Carlos Fernando Galán responde a señalamientos de Juan Daniel Oviedo en medio de debate

Los siete candidatos más opcionados para ganar la Alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones territoriales de este 29 de octubre, se encontraron este martes en el debate definitivo organizado por EL TIEMPO y City TV.



En medio de este, Juan Daniel Oviedo habló sobre el aspirante Carlos Fernando Galán, de quien dijo que tendría contratos para garantizar el apoyo de otros políticos. Este último tuvo derecho a replica y le respondió.

En el debate, moderado por Andrés Mompotes, director de la Casa Editorial EL TIEMPO, y Darcy Quinn, periodista de La FM, los candidatos tuvieron la oportunidad de lanzar preguntas a sus oponentes en la contienda y responder a lo que los demás candidatos afirmaban en sus intervenciones.



Jorge Luis Vargas, por el Cambio Radical, le preguntó a Juan Daniel Oviedo sobre algunas declaraciones que hizo en debates anteriores. En estas, Oviedo se habría referido al también candidato, Carlos Fernando Galán.



"¿Galán en su campaña está recibiendo ayuda de la Alcaldesa y de concejales como escuchamos ayer?", preguntó Vargas a Juan Daniel Oviedo.



"En el caso de Carlos Fernando Galán lo que nosotros estamos señalando es que hay un contrato previsto para poder ver unas alianzas con candidatos al Concejo y a ediles, que van a dejar hipotecados los intereses de la ciudad, y nosotros necesitamos soluciones ya, eso es lo único que hemos afirmado", explico Juan Daniel Oviedo.

¿Qué respondió Galán?

Carlos Fernando Galán. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Galán le respondió a Juan Daniel Oviedo, candidato de Con Toda por Bogotá, quien afirmó que el aspirante por el Nuevo Liberalismo tendría contratos para garantizar el apoyo de otros políticos.



"La verdad yo creo que es una decepción para muchos que hayas cambiado la estrategia de campaña, una campaña positiva, de ideas, no de ataques y además con mentiras, porque decir que hay un contrato porque recibo el apoyo de alguien pues me parece completamente falso. Sería como decir que tú, por recibir el apoyo de Samuel Arrieta tienes un contrato con él. No, no porque de manera libre decidió apoyarte", dijo Galán.



"No podemos entrar en esta discusión que eventualmente lleva a descalificar a cualquiera con un manto de dudas sin pruebas", añadió.

