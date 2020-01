‘El Concejo debe conectarse más con el inconformismo de la gente'

Carlos Fernando Galán, quien ocupó el segundo lugar en las pasadas elecciones a la alcaldía de Bogotá con más de un millón de votos, fue elegido como el primer presidente del Concejo de Bogotá del periodo que apenas comienza.



Galán llegó al cabildo distrital gracias a la curul que el nuevo estatuto de la oposición le otorga a quien quede detrás del ganador en las elecciones.

Desde su oficina en el Concejo, el líder del movimiento ciudadano Bogotá para la Gente habló con EL TIEMPO sobre el papel que jugará en los próximos cuatro años, los retos y el panorama político de la ciudad.



La primera sesión que lideró se aplazó, ¿qué pasó?



Cambio Radical no había presentado la documentación sobre su declaratoria de oposición como establece la ley. No se puede elegir así un primer vicepresidente. Lo que veo es un vacío, falta de concordancia entre el estatuto de oposición y el nuevo reglamento del Concejo. El primero establece que la mesa directiva se elige el 1.º de enero, pero el estatuto da un plazo de un mes a los partidos para declararse en oposición.



Hablando del estatuto, ¿usted no era el llamado a liderar la oposición desde la curul que le fue dada?



En términos legales, no se obliga a la persona que asume la curul –por quedar de segundo en la elección a la alcaldía– a asumir una postura de oposición. Dice que tome una entre tres posiciones: gobierno, oposición o independencia. Para mí lo coherente es, a partir de lo que dije en campaña, la independencia, porque nos da la libertad de acompañar aquellas cosas que consideremos acertadas y oponernos a proyectos específicos con los que no estemos de acuerdo.



¿A qué proyectos se opondrá?



Eso será en el momento en que los presenten.



¿Pero, por ejemplo, TransMilenio por la 7.ª?



¿Pero qué iniciativa presentarían sobre la 7.ª?



La alcaldesa no quiere hacer ese proyecto...



Sí, pero la pregunta es qué iniciativas presentarán ante el Concejo sobre la 7.ª, son iniciativas que se presenten en el Concejo. Una cosa son decisiones que tome el Gobierno, que puedo estar en desacuerdo. Si deciden no hacer una solución de transporte masivo en la 7.ª, es un error y lo manifestaré. Y otra cosa son proyectos de acuerdo frente al Concejo que tengan que ver con temas específicos, hay que ver qué plantean en términos ambientales, por ejemplo. La secretaria de Ambiente manifestó que la meta de la Alcaldía es proteger la reserva Van der Hammen, pero que no descartan sustraer unas zonas para hacer vías.



Similar a lo que usted propuso en campaña...



Sí, es lo que yo planteé, entonces con eso estoy de acuerdo. Si eso lo plantean, estaré de acuerdo. No tendría razón para oponerme porque lo propone la Alcaldía, si es que yo lo planteé en campaña. Eso me da la independencia, la posibilidad de acompañar esas posiciones que puedan coincidir con las mías y poder acompañarlas.

¿Qué representa para usted el haber sido elegido como el primer presidente del nuevo Concejo?



Yo creo que es un gesto que tienen los concejales con esas personas que nos acompañaron en la candidatura a la alcaldía, más de un millón de personas, y es un gesto de generosidad sin lugar a dudas. Y yo lo acepté sobre la base también de que no implicaba renunciar a diferencias que tenemos, no es una coalición de gobierno, sino del funcionamiento del Concejo. Creo que es un mensaje simbólico de que tenemos la capacidad, a pesar de las diferencias, de ponernos de acuerdo y tender puentes.



¿Su presidencia del Concejo será tibia?



Yo creo que son dos cosas. Una son las posiciones que asumamos en los temas, y se tratará de asumir posiciones concretas, no de quedarse sin asumir posición; a veces coincidiremos con la alcaldía, a veces no. Otro tema es la presidencia que queremos hacer, queremos trabajar en acercar el Concejo a la gente, en abrir más espacios de participación, en buscar cómo logramos que la gente se interese más por lo que debate el Concejo, que el Concejo se conecte más con ese inconformismo que tiene la gente con temas de la ciudad.



¿Y cómo va a lograr eso?



Vamos a hacer algunas modificaciones que todavía no vamos a anunciar, pero vamos a hacer algunos cambios de lo que la gente ve en el Concejo, de cómo funciona, queremos ver cómo cambiamos el funcionamiento para permitir mayor contacto con la gente.



Uno de sus primeros retos será liderar la elección de personero y contralor, un proceso siempre cuestionado, ¿qué hará para blindarlo?



Ya se inició con el contrato que hizo la Secretaría de Hacienda con la Universidad Nacional. Voy a tener una reunión para enterarme del proceso, en qué está; pero la meta mía es garantizar que ese proceso se haga de manera transparente, que se cumpla el objetivo de esa convocatoria para que el Concejo elija al mejor en cada caso, personero y contralor, y que se cumpla de cara a la gente.

¿Qué opina del gabinete elegido por la alcaldesa?



Tengo una impresión muy positiva de varios, personas sensatas, serias, conocedoras. Habrá una discusión interesante, es un gabinete que, por lo que percibo, no llega con una actitud de que arranquemos de cero, o que todo es un desastre, sino de ‘bueno, miremos qué va bien y qué hay que corregir’, y eso le sirve a Bogotá.



¿Le preocupa alguna cartera?



Pues, he oído las preocupaciones que el exalcalde Peñalosa manifestó frente al tema de Integración Social. No conozco a la exconcejal Xinia Navarro, no sé si tienen sustento o no esas preocupaciones, pero aquí vamos a hacer control político a todos por igual y vamos a evidenciar si hay motivos de preocupación en el ejercicio de control político en algunos sectores específicos.



¿Con qué se queda del discurso de posesión de la alcaldesa?



Los temas que la alcaldesa planteó coinciden en buena medida con lo que planteamos en campaña. Podemos tener diferencias en cómo, pero me parece importante lo que planteó con relación a la integración con la región. También valoro mucho ese llamado que hace a la reconciliación de la ciudad. Ella habló de cómo cambió durante la campaña, me parece positivo que lo exprese de esa forma. Nosotros en campaña buscamos que todos cambiáramos, y creemos que eso hay que lograrlo para ser más efectivos en la labor que nos encomiendan y conectarnos mejor con las inquietudes de la gente.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO