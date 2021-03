¿Quién es la madre biológica de Sara Sofía?

Carolina Galván creció sin la presencia de su madre, dolor que cargó junto a Xiomara, su hermana, durante toda su vida. Ambas contaron con el apoyo de su papá y su abuela paterna y compartían juntas en una casa en el barrio Roma, localidad de Kennedy.



El 30 de marzo de 2019 dio a luz a Sara Sofía, pequeña que actualmente está desaparecida. Para la familia fue un hecho sorpresivo porque se enteraron tarde del embarazo y del padre solo supieron que fue una relación de una noche y desapareció cuando supo que la bebé venía en camino.

(Le puede interesar: Sara Sofía: detalles inéditos de su desaparición en Patio Bonito)



A pesar de contar con el apoyo de su familia y tener lo necesario, en octubre del año pasado decidió irse de la casa. Carolina es descrita como una joven que no sabía qué hacer de su vida, incluso en el jardín donde asistía la pequeña se percataron del evidente abandono en el que tenía a su hija.



“Le costaba su rol de mamá. Yo solía reprocharle eso”, le contó Xiomara, tía de la pequeña y quien tenía su custodia, a EL TIEMPO. Aunque en ocasiones Carolina tuvo encuentros con Sara Sofía y luego la entregaba de vuelta a su tía, eso no pasó el 23 de enero cuando llamó a avisar que se quedaba con ella.



Su hermana, mediante el relato de Marisela, una mujer venezolana que trabajaba en Corabastos, conoció que Carolina había llegado a ese sector a prostituirse y era llevada por Nilson Díaz, hombre con el que convivía en una casa con tres niños y una niña.



Marisela también contó que Carolina, el 28 de enero, le había dado de comer lentejas a la pequeña, luego se había quedado dormida y que tres horas después la niña no despertaba. Estaba morada y había muerto.



Supuestamente el miedo de la pareja hizo que metieran el cuerpo de la pequeña dentro de una bolsa y una caja que fue arrojada al río Tunjuelito en los límites entre Bosa y Kennedy. Según la testigo, entre ellos inició un pacto en el que Carolina era obligada a trabajar y a llevarle todo lo producido a su pareja y este a callar lo que había sucedido.



La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario para la pareja. El ente acusador les imputó el delito de desaparición forzada agravado, pero ninguno de los dos aceptó el cargo. Mientras tanto sigue la búsqueda de la pequeña por las autoridades sin tener rastro alguno. ​

Puede seguir leyendo:

- Armas traumáticas: no se consideran letales, pero pueden matar



- Niampira, la mujer detrás del increíble desfalco de conjuntos