“Simplemente la vida me quedó grande. Con 23 años no pude salir adelante como siempre quise”, esa es solo una de las dolorosas frases de la carta que dejó la joven desaparecida Carolina Cuéllar Uribe, quien salió por voluntad propia de su casa en el barrio Jorge Eliécer Gaitán de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, hacia un rumbo hasta ahora desconocido.

Quienes la conocen no tienen información de la ropa que vestía pero es una mujer de cabello rubio largo hasta la cintura, tez blanca, 1,62 centímetros de estatura y ojos verdes.

(Lea también: La trágica muerte de un niño luego de consumir un dulce ¿Droga o asfixia?)

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Cuellar Uribe está desaparecida desde el 1 de febrero de 2022. Foto: Archivo particular

No se conoce de su paradero desde la mañana del primero de febrero de 2022 a las 9 de la mañana. Su hermano, Camilo Cuéllar Uribe, quiere enviarle un mensaje de amor y decirle que cualquier problema tiene solución.

Sus allegados temen que la joven resulte lastimada, sobre todo, por el estado emocional en el que se encuentra. “Llevaba mucho tiempo pidiéndole y rogándole a Dios para que me ayudara. Me voy debiéndole mucho al mundo y por eso pido perdón”, se lee en su escrito.

La joven le dice a sus familiares que sigan con sus vidas, ya que ella siente que no aporta nada bueno. “Olvidarme será lo mejor, sientan que no existí porque nada bueno pude hacer en mi vida. Sean buenos seres humanos y nunca callen lo que sienten, eso los puede llevar a un ahogamiento infinito sin solución”.



(Lea también: ‘Tememos que emberás que asesinaron a mi tío no paguen por el crimen’)

Lo último que se supo fue que ella llamó ayer a las 9 de la noche a una conocido. Estaba mal, lloraba. Se presume que podría estar en Fusagasugá.

Cualquier información real sobre su paradero la puede proporcionar al celular 3124398344. Es muy importante ubicarla lo más rápido posible.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com