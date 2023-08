El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, adelanta con cuáles candidatos podría haber alianzas en segunda vuelta. Afirma que la política de seguridad en esta alcaldía ha sido un desastre, así como la vigilancia del sistema de recolección de basuras y de obras por concesión. Pide que lo del corredor verde se lo dejen al próximo alcalde.

Doctor Galán, dicen que usted es el candidato de la alcaldesa y del exalcalde Peñalosa. ¿Qué hay de cierto?



No es cierto. Surge del hecho de que soy capaz de reconocer aciertos en diferentes alcaldes. He sido muy crítico de la política de seguridad de la alcaldesa Claudia López, que considero un fracaso. Se vio desde la pandemia, cuando ella salió a decir que había logrado resultados históricos en caída de delitos, cuando estábamos casi todos encerrados. Pero también creo que ha tenido aciertos, como el sistema distrital de cuidado y Jóvenes a la U. Inclusive creo que Angélica Lozano ha dicho que le gusta mucho Juan Daniel Oviedo. Sí creo que mucha gente que apoyó a la alcaldesa me va a apoyar a mí.

¿Está de acuerdo con la manera como la alcaldesa ha manejado el tema del metro?



La alcaldesa ha defendido el metro como está contratado, y en eso la respaldo. Echarlo para atrás es un error monumental.

¿Y sobre la forma como ha manejado el tema de la Policía?



Lo ha manejado mal. Ha habido un presupuesto significativo, 514.000 millones de pesos, pero a pesar de eso no tenemos en Bogotá, por ejemplo, cámaras de reconocimiento facial, que permitan actuar realmente, y no grabar una cosa para que solo salga en el noticiero y ya.

Puede interesarle: De qué no están hablando los candidatos / Voy y vuelvo

Pero es que si perseguimos solamente al ladrón, y no a las bandas criminales, ¿qué vamos a lograr?



Nada. No es solo capturar a un ladrón, sino a los 50 que conforman esas bandas en varios sitios de la ciudad. Con investigación criminal, con inteligencia, con recursos y con apoyo en equipos, podemos ser mucho más eficaces en desarticular esas bandas. Son mercados ilegales que mueven inmensas las sumas de dinero. Para mí, el cambio tiene que ser ese.

Eso requiere más cárceles...



Bogotá tiene ya el lote para hacer la segunda fase de la cárcel Distrital, por APP se puede construir. Para que además no tengamos gente en las estaciones de policía, que no están hechas para eso.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán, candidato por el Nuevo Liberalismo. Foto: Archivo particular

¿Y qué opina del corredor verde por la séptima, que tiene a muchos con los pelos de punta por el colapso que puede haber en la zona?



Desembotellar la séptima es un esfuerzo que Bogotá ha tratado de hacer desde hace más de veintinco años, que yo recuerde. Claudia recoge los proyectos de todos sus antecesores, que finalmente no hicieron nada al respecto, y que han incluido transmilenios, metros, tranvías; le cambia algunas cosas y plantea este corredor verde. ¿Qué creo? Que no debe ser contratado como está diseñado. Tiene unos errores graves que deben ser corregidos, particularmente eliminar el tráfico mixto de norte a sur, que va a colapsar la movilidad de toda la zona, la Circunvalar, la once, la quinta. Hay improvisación en el proyecto, están sacándolo como sea antes de que se vaya la alcaldesa.

¿Pediría, como algunos de los otros candidatos, que no se adjudique en esta alcaldía y que, por respeto, se espere a la siguiente?



Que no se adjudique y que dejen que la próxima alcaldía revise ese proyecto. Otra cosa en que ha fallado la alcaldesa es en el control y la vigilancia de los operadores de aseo. La ciudad está llena de basura.

Además de llena de basura, le digo que no solamente ha faltado control a los operadores de basura, sino a los contratistas. En la 85 con octava, frente al Club Médico, llevan más de dos años construyendo un caminito peatonal de una cuadra, obra en la que nunca se veía un trabajador. En la cuadra de enfrente empezaron a construir mucho tiempo después un gigantesco edificio esquinero que ya va como por el piso séptimo. ¿Ese no es un ejemplo de máxima incapacidad?



En el tema de las obras de Bogotá también han fallado en la vigilancia. Hoy anunció la alcaldesa, no tengo el dato, que les declararon la caducidad a algunos de esos contratistas a los que les van a quitar las obras y tomar su control. Ya era hora...

Lectura sugerida: Cultura ciudadana y seguridad son claves para Carlos Fernando Galán

¿Cómo evitar que esa máxima incompetencia se siga produciendo?



