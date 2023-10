Carlos Fernando Galán: la historia de amor y la familia del nuevo alcalde de Bogotá

“Yo salí de la entrevista y me gustó de una. Luego me enteré que al día siguiente de conocernos él le dijo a dos personas: ‘Yo me voy a casar con ella’ “. Así es como Carolina Deik recordó el momento en el que habló por primera vez con su esposo, Carlos Fernando Galán, quien es el nuevo alcalde de Bogotá.



Carolina, una reconocida abogada barranquillera de 38 años, en 2007 entrevistó al hoy electo como mandatario distrital para una revista universitaria, y desde ese primer encuentro han forjado una historia de amor que ha dado como fruto un hogar con dos hijos: Julieta, de 10 años, y Juan Pablo, de 4.



Carolina Deik es una reconocida abogada barranquillera. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Su romance ha estado marcado por las campañas. Por ejemplo, cuando se conocieron, Carlos Fernando, de 46 años, acababa de alcanzar una curul en el Concejo con la votación más alta en la historia. En 2011, cuando le propuso matrimonio a Carolina, estaba pensando en lanzarse por primera vez a la Alcaldía. Y en 2019, cuando volvió a aspirar por la administración distrital, su esposa estaba esperando su segundo hijo.



Pero, más allá de su trabajo, Carlos Fernando es descrito por su pareja como un hombre sereno y “un papá amoroso”, que disfruta salir al parque con sus hijos, trotar y, de vez en cuando, degustar un ajiaco, su plato favorito, en el emblemático restaurante La Puerta Falsa del centro de Bogotá.



“Creo que es esa tranquilidad lo que nos une y nos hace compatibles”, contó Carolina para EL TIEMPO.



El primer encuentro

A finales de 2007, Carolina se encontraba en sus últimos semestres de Derecho en la Universidad Javeriana y participaba en una revista académica que salía cada seis meses. En aquella época tenía agendada una entrevista con Álvaro Uribe Vélez, pero tan solo una semana antes del cierre de la edición, la cita con el entonces presidente se canceló.



“Nos quedamos sin portada… el caos absoluto. Entonces llamé a un amigo mío y le dije: ‘Oye, tú que eres tan político, dime a alguien que pueda entrevistar’. Él me contó que estaba trabajando en la campaña de Carlos Fernando, quien acababa de ser el concejal más votado”, señaló Carolina.



Llegó junto a su amigo a la casa de la periodista Gloria Pachón, la madre de Galán, y se llevó la sorpresa de que al hoy alcalde “se le había olvidado” la entrevista. Sin embargo, ambos hablaron un rato y luego la abogada se retiró para dejar lista la publicación antes del cierre. Lo que ella no sabía es que ese encuentro iba a marcar el resto de su vida.

Carlos Fernando Galán y Carolina Deik el día que se conocieron. Foto: Cortesía

“Justo al rato de reunirme con Carlos me empezó a llamar mi amigo, el que nos había conectado, y me dijo que fuéramos a jugar bolos con él. Nunca había jugado, entonces decidí ir y, no sé cómo, terminamos rumbeando”, relató.

Cuando yo intervenía lo notaba raro, como si ya hubiera practicado sus palabras. Entonces decidí dejar que él hablara, y fue cuando me pidió que fuera su esposa FACEBOOK

Carolina dijo que Carlos Fernando “le gustó de una”, pero no sabía lo que él había pensado cuando la conoció. Solo fue hasta hace pocos años que se enteró, gracias a un amigo y a una prima de la familia Galán, que él desde el principio estaba seguro de que ella se convertiría en su esposa.



La primera cita “formal” fue en un asado con los miembros de la campaña de Carlos Fernando para el Concejo de Bogotá. Días después, ella viajó a Barranquilla para estar con su familia unos meses, y su entonces novio la visitó un par de veces.



Lo que probablemente ambos no sabían era que la distancia los iba a acompañar en el resto de su relación de noviazgo, pues Carolina realizó una maestría en Harvard (Estados Unidos). “Durante ese año me visitaba cada tres semanas, la pasamos muy rico porque aprovechábamos al máximo ese tiempo que estábamos juntos”.



La noche estrellada

Mientras realizaba sus estudios, la abogada retornó a Colombia unas semanas para pasar Navidad con sus seres queridos. Una de esas noches, en una visita a Cartagena y mientras miraban las estrellas en una terraza, Carlos Fernando decidió pedirle matrimonio.



“En ese momento estaba pensando en lanzarse a la Alcaldía por primera vez. Empezó a hablar de eso y yo cada cierto tiempo opinaba, pero cuando yo intervenía lo notaba raro, como si ya hubiera practicado sus palabras. Entonces decidí dejar que él hablara, y fue cuando me pidió que fuera su esposa”, contó.

Carlos Fernando Galán y Carolina Deik junto con unos amigos. Foto: Cortesía

En 2011 se casaron en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Barranquilla, en una boda tradicional junto con toda su familia. Su primera hija, Julieta, llegó dos años después, cuando Carlos Fernando estaba empezando su campaña para el Senado. Mientras que Juan Pablo nació justo en medio de las elecciones pasadas a la Alcaldía, en la que Galán quedó en segundo lugar.



“Al igual que el papá, ellos han estado desde pequeños en todo ese mundo. Julieta es una niña extrovertida, muy social y le gusta salir a repartir volantes y hablar con las personas. Juan Pablo aún es muy pequeño para entenderlo, pero también nos acompaña y es muy carismático”, señaló Carolina.

La huella de su padre

Siendo el hijo menor de Luis Carlos Galán, un reconocido político liberal y candidato presidencial que fue asesinado en 1989 durante un evento en Soacha, la vida y la carrera política de Carlos Fernando también ha estado marcada por el recuerdo de su padre.



Carolina mencionó que él, junto con su hermano Claudio, creció en un entorno muy protegido por Gloria, su madre, y su hermano mayor, Juan Manuel, quienes enfrentaron la investigación de la muerte de Luis Carlos cuando el ahora alcalde tenía solo 12 años. Sin embargo, relató que su familia siempre llevó el mensaje de seguir adelante a pesar de esa profunda pérdida.

Luis Carlos Galán, un reconocido político liberal y candidato presidencial que fue asesinado en 1989 durante un evento en Soacha. Foto: Archivo/EL TIEMPO

“Él no es muy nostálgico, pero logró convertir ese episodio en una vocación, una misión de vida. Suele regresar mucho a lo que decía el papá. A veces revisa una revista con escritos de Luis Carlos de hace 30 años, y lee buscando coincidencia con lo que él dice ahorita”, señaló.



Su esposa afirmó que la misma unión y perseverancia que le inculcaron su madre y sus hermanos mayores la conservan en su hogar. “Siempre toca mantener el norte, hay altibajos, la política es muy de momentos, pero estamos aquí en nuestro núcleo familiar contra lo que venga”, concluyó la esposa del nuevo alcalde de Bogotá.

Carlos Fernando Galán junto con su familia. Foto: Cortesía

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