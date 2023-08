Con el fin de llevar a cabo la 'Carrera de la Mujer Colombia' el próximo domingo 03 de septiembre de 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales:

Cierres Carrera de la Mujer. Foto: Archivo particular

Carrera de la Mujer Foto: Archivo particular

Mapa 1 Carrera de La Mujer Foto: Archivo particular

Recorrido de la carrera 21K:

La carrera iniciará en la Av. Carrera 60 (calzada occidental) por Calle 57 al sur – Av. Calle 53 (calzada norte) al occidente – Carrera 66A (calzada occidental) al sur – retorno a la altura de la Calle 42 – Carrera 66A (calzada oriental) al norte – Av. Calle 53 (calzada sur) al oriente – Av. Carrera 60 (calzada occidental) al sur – retorno 10 metros antes de la Av. Calle 26 – Calle 42 al oriente – Av. Carrera 60 (calzada oriental) al norte – Calle 44 (calzada sur) al oriente – retorno occidente-occidente a la altura de la Carrera 52 – Calle 44 (calzada norte) al occidente – Av. Carrera 60 (calzada oriental) al norte – Av. Calle 53 (calzada sur) al oriente – retorno occidente-occidente Carrera 27 – Carrera 28 al norte – Transversal 28 (calzada occidental) al norte – Diagonal 61C al occidente – Av. NQS (calzada occidental) al norte – retorno sur-sur a la altura de la Calle 92 – Av. NQS (calzada occidental) al sur – Diagonal 61C al oriente – Transversal 28 (calzada occidental) al sur – Calle 53B Bis (calzada norte) al occidente – retorno 10 metros antes de la Av. NQS – Calle 53B Bis (calzada norte) al oriente – Carrera 28 al sur – Av. Calle 53 (calzada norte) al occidente –Av. Carrera 60 (calzada occidental) por Calle 57 al norte, lugar donde termina la carrera.



Con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial; la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realiza de forma gradual según el avance de los participantes.



Es deber del organizador garantizar en todo momento el ingreso y salida de los residentes afectados, así como la circulación de vehículos de emergencia.

Desvíos autorizados sector Parque Simón Bolívar

1. Los usuarios que circulan por la Av. Carrera 60 en sentido norte - sur deberán tomar la Av. Calle 63 al occidente y Av. Carrera 70 (Av. Rojas) al sur (Ver mapa 2 – color verde).



2. Los usuarios que circulan por la Av. Calle 53 en sentido oriente - occidente deberán tomar la Carrera 27 al norte – Calle 53 B al oriente – Av. Carrera 24 al sur – Av. Calle 45 al occidente - Av. NQS al sur y Av. Calle 26 al occidente (Ver mapa 2 – color morado).



3. Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la Av. Carrera 68 y toman la Av. Calle 53 al oriente deberán continuar por la Av. Carrera 68 al norte y tomar Av. Calle 63 al oriente (Ver mapa 2 – color marrón).



4. Los usuarios que circulan por la Av. Carrera 50 en sentido sur – norte, deberán tomar la Av. Calle 26 al oriente y Av. NQS al norte (Ver mapa 2 – color rojo).



5. Los usuarios que circulan por la Av. Calle 26 en sentido oriente – occidente y toman la Av. Carrera 50 al norte o la Av. Carrera 60 al norte, deberán continuar por la Av. Calle 26 al occidente y tomar Av. Carrera 68 o Av. Boyacá al norte (Ver mapa 2 – color negro).

Mapa 2 Carrera de la Mujer Foto: Archivo particular

Desvíos autorizados sector Av. NQS cuadrante Av. Calle 63 y Calle 92

1. Los usuarios que circulan por la Av. Calle 80 en sentido oriente – occidente y toman la Av. NQS al sur deberán continuar por la Av. Calle 80 al occidente y tomar la Av. Carrera 68 o la Av. Boyacá al sur (Ver mapa 3 – color verde).



2. Los usuarios que circulan por la Av. Calle 72 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 68 o la Av. Boyacá al sur (Ver mapa 3 – color morado).



3. Los usuarios que circulan por la Av. Calle 68 y toman la Av. NQS al sur deberán tomar la Av. Carrera 60 al sur (Ver mapa 3 – color marrón).



4. Los usuarios que circulan por la Av. Calle 63 en sentido occidente. oriente y toman la Av. Carrera 60 o la Av. Carrera 50 al sur, deberán continuar la Av. Calle 63 al oriente y tomar Av. NQS al sur (Ver mapa 3 – color rojo).



5. Los usuarios que circulan por la Av. Carrera 24 en sentido norte – sur y toman la Av. Calle 53 al occidente, deberán tomar la Transversal 25 al sur – Diagonal 53C al oriente – Carrera 24 al sur y Av. Calle 45 al occidente (Ver mapa 3 – color negro).

Mapa 3 Carrera de la Mujer Foto: Archivo particular

Vías alternas

• Av. NQS (sentido sur - norte)

• Av. Caracas (sentidos norte - sur y sur - norte)

• Av. Calle 13 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente)

• Av. Circunvalar (sentidos norte - sur y sur - norte)

• Av. Carrera 68 (sentido norte - sur)

• Av. Boyacá (sentidos norte - sur y sur - norte)

• Av. Rojas (sentidos norte - sur y sur - norte)

• Av. Calle 80 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente)

• Av. Calle 72 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente)

• Av. Calle 68 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente)

• Av. Calle 63 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente)

• Av. Calle 100 (sentidos oriente – occidente y occidente - oriente).

Recomendaciones

• A los usuarios que circulan en el sentido norte - sur por la Av. NQS en el cuadrante comprendido entre la Calle 92 y la Av. Calle 63, se les recomienda programar su recorrido, ya que no habrá conexión a la Av. Calle 80, Av. Calle 72 o Av. Calle 68.



• Para los asistentes al evento se recomienda llegar al evento, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.



• Se recomienda programar los viajes y actividades el domingo 03 de septiembre de 2023 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.



• Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.



• Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo del evento.





• Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD