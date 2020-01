Ser independiente es hacer control sin destruir al otro: Galán

Con 44 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, Carlos Fernando Galán, excandidato a la alcaldía de Bogotá por el movimiento Bogotá para la Gente, fue elegido por unanimidad presidente del Concejo distrital, que se instaló ayer.

“Lo interpreto como reconocimiento que hace el cabildo a Bogotá para la Gente. Es una oportunidad para trabajar por la ciudad desde un puesto distinto al que yo me había lanzado en octubre”, manifestó Galán después de conocer el resultado de la votación, a la que solo le faltó el apoyo de María Clara Name (Alianza Verde), quien se posesionó, pero salió del recinto porque está en licencia de maternidad.



Desde las primeras horas de ayer, el nombre de Galán comenzó a sonar como el más fuerte para la presidencia. La intención la confirmó la misma Claudia López durante su discurso de posesión: “Le propondremos con todo respeto, pero con mucha convicción a todos los concejales de nuestra ciudad que escojan a Carlos Fernando Galán como el presidente de esa corporación en este primer año, cediendo esa dignidad que por su votación y mayorías le correspondería a la bancada Verde”.

Galán aprovechó su intervención para explicar su decisión de declararse en ‘independencia’ y no en ‘oposición’ al gobierno distrital. Foto: EL TIEMPO: Néstot Gómez

Al final, y a pesar de la resistencia de unos pocos cabildantes como Carlos Carrillo, del Polo Democrático, que se vio obligado a votar en bancada en respaldo a la postulación del excandidato a la alcaldía, los votos le otorgaron el cargo. Varios reconocieron el impulso dado a Galán como “una nueva forma de hacer política”.



Por su parte, Galán aprovechó su intervención para explicar su decisión de declararse en ‘independencia’ y no en ‘oposición’ al gobierno distrital, una de las herramientas que le proporcionaba el nuevo estatuto de la oposición. “Ser independiente es poder tener un control firme y riguroso y no buscar protagonismo ni buscar destruir al opositor”, afirmó el ahora presidente del Concejo de Bogotá.



Adicionalmente, aseguró que durante su gestión buscaría dar garantías a todas las bancadas para intervenir y participar en los debates clave, especialmente cuando no estén en la misma línea del gobierno distrital.

A la hora de elección de la primera vicepresidencia, que por estatuto de la oposición y como garantía de equilibrio de poderes, sonaron varios nombres. Sin embargo, en medio de la jornada, concejales como Andrés Forero (Centro Democrático), Lucía Bastidas (Alianza Verde), alzaron su voz de protesta contra el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, a quien señalaron de estar interfiriendo en un proceso de elección que es potestad del cabildo.



Sin embargo, concejales como Germán García Maya (Liberal) y Nelson Cubides (Conservador) defendieron la acción del funcionario como algo legítimo en ese tipo de escenarios políticos.



“Puedo dar fe de que quien ha convocado, como le corresponde, de nuestra parte las diferentes reuniones que ha habido para los temas de la coalición de gobierno del Concejo han sido las bancadas Verde y el Polo, no la administración ni el secretario de Gobierno”, aclaró la alcaldesa López.



En medio de esta situación, el partido Cambio Radical se declaró en oposición constructiva para hacerse con la primera vicepresidencia y así le gana de mano a las otras fuerzas políticas que aspiraban a quedarse con ese cargo. Esta elección quedó aplazada para hoy en la tarde. La segunda vicepresidencia, con 35 votos, fue para el concejal Luis Carlos Leal (Alianza Verde).

Armar el rompecabezas

Uno de los actos llamativos en la posesión de los 45 concejales fue el rompecabezas de 46 piezas que la administración distrital llevó al Concejo con la imagen oficial de Bogotá.



Cada concejal se quedó en su mano con una ficha como símbolo del trabajo de construcción que le propone esta nueva forma de hacer política. Claudia López, por su parte, se quedó con la pieza número 46 y explicó que “es un símbolo para recordar que todos somos una pieza fundamental para el funcionamiento de Bogotá”.

