En vivo: Carlos Fernando Galán se posesionó como nuevo alcalde de Bogotá

Carlos Fernando Galán Pachón asume como nuevo Alcalde Mayor de Bogotá, a partir de este lunes primero de enero, en una ceremonia que se lleva a cabo en la plaza de Bolívar, en pleno centro de la capital.

En el evento lo acompaña su esposa, la abogada Carolina Deik Acostamadiedo, junto a sus dos hijos, Julieta y Juan Pablo, y su mamá, Gloria Pachón de Galán. También asistieron invitados nacionales e internacionales, integrantes que conformarán su Gabinete Distrital, funcionarios y colaboradores, así como amigos y familiares, e igualmente medios de comunicación

La transmisión del evento por Canal Capital inicia a las 9:30 a.m. y la ceremonia a las 10:00 a.m con la ceremonia de posesión, que contará con la música de la Orquesta Filarmónica de Bogotá; la recepción que se ofrecerá en la Alcaldía Mayor de Bogotá; y posteriormente, la instalación de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá en el Cabildo Distrital, a las 3:00 p.m.

Empieza una etapa importante para mí y, con ayuda de todos ustedes, para Bogotá. Los espero mañana en la Plaza de Bolívar para la ceremonia de posesión. pic.twitter.com/lw0nYzIay5 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 31, 2023

Momentos previos a la posesión de Carlos Fernando Galán

¿Quién es Carlos Fernando Galán?



Nació en Bogotá el 4 de junio de 1.977. Es esposo de Carolina y papá de Julieta, de 10 años, y Juan Pablo, de cuatro años. Estudió Servicio Exterior con énfasis en Economía Internacional en la Universidad de Georgetown. Se especializó en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad Externado de Colombia, y cursó estudios de posgrado en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia. Tiene una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York.

Su carrera comenzó como periodista siendo corresponsal de la Revista Semana en Washington; redactor de la Revista Cambio y editor político en El Tiempo. Justamente, en 2007, hizo parte del equipo de este periódico que ganó el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá por las investigaciones sobre parapolítica.



Durante su primer período como Concejal de Bogotá (2008-2011) formuló las denuncias que destaparon el ‘Carrusel de la Contratación’. Posteriormente, en su segundo período, en 2020, bajo su periodo como presidente del Concejo, garantizó que durante la pandemia se siguiera ejerciendo un riguroso ejercicio de control político sobre las decisiones que estaba implementando la administración distrital. Justamente, ese año el Concejo de Bogotá fue la primera corporación que empezó a funcionar de manera virtual.

De igual manera, en ese periodo, fue creado el primer Laboratorio de Innovación del Concejo de Bogotá –DemoLab-, que hizo parte de una iniciativa que busca innovar en las políticas públicas, la participación ciudadana y el relacionamiento entre las entidades y la ciudadanía.



Además, entre los proyectos de acuerdo que formuló y fueron aprobados, se destacan el incentivo para que actores públicos y privados establezcan horarios de entrada y salida de sus trabajadores por fuera de horas pico como solución transitoria para bajar la ocupación del sistema de transporte; al igual que la promoción de prácticas de estudiantes universitarios en las entidades distritales garantizándoles un auxilio económico. Este trabajo en el Cabildo Distrital, le valió para recibir el reconocimiento como el Mejor Concejal de Bogotá en dos ocasiones por el proyecto Concejo Cómo Vamos.



También fue senador de la República, y en ese cargo lideró debates sobre la construcción de sistemas masivos de transporte, el uso de la tierra y ordenamiento territorial; y como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, entre 2012 y 2013, diseñó la política anticorrupción y de transparencia en Colombia; e igualmente lideró la entrada de Colombia la Grupo contra el Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OECD).



Galán dice ser un abanderado de la lucha contra la corrupción y el acercamiento entre la ciudadanía y el Gobierno, mejorando los mecanismos de denuncia para promover una justicia más efectiva. “He escogido el escenario local porque consideró que toca directamente la vida de los ciudadanos. Me apasiona trabajar por mejorar la ciudad, que haya mejor calidad de educación, de salud, de movilidad, de seguridad, mejor espacio público. Por eso me he dedicado al servicio público desde lo local”, ha reiterado Galán.



En 2023, en su última candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el Nuevo Liberalismo -partido que fundó su padre, Luis Carlos Galán, en 1979, y que recuperó su personería jurídica en 2021-, logró más del 49 % del escrutinio total, equivalente a 1.499.734 votos, la votación más alta en la historia de la ciudad.



