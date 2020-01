Elección de Galán en la presidencia es un cambio en la tradición

Después de su elección como presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, quien obtuvo el segundo lugar a la alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones de octubre con un millón de votos y que, por estatuto de oposición le corresponde la curul número 45, dijo que en su caso se rompió la tradición de que la bancada más votada es la que preside la corporación en el primer año.

No obstante, el líder del movimiento Bogotá para la Gente, que hoy tiene tres concejales en el cabildo, confirmó que su movimiento no hará oposición a la administración de Claudia López, sino que será independiente y que lo va a demostrar a lo largo de estos cuatro años.



“Ser independiente no es un discurso, es ser libres, no tener jefes políticos diferentes a los electores (...), es poder interpretar el clamor ciudadano, es poder acompañar aquellas iniciativas que coincidan con nuestra visión de ciudad sin importar quién sea su autor”, afirmó, tras anunciar que ejercerán un “control político firme y riguroso para proteger los recursos públicos, que son sagrados”.

En las elecciones para alcaldía, Galán obtuvo un millón de votos, lo que lo ubicó como la segunda mejor votación, después de Claudia López, y le dio la posibilidad de ocupar una curul en el cabildo distrital, de acuerdo con la ley de la oposición. Sin embargo, el exsenador y exconcejal bogotano (2008-2011) dijo que no se sentía dueño de esos votos.



Dijo que lo interpreta como un reconocimiento a su movimiento y “no como una estrategia para neutralizar la crítica, para anular las diferencias o esquivar el control político”. Y agregó que la presidencia es “una gran oportunidad para trabajar por Bogotá, aunque sea desde un cargo distinto a aquel para el cual me postulé en las elecciones de octubre pasado”.