Uno, tenemos un problema en los estudios y diseños de las obras, que son mal hechos. Otro problema es que les han adjudicado obras a contratistas que no tienen la capacidad de hacerlas y los pliegos tipo no están garantizando escoger al mejor y al más capaz. También hay problemas de coordinación en las entidades. Secretaría de Movilidad, acueducto, empresas de servicios públicos, IDU. Eso lleva a que muchas obras se suspendan o queden paralizadas. Incluso hay obras que intervienen una vía, la arreglan y después tienen que intervenirla otra vez, porque no se coordinaron bien entre entidades que tenían que ver con ellas.

Claro: abren un hueco unos para pasar una tubería y luego otros lo tienen que cerrar, por ejemplo...



Por eso he planteado una reingeniería del IDU; repensar cómo se blindan los procesos para que los estudios sean de calidad, haya una instancia coordinadora entre los diferentes actores, con unos plazos límite para que emitan su concepto y una exigencia de parte de la alcaldía para que cumplan. En eso ha fallado la alcaldesa.

Hábleme de Peñalosa... ¿Usted se deja apoyar del exalcalde al que tanto le debe esta ciudad?



Peñalosa tuvo aciertos, yo lo reconozco. No soy de los que dicen que TransMilenio fue un error. Hace parte de un sistema multimodal que necesitamos en Bogotá, que incluye varias líneas de metro. Y, en ese sentido, si él decide votar por mí, pues lo hará de manera libre, porque yo no voy a hacer transacciones con él ni con nadie. También creo que Mockus tuvo aciertos y que Lucho hizo una cosa importante contra el hambre, que necesitamos recuperar. Por eso mi mensaje es ese: recuperar.

¿De lo que Petro hizo por la alcaldía, hay algo que recuperar?



La ETB, durante el gobierno Petro, logró llegar con fibra óptica a un porcentaje muy alto de Bogotá. No se continuó, y eso es un error. También tomó la decisión de eliminar los vehículos de tracción animal para los recicladores. Positivo. El problema es que nos quedamos sin animales, pero ahora la tracción es humana, y esas personas requieren herramientas para eso.

Recomendamos: Política social y transporte público gratuito, los ejes de Robledo

Hablemos de alianzas políticas. ¿Por qué no fue el candidato apoyado por Germán Vargas, cuando usted prácticamente se hizo en Cambio Radical?



Yo tomé la decisión de aspirar por el Nuevo Liberalismo, partido que resurgió después de treinta años. Hay sectores de Cambio Radical que me quieren acompañar, así como sectores del Verde y liberales. Ahora: Germán Vargas tiene su candidato, que es el general Vargas, ¿no? Respeto al general, me parece que es una persona que ha cumplido una misión en este país.

¿Hay alguna posibilidad de que terminen uniéndose?



Si deciden apoyarnos, si toman la decisión de acompañarnos, sin ningún tipo de transacción...

Eso dependerá de lo que pase para la segunda vuelta. Si queda Vargas y no usted, ¿lo apoyaría?



Todavía no tengo decisiones tomadas sobre segunda vuelta. Depende de qué candidatos pasen y hasta ahora estoy estudiando las coincidencias que puedo tener con ellos.

¿Quién le gusta?



Les he oído cosas interesantes a varios, hay que decirlo. Por ejemplo, a Juan Daniel Oviedo y a Jorge Robledo.

¿Y a Diego Molano?



A Molano también. Obviamente, también tengo diferencias en algunos aspectos con ellos. Pero esto hasta ahora está empezando. Esta campaña arrancó mejor que la anterior, cuando estuvimos muy cerca, a dos por ciento de ganarla. Hoy estamos más preparados para enfrentar los ataques y tenemos el aprendizaje de los errores para no cometerlos nuevamente.

¿Por qué tanta distancia con Rodrigo Lara?



Respeto a Rodrigo Lara, he hecho política con él. Pero me parece que no debería enfocarse en una campaña negativa, descalificando al del lado, sino positiva, porque la ciudad está esperando ideas, propuestas.

En las dos campañas anteriores los egos han impedido alianzas que habrían cambiado el curso de los acontecimientos. ¿Cómo hacer para no repetir en esta tercera el mismo error?



En esas dos ocasiones, los alcaldes Petro y Claudia fueron elegidos con una votación precaria, de ninguna manera mayoritaria.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo particular

Hoy hay segunda vuelta...