El Programa de Gobierno del Alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, podrá encontrarlo en el siguiente link: https://www.carlosfernandogalan.co/programa/.

Siga aquí los momentos más importantes del evento:

Momentos previos a la posesión de Carlos Fernando Galán

A eso de las 9:45 de la mañana y en medio de un día de sol comenzaron a llegar los invitados a la posesión del alcalde Carlos Fernando Galán. Poco a poco se iban llenando las sillas dispuestas sobre el asfalto en la plaza central, mientras el nuevo mandatario participaba de una misa en la La Catedral Basílica Metropolitana y Primada de la Inmaculada Concepción y San Pedro de Bogotá.

Juan Manuel Galán, hermano del mandatario, fue uno de los primeros es llenar. “Él entiende las realidades sociales y sabe leer las necesidades de las personas. Pero es necesario que cada ciudadano contribuya para que a él le vaya bien y para cambiar a la ciudad. Todos tenemos que ponernos la camiseta. Además, su gabinete está lleno de personas íntegras y muy preparadas”.

El gerente de la empresa Metro, Leónidas Narváez, también llegó muy temprano a la ceremonia. “Seguir es un reconocimiento a todo el trabajo realizado. No vamos a perder ni un minuto. Vamos a lograr que la primera línea de Bogotá entre en operaciones en el año 2028”.

Varios de los secretarios designados por el alcalde manifestaron su interés de trabajar unido por Bogotá y construir sobre lo construido para mejorar la calidad de vida de los capitalinos. Todos tienen claro un primer mandato del nuevo alcalde. "No es el ciudadano el que tiene que buscar a los funcionarios de la Alcaldía, somos nosotros los que tenemos que ir a buscar al ciudadano".

Momentos previos a la posesión de Carlos Fernando Galán

Al evento también llegaron la alcaldesa saliente Claudia López en el concejal Juan Daniel Oviedo. Ambos expresaron su deseo de seguir trabajando por Bogotá, pero también en hacer oposición constructiva.

Momentos previos a la posesión de Carlos Fernando Galán

A eso de las 10:53 de la mañana el alcalde Carlos Fernando Galán fue recibido con un aplauso y en compañía de toda su familia. Lo primero que hizo fue saludar a todo su gabinete distrital y luego del saludo protocolario escucharon el himno nacional de la República de Colombia y el himno de Bogotá, en manos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Para las 11:10 de la mañana, Galán juró defender la Constitución Política de Colombia y cumplir y desempeñar los deberes que el cargo como alcalde de Bogotá implica. Luego firmó el acta de posesión y su hija Julieta le colocó la banda. Luego de los saludos protocolarios, admitió que no durmió la noche anterior al evento por la expectativa de comenzar a trabajar por Bogotá.

Las sentidas palabras del alcalde de Bogotá

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

Tengo la convicción de que nacemos con la capacidad de soñar, de imaginar y de sentir ilusión ante un mejor mañana, uno por el que vale la pena trabajar. Y es que tal vez no haya en la vida una satisfacción más grande que la de tener un sueño, ojalá uno que parezca inalcanzable, y trabajar sin descanso para cumplirlo… hasta ver que, finalmente, se hace realidad.

Con el paso del tiempo, aunque no dejamos de soñar, nos enfrentamos al desafío de no permitir que la ilusión que generan esos sueños sea reemplazada por la frustración de dar un mal paso o sufrir un revés. Porque el camino es largo y lo único que no podemos permitirnos es perder el norte ni aceptar que todo vale con tal de hacer nuestros sueños realidad. Porque a la meta solo se llega trabajando.



Hace 33 años a mi abuelo Mario le preguntaron qué mensaje le quería transmitir a los colombianos ante la tragedia que estaba viviendo nuestro país por la amenaza de los carteles de la droga. Su respuesta me quedó grabada en la mente y en el corazón para siempre: “recordemos aquellas palabras de Abraham Lincoln luego de una de sus derrotas; tenemos que tener fe y esperar un predominio de nuestros ideales y vivir con nuestros sueños agarrados al corazón para amanecer cantándolos”.

El camino es largo y, por lo tanto, es importante persistir, pero sobre todo lo es aprender. Aprender de cada uno de los obstáculos que nos pone la vida: ver lo que nos aportan y cómo nos transforman, nos hacen más fuertes, nos ofrecen distintas perspectivas y nos permiten valorar a quienes piensan distinto.



