy llenos y no me podía subir. Al final llegaba a la peluquería pasadas las 8:30 de la mañana”, relata Danubis, quien se desempeña como estilista.

Esta rutina la cumplió religiosamente durante más de un año, hasta cuando decidió comprar su bicicleta. En ella, aunque tenía que desafiar la contaminación y el peligro de un accidente, el desplazamiento se redujo a una hora. “Me la robaron y al mes la compré nuevamente; no quería volver a perder tres horas de mi vida metida en un bus”, relata.



Como ella, cerca de 1’600.000 usuarios de los buses zonales deben soportar cada día estos atascos, pues estos vehículos no tienen carril exclusivo como TransMilenio (TM) que privilegie su desplazamiento, sino que comparten la vía con 2’393.077 vehículos (particulares, camionetas, camiones, taxis y motos).



Según proyecciones de Bogotá Cómo Vamos (BCV), dentro de seis años (para el 2025), el parque automotor aumentaría un 29 por ciento en la ciudad, es decir, habrá 3’083.046 vehículos, y, de no encontrar prioridades en infraestructura para el transporte público y el SITP, la movilidad colapsaría aún más.



Hoy, ocho vías tienen carril preferencial (no exclusivo) para 6.260 buses zonales, pero la velocidad promedio es de 17 kilómetros por hora, y en un trayecto entre el 20 de Julio y la calle 200 con 7.ª se puede tardar hasta dos horas.



Para los expertos, esto tiene un solo significado: estos carriles no los respetan los demás vehículos. Eso lo respaldan los 24.301 comparendos que la Policía de Tránsito ha impuesto en lo que va del año por invadir este carril. De estas multas, 10.000 han sido en la carrera 7.ª (vea infografía). Los analistas señalan que el crecimiento del parque automotor no es proporcional a lo que la ciudad necesita en cuanto a transporte masivo.



Entonces ¿qué tan viable o importante sería que el SITP pueda tener carriles exclusivos?



Ómar Oróstegui, director de BCV, asegura que los carriles exclusivos para el transporte público beneficiarán al 60 por ciento de los bogotanos, quienes lo usan como su principal medio de desplazamiento. “El hecho de que el transporte público zonal no tenga carriles exclusivos en vías estratégicas afecta los tiempos de viajes y es un incentivo para que menos bogotanos lo usen”, agrega.

Edder Velandia, profesor de la Universidad de La Salle, manifiesta que estos carriles exclusivos para transporte público como el SITP son buenos y ya existen en Río de Janeiro y Buenos Aires. Añade que para el caso de Bogotá, lo que realmente se requiere son carriles en donde esté prohibido el estacionamiento y haya fiscalización de las autoridades, “pero pensar que es la solución para corredores como la avenida Boyacá es ingenuo e ineficaz; estos carriles preferenciales son importantes en vías con demanda de viajes bajos, y son soluciones parciales de corto plazo”, destaca.



EL TIEMPO consultó al respecto al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, quien aseguró que por ahora, este tipo de carriles exclusivos para el SITP zonal no se ha contemplado y que un SITP con carril exclusivo se llama TM.

Más infraestructura

Entonces, si no es con este tipo de corredores para el SITP, se debe pensar en las nuevas troncales, el metro, nuevos cables aéreos y el tren de cercanías, asegura Velandia, y esto lo respalda el reciente estudio de la Universidad Nacional según el cual con las proyecciones de troncales y su construcción, la población de los estratos 1 y 2 que vive en la periferia de la ciudad se podría ahorrar hasta una hora en los tiempos de viaje.



“Nos hemos concentrado en criticar los trancones, pero no hemos reflexionado las razones que explican el crecimiento del parque automotor; y en este escenario hay que optimizar la infraestructura vial, priorizando el transporte público, la movilidad no motorizada y el uso compartido del vehículo”, añadió Oróstegui.

En los últimos siete años, la única expansión que ha tenido TM es el recién inaugurado TransMiCable.



Darío Hidalgo, experto en la materia, sostiene que “ya son siete años sin poner en marcha nada significativo en la ciudad en cuanto a movilidad desde la expansión de la fase tres de TM por la calle 26, 10 y extensión NQS a Soacha y ahora se esperan tramos de la carrera 7.ª en 2022 y 2023, otros cuatros años, metro en 2024, al igual que las troncales de la Ciudad de Cali y la 68, es decir, 11 años sin ampliación de cobertura”.



La adjudicación de la troncal 7.ª, que tenía que hacerse el pasado 2 de mayo, está suspendida luego de la decisión de un juez que acogió una demanda ciudadana. A esto se suma la recomendación que hizo la Procuraduría de suspender la adjudicación, la cual fue acatada por el IDU.



El otro gran proyecto de movilidad es el metro, que se adjudicaría en septiembre. En el SITP está en marcha la renegociación de los contratos entre el Distrito y los operadores, la apertura de la licitación y adjudicar las zonas que hoy cubre el SITP provisional.

