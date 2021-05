‘Mi hermana dice que ella no mató a Sara Sofía, Nilsón sabe la verdad'

Ya se cumplieron cinco meses desde que Sara Sofía Galván salió de su casa en brazos de su madre y cuatro meses desde su desaparición. El dolor en su familia sigue intacto y las noticias sobre resultados en la investigación son nulos.



Xiomara Galván, tía de la niña, le contó a EL TIEMPO que su familia está compuesta por cinco hermanos y ella es la mayor. Nacieron en Puerto Berrío (Antioquia) y allí transcurrió su infancia.



Cuando Carolina Galván tenía nueve años su mamá decidió terminar la relación con su esposo y que este cuidara a todos sus hijos. Ella se aferró entonces a su abuela paterna, quien la crió. La familia se trasladó durante un tiempo a Barrancabermeja, pero cuando la joven creció se fue para Bogotá gracias a la ayuda de un familiar.

En 2018 llegó a Bogotá, pero, aparte de cuidar a los hijos de su tío, su interés por el estudio nunca fue el mejor, aunque sí tuvo oportunidades; ni siquiera cuando su familia la ayudó a entrar a una fundación de bachillerato para mayores.



Pronto quedó embarazada, pero, a pesar de las sospechas de su familia, ella lo negaba. “Cuando nos enteramos, Carolina ya tenía siete meses. En marzo ella ya tenía a la bebé. Nunca supimos quién era el padre”.



La familia cuenta que aunque Carolina sí mostraba dificultades de aprendizaje, ella nunca tuvo problemas de alcohol o drogas antes de conocer a Nilson. “Mi hermana se transformó con ese señor, la manipuló, la convenció de convertirse en trabajadora sexual. No es por defenderla, yo peleaba con ella por comportarse siempre como un niña, pero nunca por ser una mujer violenta”. Esto fue lo que Xiomara Galván contó sobre el avance del caso.

¿Qué ha pasado con las labores de búsqueda?



Al comienzo la búsqueda que se hizo en el caño fue muy intensa por parte de la Defensa Civil, yo diría que más que por parte de la Policía. Pero, en estos momentos, la búsqueda está parada. En el río solo buscaron hasta el 24 de abril. Hoy no sé absolutamente nada del caso. Como si estuviera en el olvido, como uno más de tantos.



¿Qué paso con los restos humanos que encontraron?



Se descartó que fueran los restos de Sarita. El primero era un señor que llevaba unos días en el agua y los otros eran huesos que llevaban muchos años de estar en ese lugar y que prácticamente cuando los fueron a coger se desmoronaron. No eran los restos de Sara. En ese caño no se encontró ni siquiera la cobija donde Nilson dice que la envolvió.



Su hermana, Carolina Galván, tuvo un encuentro con su padre. ¿De qué hablaron?

Ella no quería hablar con nadie de la familia y aceptó hacerlo con mi papá. Su versión fue la misma que dio en el interrogatorio. Dijo que ella no fue quien mató a la niña y que tampoco la maltrataba. Le dijo que la estrategia de Nilson es echarle a ella toda la culpa y que solo él sabe toda la verdad de lo que pasó. Ese señor tenía a la niña mientras mandaba a mi hermana a prostituirse.

Durante varios días se realizaron labores de búsqueda en el río Bogotá y Tunjuelo. Foto: César Melgarejo

Mi hermana

no maltrataba

a Sara Sofía,

no era trabajadora sexual antes de conocer a Nilson, ella cuidó a mis hijos y nunca les pasó nada FACEBOOK

¿Cuál es la versión de Carolina sobre la muerte de la niña?