Aprender también a rodearnos de quienes nos enriquecen el alma, nos levantan cuando nos caemos y nos recuerdan que ni las victorias ni las derrotas son las que nos definen. Por esto y por una infinidad de sacrificios, hoy le doy gracias a mi familia, a Carolina, por compartir y creer en este sueño y por ayudarme todos los días a hacerlo realidad sin perder el norte.

La vida me ha dado la oportunidad de aprender, de crecer, y de servirles a todos ustedes con humildad y disciplina para tener un impacto real en la vida de los bogotanos. Entiendo que soy su mandatario y ustedes son mis mandantes. Si estoy aquí es para trabajar por quienes me eligieron y también (y por igual) por mis críticos, que día a día me recuerdan los retos que enfrentamos como sociedad y que son la muestra perfecta de que la ciudad a la que decidí dedicar mi vida es rica y diversa, y que es a partir de esas diferencias que vamos a construir la Bogotá que soñamos.

Mi sueño, desde muy joven, fue ser alcalde de Bogotá, porque me di cuenta de que es en lo local donde más rápido se pueden lograr las transformaciones que necesita una sociedad, y entendí que una ciudad solo funciona cuando transforma la realidad y mejora la calidad de vida de sus habitantes, especialmente de quienes más obstáculos enfrentan en su cotidianidad.



Hoy, ante ustedes, inicia la etapa más importante de mi vida. Tenemos cuatro años para que no sea uno, sino millones de sueños los que se cumplan y volvamos a mirar a Bogotá con ojos de ilusión, de orgullo y de amor.

Asumo como Alcalde con una gran ilusión, pero también con una enorme responsabilidad, porque entiendo que no tenemos tiempo que perder, y sé que para lograr que todos volvamos a creer en Bogotá, la ciudad necesita ver resultados. Y verlos pronto.



Mi compromiso con todos ustedes es trabajar sin descanso para que los grandes proyectos y las obras claves para el futuro de nuestra ciudad avancen, nadie se acueste con hambre en Bogotá, los parques vuelvan a ser para los niños, en las calles dejen de reinar el miedo y el irrespeto por los demás, y juntos veamos cómo, con trabajo, hacemos realidad la Bogotá que soñamos.

Una Bogotá en la que el gobierno distrital esté en la calle, con la gente, y trabaje de manera transparente, eficiente e íntegra por una ciudad más moderna, segura e incluyente. El conocimiento y la capacidad que tiene el gabinete que me va a acompañar son extraordinarios, pero para responder a las expectativas que tienen los ciudadanos debemos estar en contacto permanente con ellos, no en un escritorio o en una oficina encerrados la mayoría del tiempo. Las soluciones se construyen también con el conocimiento que dan las vivencias cotidianas de quienes habitan esta ciudad. Repito, mi instrucción es clara: funcionarios, a trabajar con la gente y desde los barrios.

Soñamos con una Bogotá que se fortalece gracias a la construcción de acuerdos que le permitan avanzar con el objetivo de servirle a la gente y mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos. No podemos seguir en esas peleas de egos, de políticos que están pensando en poner su nombre en la placa de una obra y sacar pecho con algo que realmente le pertenece es a la ciudad. En buena medida, la incapacidad que hemos tenido en Bogotá para darle continuidad a proyectos que toman tiempo y necesitan del compromiso de varias administraciones ha tenido que ver con eso, con egos que impiden llegar a acuerdos de ciudad. Vamos a dejar eso atrás.

Trabajaremos por una Bogotá que adopte nuevas tecnologías y trabaje hombro a hombro con la Policía para desarticular el crimen, mejorar la seguridad en el entorno urbano e impulsar una sana convivencia ciudadana para que todos sus habitantes recuperen la tranquilidad. No más lavadas de manos o peleas entre los que tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad en Bogotá. En este gobierno asumimos desde ya la responsabilidad de liderar esa política y articular a todos los actores para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en nuestra ciudad. Priorizando la inteligencia, la investigación criminal, apostándole a la tecnología y fortaleciendo la cooperación con la ciudadanía, vamos a devolverle la ciudad a la gente.

Una Bogotá pionera en políticas públicas de cuidado y de equidad de género, que se consolida como un ejemplo a nivel nacional, regional y mundial de garantía de derechos e inclusión. La ciudad ha logrado avances muy importantes en este campo, pero el camino por recorrer aún es largo, no podemos seguir con más de mil mujeres en riesgo de feminicidio ni podemos permitir que el género o la orientación sexual sigan siendo causas de discriminación en nuestra ciudad.

