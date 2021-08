La preocupación de Carlos Galán por sesión en que CTPD dio concepto del POT

Recientemente, el concejal de Bogotá y, antes candidato a la alcaldía de la capital, Carlos Galán, envió un mensaje de alerta a través de sus redes sociales. El debate: el último concepto del Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) sobre la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la alcaldesa Claudia López.



(Lea también: 'El POT es la visión que presenté como candidata', Claudia López).

En la madrugada del 25 de agosto, el CTPD emitió un concepto 'bastante crítico' sobre el POT, según dijo Galán. El político manifestó que lo preocupante fue la forma en la que se desarrolló la sesión de este proceso.

Cabe recordar que el CTPD es la máxima figura de Planeación Participativa en Bogotá y es necesario que esta emita un concepto para que el POT poda iniciar su trámite ante el Concejo de Bogotá.



Para Galán, la sesión donde se desarrolló el concepto tuvo problemas desde el principio.



"La propuesta de habilitar a consejeros que acababan de entrar al CTPD, sin tener en cuenta que el reglamento establece que su reconocimiento y designación se verifica semestralmente (enero y julio)", escribió el concejal en su cuenta de Twitter.



Según él, es "desconcertante" haber habilitado a estos consejeros pues no tuvieron el mismo tiempo que los demás para emitir su concepto. "Queda la duda sobre la rigurosidad de esos conceptos", puntalizó.



Sin embargo, allí no acabó el llamado de Carlos Galán. El funcionario también se refirió a la votación que para él se cerró "en medio de un escenario de confusión, frustración, e impotencia por parte de varios".



(Además: Proyecciones de población, el principal pero al proyecto de POT de Bogotá).



Para él no fue claro si el voto era por el concepto del POT o por el documento de recomendaciones. Y por ello, según el concejal, una gran parte de los miembros votaron en blanco, negativo o se abstuvieron.



"Al final de la votación y en medio de las discusiones, se entendió que lo que se votó fue un documento de recomendaciones al POT y NO por un concepto, positivo o negativo, a este instrumento", dijo.

Se ajustan los últimos detalles del Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá. Foto: Archivo El TIEMPO

Su conclusión fue que, actualmente, no hay claridad sobre si el CTPD emitió un concepto favorable o desfavorable sobre el POT. "Lo que sí está claro es que el documento de recomendaciones fue muy crítico, especialmente, en el componente de participación ciudadana", aclaró Galán.



Para él, este proceso no se debe dar de "manera atropellada", pues es un acuerdo importante para la capital. El funcionario espera que la Alcaldía atienda a las recomendaciones realizadas por los consejeros en sus conceptos.



(Siga leyendo: Comienza debate por las reglas de juego de la Región Metropolitana).



Esta no es la primera vez que un concepto de este tipo queda en medio de una polémica. Recientemente, el concejal Andrés Forero, miembro del Centro Democrático, dijo que uno de los consejeros tiene un contrato vigente con la Alcaldía que llega a los 35 millones de pesos.



El funcionario habla de Manuel Antonio Velandia quien presta sus servicios para la atención integral de personas de las comunidades LGTBI. Aún así, el concepto fue emitido.