Carolina dice que el 27 de enero del 2021 le dejó a Nilson el cuidado de su hija. Ella se va de la casa a las 11 de la mañana, dice que Nilson le dijo que tenía que trabajar. Luego le explicó a mi papá que había regresado a las tres de la tarde y que encontró a la niña dormida. No la mueve para no despertarla. Carolina contó que vio cómo Nilson entraba y salía del cuarto y que luego la llama y le dice que vea cómo está la niña. Botaba una espuma por la nariz. Carolina le dijo a mi papi que entró en shock, que se puso a gritar y a llorar, que no sabía qué hacer pero que Nilson la callaba y le decía que le bajara porque la vecina se podía dar cuenta. Tenía miedo de que se los llevaran a la cárcel. Finalmente le explicó que habían metido el cuerpo de la niña en un costal.



¿Es verdad o no que su hermana maltrataba a la niña?



Carolina siempre ha dicho que eso es mentira, que quien estaba bajo el cuidado de la niña era Nilson. Ahí tenemos una confusión. Nilson dice que sacó a la niña de la casa el 27 de enero de y mi hermana me dice que fue el 29. Ahí hay una contradicción.

¿Cuál es la versión de Nilson?



Él dice que el 27 Carolina se volvió loca. Cuenta que ella le pegaba a la niña, que la estrelló contra la pared, que la bañaba con agua fría, que en el baño le pegaba con una correa, que la niña empezó como a convulsionar de los golpes que ella le daba. Que el corazón se le aceleraba y que los dos vieron y dejaron morir a la niña. Dice que él ayudó a desaparecer el cuerpo Sara Sofía en el caño por el miedo que le daba de que le quitaran a sus otros hijos.



¿Sabe qué pasó con esos niños?



No. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no ha dicho nada de ellos. Yo creo que pueden saber qué fue lo que pasó. Sí son hijos de Nilson, él los explotaba para mendigar. Ese señor tenía demandas por violencia intrafamiliar.



¿Se supo de quién era la sangre que encontraron en la habitación?



Según la fiscal del caso, esa sangre no se pudo cotejar con las pruebas de ADN de Nilson, ni de Carolina porque fue muy poquita. Carolina le contó a mi papá que hace dos años le metieron dos tiros a este señor en una pierna y que esa herida nunca le sanó, que de cuando en vez le bota sangre y que incluso tiene una platina. Ella dice que esa sangre no es de Sara Sofía.

Sara Sofía Galván, la niña cuta desaparición conmovió al país. Foto: Archivo particular.

¿Usted sigue confiando en que la niña está viva?



Yo guardo la esperanza. Mi hipótesis es que Nilson no quería que Carolina nos devolviera la niña. Mi hermana sostiene que ella solo quería tenerla por un fin de semana y que Nilson la convenció de que durara más con ella, le metió ideas de que se la queríamos quitar. Si es verdad que él le reprochaba que no tenía por qué hacerse cargo de Sofía, entonces por qué no la devolvía. Mi hermana no maltrataba a Sara Sofía, no era trabajadora sexual antes de conocer a Nilson, ella cuidó a mis hijos y nunca les pasó nada. Lo que uno es, lo es desde que nace. Siento que él planeaba algo con Sofía y que todo se le salió de las manos. ¿La quería vender y le hizo creer a mi hermana que estaba muerta? ¿O se le salió de las manos el plan y resultó matando a la niña? ¿O por qué el cuerpo no aparece?



¿Cómo está su hermana en estos momentos?

​

Aislada en la cárcel El Buen Pastor. Cuando hablo con las presas, ellas me dicen que ella ni siquiera sabe qué fue lo que pasó con la niña. Ellas la apoyan para que no la cambien de patio porque temen que le pase algo. Ahí, donde está, ella puede estudiar, aprender manualidades y tener atención psicológica.



¿La llaman a decirle los avances de la investigación?

​

No. Siento que todo quedó en el olvido. Hablé con la fiscal pidiéndole el expediente, pero no me lo quieren dar. Supuestamente es materia de investigación. Todos los días quiero seguir, pero a veces siento que no voy a ser capaz de resolver este misterio. Mis hijos me dan fuerza para seguir. Tuve que desistir de mi trabajo para avanzar en la búsqueda de Sofía.

CAROL MALAVER