Una Bogotá en donde las soluciones efectivas de movilidad conecten a todos los ciudadanos con servicios, educación, trabajo y demás oportunidades de una manera segura, inclusiva y sostenible. Bogotá se quedó muchos años discutiendo su sistema de transporte y no avanzamos mientras dejamos deteriorar lo que teníamos, que era y sigue siendo parte de la solución. Nosotros vamos a avanzar para que la ciudad tenga por fin en operación su primera línea de una red de metro, pero también vamos a mejorar Transmilenio, vamos a mejorar la calidad y seguridad de todo el sistema integrado de transporte y vamos a acelerar el proceso hacia una movilidad sostenible.

Una Bogotá en la que la educación sea el principal eje de desarrollo y todos los niños, niñas y jóvenes, desde la primera infancia hasta la educación superior, tengan acceso a educación de calidad y puedan desarrollar su proyecto de vida. La ciudad ha tenido logros importantes en el tránsito a la educación superior y tenemos que profundizarlos, pero no podemos olvidar la responsabilidad inicial: la primera infancia, lo que no hagamos en esos primeros años en la formación del ser humano, después no lo podremos recuperar.

Una Bogotá financieramente responsable, en la que los ciudadanos y los contribuyentes pueden volver a confiar porque ven que los recursos públicos son manejados con transparencia y eficiencia. Este mes de enero anunciaré un plan de austeridad del gasto, no podemos seguir multiplicando año a año los contratos de prestación de servicios ni gastando en cosas que no le producen un impacto claro y directo a la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos que ser capaces de hacer más con menos, los ciudadanos, con razón, nos lo están exigiendo.



Una Bogotá que impulsa la generación de empleo formal y la implementación de políticas que promueven la digitalización y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y hacen de Bogotá una ciudad más productiva.

Una Bogotá planificada, que avanza en obras de infraestructura, equipamientos y vivienda, que generan calidad de vida y contribuyen a reducir la segregación y el desequilibrio territorial. Una Bogotá que sea la misma para todos sus ciudadanos.



Una Bogotá en la que todos sus habitantes tengan acceso oportuno a un servicio de salud digno y de calidad. Para lograrlo tenemos que revisar la situación actual de las subredes, que enfrentan una crítica situación financiera. Y tenemos también que fortalecer y apoyar a Capital Salud.

Una Bogotá que trabaje en la reactivación mediante programas de vivienda, incluyendo un enfoque de adaptación al cambio climático, para que cada día sean más los bogotanos con una solución de vivienda digna. Las perspectivas económicas para este año no son buenas, la caída en sectores como la construcción tendrá un grave impacto en el empleo. Nuestra apuesta es iniciar un plan contracíclico, un plan de choque que reactive la construcción y apoye directamente a las mipymes, las empresas que generan la mayoría del empleo.

Una Bogotá sostenible y resiliente al cambio climático, en la que el respeto por el medio ambiente guíe cada una de las acciones tanto de la administración como de la ciudadanía. Con sustento científico, protegiendo la estructura ecológica principal y garantizando también que los habitantes de la ciudad la disfruten y se la apropien.



Una Bogotá de oportunidades para todos y no de privilegios para unos pocos, en la que la integración social sea la clave para reconciliar a nuestra sociedad. Una ciudad que siga avanzando en la lucha contra la pobreza, una ciudad que no acepta que ningún habitante sienta hambre y también una ciudad que genera una hoja de ruta para que quienes requieren de un apoyo puedan también construir un proyecto de vida con dignidad e ingresos propios.

Una Bogotá que revitalice y fortalezca sus lazos de confianza a través de la cultura. Una ciudad que se construya desde los barrios y sea solidaria, en la que todos nos preocupemos por el bienestar del otro. Bogotá seguirá creciendo en su rol de liderazgo como un epicentro de grandes actividades culturales y del entretenimiento, pero también vamos a apostarle a la cultura como el vehículo que nos llevará a reconocer y respetar al otro, a valorar y respetar lo que somos.



Una Bogotá que opera con total respeto por las normas y la legalidad, en la que la lucha contra la corrupción no es un discurso bonito, sino una lucha frontal para que los bogotanos recuperen la confianza en una ciudad que avanza con eficiencia.

