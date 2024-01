Metro, seguridad y diálogo con el Gobierno: claves del discurso de Galán para Bogotá

Acompañado por su familia, sus amigos y su gabinete, y con un emotivo discurso desde la plaza de Bolívar, Carlos Fernando Galán tomó posesión ayer como alcalde mayor de Bogotá durante el periodo 2024-2027.



La seguridad, la construcción del metro y la relación con el Gobierno Nacional fueron algunos de los temas destacados de su intervención.



(Lea también: El mensaje de Carlos Fernando Galán al gobierno del presidente Gustavo Petro).

Galán comenzó el día asistiendo a una ceremonia eucarística en la capilla del Sagrario de la catedral basílica Metropolitana de Bogotá, donde estuvo junto a su esposa, Carolina Deik; sus hijos, Julieta y Juan Pablo; su mamá, Gloria Pachón de Galán, y sus hermanos.

Entiendo que soy su mandatario y ustedes son mis mandantes. Si estoy aquí, es para trabajar por quienes me eligieron FACEBOOK

TWITTER

La ceremonia de posesión se inició sobre las 10:30 de la mañana, con la interpretación de los himnos de la República de Colombia y de Bogotá por parte de la Orquesta Filarmónica de mujeres.



Luego, Galán tomó juramento ante el juez primero Eduardo Andrés Cabrales, firmó el acta de nombramiento y, tras una ovación de los presentes, su hija Julieta, de 9 años, le impuso la banda como alcalde de la capital. Esta pieza fue confeccionada por el sastre vallecaucano Luis Abel Delgado, reconocido por diseñar bandas presidenciales y confeccionar piezas religiosas para el papa Francisco.



(Puede leer: El discurso de Carlos Fernando Galán en su posesión: 'Nuestro despacho es la calle').

Facebook Twitter Linkedin

Posesión de Carlos Ferrnando Galán. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Tras ser posesionado, el nuevo mandatario, quien ya había aspirado a la alcaldía dos veces, inició su discurso. “Entiendo que soy su mandatario y ustedes son mis mandantes. Si estoy aquí, es para trabajar por quienes me eligieron y también (y por igual) por mis críticos”, afirmó.



Con la voz entrecortada también le dedicó unas palabras de agradecimiento a su familia, recordando a su abuelo Mario Galán, a quien hace 33 años le preguntaron qué mensaje le quería transmitir a los colombianos.



“Su respuesta me quedó grabada en la mente y en el corazón para siempre: ‘Recordemos aquellas palabras de Abraham Lincoln luego de una de sus derrotas; tenemos que tener fe y esperar un predominio de nuestros ideales y vivir con nuestros sueños agarrados al corazón para amanecer cantándolos’ ”, indicó.



De igual forma, hizo un llamado a los miembros de su gabinete, quienes lo acompañarán a lo largo de su administración y que también tomaron posesión ayer, para que “estén en la calle, con la gente, y trabajen de manera transparente, eficiente e íntegra por una ciudad más moderna, segura e incluyente”.



“El conocimiento y la capacidad que tiene el gabinete que me va a acompañar son extraordinarios, pero para responder a las expectativas que tienen los ciudadanos debemos estar en contacto permanente con ellos, no en un escritorio o en una oficina encerrados la mayoría del tiempo”, agregó.

El metro y las obras

Uno de los puntos en los que más hizo énfasis el nuevo alcalde fue en la construcción del metro, una obra que “ha sido el sueño de millones de bogotanos” y que “ya está contratada y avanza”.



Indicó que, si bien el megaproyecto “no va a solucionar todos los problemas de movilidad”, sí va a integrar a las distintas poblaciones, permitirá el desarrollo de nuevas empresas, les “dará la bienvenida” a los turistas y permitirá que los bogotanos “se bajen” del vehículo particular y pasen más tiempo con sus familias.



“Un metro que va a devolvernos la confianza en nosotros mismos y el orgullo por nuestra ciudad. Nos va a hacer soñar juntos con una ciudad mejor, más justa y más moderna, una ciudad que avanza”, añadió.

Facebook Twitter Linkedin

En el patio taller se están haciendo los pilotes prefabricados que sostendrán el viaducto durante casi 24 kilómetros. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Más tarde, durante su discurso ante el Concejo Distrital, Galán también habló de la importancia de continuar con los grandes proyectos de infraestructura. “Trabajemos en revisar cómo se hacen las obras en Bogotá, cómo repensamos eso, para que sean realmente efectivas”, indicó.



El nuevo alcalde, por otro lado, invitó a los ciudadanos a fijarse en pequeñas acciones que “hacen una enorme diferencia”. “Porque no hay vías suficientes si los mal parqueados anulan un carril, no hay andenes suficientes si terminan siendo colonizados sin orden ni permisos o terminan invadidos por vehículos, no hay gestión del tráfico que sirva si seguimos bloqueando intersecciones”, dijo.



(Además: Carlos Fernando Galán: así está conformado su gabinete como nuevo alcalde de Bogotá).

Relación con el Gobierno

Galán, asimismo, habló de la relación con el gobierno Petro y reiteró que la Nación tiene “un aliado” en la capital para que los grandes proyectos, como es el metro, salgan adelante. “Nuestra ciudad merece ver que las obras avanzan y que el futuro, que hoy parece lejano, se hace realidad”, afirmó.



Sin embargo, admitió que es posible que no en todos los aspectos estén de acuerdo. “Claro que hay diferencias, pero ¿para qué enfrascarnos en lo que nos divide si existen tantos puntos de encuentro a partir de los que podemos trabajar juntos?”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán. Foto: Presidencia / César Melgarejo El Tiempo

Apoyo a la Policía

El nuevo alcalde afirmó que trabajará de la mano con la Policía Metropolitana y con la nueva tecnología para atacar el crimen organizado en la capital, garantizar la convivencia pacífica y “recuperar” la tranquilidad de la ciudadanía.



“No más lavadas de manos o peleas entre los que tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad en Bogotá. En este gobierno asumimos desde ya la responsabilidad de liderar esa política y articular a todos los actores para enfrentar a las organizaciones criminales”, señaló.



En este sentido, ante el cabildo distrital y los bogotanos dijo que priorizará las labores de inteligencia, investigación criminal y la cooperación de la ciudadanía.

Finalmente, concluyó su discurso invitando a los capitalinos a “volver a creer en la ciudad. A que seamos realistas, pero soñemos con lo imposible. A que volvamos a ilusionarnos”.

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