Exacto. La segunda vuelta ya nos da una ventaja: para ganar en primera vuelta se requieren el 40 % de la votación y 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Si eso no se logra, habrá segunda vuelta, que se gana con la mitad más uno de los votos. Pero la segunda vuelta ya nos obliga a sentarnos a evaluar con quién podemos trabajar.

¿Qué opina de Gustavo Bolívar como adversario? ¿Piensa, como el general Vargas, que es el enemigo de Bogotá al que hay que derrotar?



Pues, con él es con quien tal vez tengo más y mayores diferencias. No solamente en posiciones, sino también en cuanto a su capacidad para eventualmente gobernar a Bogotá. Ya veremos si la competencia será contra él o contra Oviedo, que va bien en las encuestas. A esto le falta mucho, y dos meses y medio en política son una eternidad.

¿Cree que con esta estrategia de campaña, en la que cada uno anda por su lado teniendo tantas coincidencias, se va a poder derrotar a Gustavo Bolívar, que tiene todo el apoyo del gobierno petrista?



Bogotá es distinta al resto del país, como lo ha demostrado en sus elecciones anteriores. Si uno tiene en cuenta que la votación que tuvo Claudia López, y la que yo tuve hace cuatro años, estaba alejada de los extremos, eso puede ocurrir otra vez, e imponerse con mayor razón en la segunda vuelta. Ahora, no tengo claro si hay un candidato del régimen o hay varios...

¿Cómo así?



Por ejemplo, Rodrigo Lara no dice nada frente al tema del Gobierno Petro, no sé por qué, todas las críticas son al gobierno Duque.

Entonces, ¿usted cree que Rodrigo pueda coger por ese camino?



No lo sé. Pues es que Gustavo Bolívar públicamente lo invitó a hacer alianza...

Pero qué campaña tan demorada para arrancar, ¿no?



Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán en la inscripción de su campaña. Foto: Archivo particular

Parte de la demora es producto de la discusión política en general. Hace cuatro años, el tema del presidente Duque no era determinante en campaña, pero ahora, en los debates, sale siempre el tema del presidente Petro, que además quiere intervenir en el manejo de Bogotá, como lo demuestran sus observaciones sobre el metro.

¿Cómo hacer para quitarle al Nuevo Liberalismo la fama de “famipartido”?



El NL resurge después de una lucha que dieron mi hermano y unos miembros de ese partido. En este momento tiene más de 4.000 candidatos a nivel nacional. Se hizo un congreso en noviembre del año pasado, donde se definieron unos directorios territoriales autónomos, de gente que incluso no conozco. Claro, la noticia siempre es alrededor de que las cabezas visibles, o los conocidos, que somos mi hermano, yo y otras personas cercanas, pero realmente es un partido amplio, que está creciendo. No inicié mi carrera política en el Nuevo Liberalismo, fui parte de Cambio Radical. Ahora, en el Nuevo Liberalismo, soy un militante más, que quiere ser el próximo alcalde de Bogotá.

Además: ‘Bogotá necesita reforzar seguridad con 10.000 policías’: Vargas

Finalmente, doctor Galán, ¿tres intentos de llegar a la alcaldía de Bogotá son un acto de terquedad o uno de resiliencia?



De persistencia. Aquellos que llegan a gobernar sin haber perdido nunca, sin haber tenido situaciones difíciles, creen que nunca fallan, que tienen la verdad revelada, pero se equivocan y se estrellan durísimo. Cuando uno ha cometido errores, ha sufrido derrotas, aprende a escuchar, a corregir, y ese es un aprendizaje muy necesario para gobernar una ciudad como Bogotá, que tiene tantos retos. Quien la gobierne debe tener la capacidad de entender lo que está sintiendo la gente, lo que está pensando y si las fórmulas planteadas son las acertadas.

¿Está rodeado del apoyo de su madre y de su hermano?



De ellos, entre muchos otros; de toda la familia, tíos, primos, que me critican y me dicen lo que no les parece bien. Necesito eso. Pero queremos que llegue aquí mucha gente buena de diferentes sectores, gente que trabajó en el gobierno Petro en Bogotá, en el gobierno Duque a nivel nacional, con el presidente Uribe, con el presidente Santos. La ciudad no se puede permitir el lujo de elegir a un alcalde que escogió lanzarse a la alcaldía porque no sabía a qué otro cargo lanzarse. Yo me he dedicado a esto. Me he preparado para esto. Y estoy listo.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

Más noticias de Colombia

‘Bogotá es una empresa y necesita un gerente’: Juan Daniel Oviedo

La megacárcel que propone Molano para aliviar la inseguridad en Bogotá

Elecciones 2023: así quedó el tarjetón de los candidatos a la alcaldía