Se comprometió con terminar el metro: 'Es una realidad'

Porque el 29 de octubre recibimos un mandato contundente para trabajar por el sueño de millones de bogotanos que, a pesar de los años y los tropiezos, todavía esperan con ansias la llegada del metro. Un metro de verdad: como el que está contratado y avanza. Un metro que no va a solucionar todos nuestros problemas de movilidad, pero sí va a acercarnos, a integrar a las distintas poblaciones que comparten hoy un espacio, pero no se sienten paisanos, a permitir el desarrollo de nuevas empresas, a dar la bienvenida a turistas para que recorran Bogotá, sus restaurantes, murales, teatros, museos y arquitectura, a permitirnos bajarnos del vehículo particular y ganar calidad del aire y tiempo con nuestras familias.

Y, sobre todo, un metro que va a devolvernos la confianza en nosotros mismos y el orgullo por nuestra ciudad: nos va a hacer soñar juntos con una ciudad mejor, más justa y más moderna, una ciudad que avanza.



No podemos y no vamos a descuidar los grandes proyectos de ciudad, pero tampoco podemos subestimar ni dejar de lado los cambios en lo cotidiano: esas pequeñas transformaciones que pueden marcar una enorme diferencia.

Por eso hoy, además de un compromiso, quiero hacerles una invitación. Un llamado a que no perdamos la capacidad de soñar, porque ese es el motor que nos impulsa a trabajar juntos para hacer de nuestros sueños una realidad.



Los retos nos obligan a todos a trabajar de la mano. Porque no hay vías suficientes si los mal parqueados anulan un carril, no hay andenes suficientes si terminan siendo colonizados sin orden ni permisos o terminan invadidos por vehículos, no hay gestión del tráfico que sirva si seguimos bloqueando intersecciones o haciendo doble fila para cruzar, no hay ciclorrutas suficientes si le tiramos el carro al ciclista, no hay comida suficiente para acabar el hambre si la seguimos tirando a la basura, y no hay subsidio que alcance si la empresa privada no genera oportunidades de empleo, inclusión y encadenamientos productivos con microempresas, emprendimientos de mujeres y unidades de economía popular.

A finales de los 60, en medio de manifestaciones por un futuro mejor, jóvenes franceses escribieron en las calles una frase a la que siempre vuelvo: “sean realistas, pidan lo imposible.” Y esa es hoy mi invitación: volvamos a soñar. Levantémonos día a día con la convicción de que, si nos unimos y trabajamos juntos por Bogotá, vamos a poder quitarnos de encima las frustraciones y volver a sentir ilusión por lo que podemos lograr.

Porque Bogotá, por encima de todas las cosas, necesita un esfuerzo colectivo. Cada cambio que hagamos, por pequeño que parezca, puede llevar a grandes transformaciones. Volvamos a confiar en nosotros mismos, en los demás y en la capacidad de Bogotá para sorprendernos.



A la Policía le quiero manifestar hoy mi respaldo y mi respeto. A partir de hoy vamos a trabajar al unísono, desde el mismo lado y como parte de un mismo equipo con un compromiso de doble vía: a ustedes todo nuestro apoyo para que puedan cumplir con sus funciones y, juntos, le devolvamos la tranquilidad a Bogotá.

Al Concejo toda mi disposición para que trabajemos por un propósito superior: hacer de Bogotá una ciudad mejor para todos. Serán 4 años de trabajo sin descanso: demos los debates con respeto, con altura y siempre pensando en Bogotá.

Al Gobierno Nacional le reitero que acá tiene un aliado para hacer que los grandes proyectos de Bogotá salgan adelante. Nuestra ciudad merece ver que las obras avanzan y que el futuro, que hoy parece lejano, se hace realidad. Claro que hay diferencias, pero ¿para qué enfrascarnos en lo que nos divide, si existen tantos puntos de encuentro a partir de los que podemos trabajar juntos?

Bogotanos y bogotanas: tienen mi palabra. No vamos a descansar hasta que cumplamos estos compromisos y todos volvamos a sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, una ciudad que avanza, que mira al mundo sin complejos y que transforma sus viejas frustraciones en ilusiones nuevas. No les puedo prometer lo imposible, pero sí me comprometo a siempre hablarles con la verdad, a gobernar con transparencia, a rodearme de expertos que me ayuden y me critiquen, y que quieran, por encima de cualquier cosa, cambiarle la vida a Bogotá.

Hoy quiero invitarlos a que volvamos a creer en nosotros mismos y en nuestra ciudad. A que seamos realistas, pero soñemos con lo imposible. A que volvamos a ilusionarnos y esta vez lo hagamos juntos, y trabajemos con amor y sin descanso para hacer esos sueños realidad. La responsabilidad es enorme, pero las posibilidades también lo son. Está en nuestras manos. A trabajar por este sueño.

REDACCIÓN BOGOTÁ