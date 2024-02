‘Las obras del metro van por buen camino, pero no podemos confiarnos’: Carlos F. Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hace un balance de su primer mes de gobierno. Lo más duro que le ha pasado son los incendios forestales y la falta de presupuesto. Entrevista.



¿Cómo califica el primer mes como alcalde?



Hemos arrancado con una prueba de fuego, por lo que hemos tenido que enfrentar los incendios, que seguramente van a continuar, porque todo apunta a que febrero será un mes difícil en términos climáticos y tenemos que prepararnos para eso.

Hemos podido conocer más información sobre la situación de muchas obras y eso nos está ayudando a tomar decisiones rápidas para poder resolver problemas en algunas. Estamos trabajando en el metro y pudimos implementar una nueva política de seguridad. Es un mes donde ya podemos empezar a implementar nuestra visión.

Estamos todavía con un plan de desarrollo, que termina a mediados de este año y que viene del gobierno anterior, y estamos en el proceso de construcción de nuestro plan de desarrollo.

¿Cuándo estará listo el plan de desarrollo?



Debemos tener un primer borrador en un mes. Eso tiene un proceso de participación ciudadana donde juega un rol el Consejo Territorial de Planeación. Será presentado en mayo al Concejo para que lo discuta y sea aprobado, y podamos hacer la armonización presupuestal, para empezar a ejecutarlo en el segundo semestre

¿Hay algún plan de protección de los cerros orientales y alguna estrategia sobre el consumo de agua?



Esa es una problemática que está creciendo. En enero del año pasado hubo alrededor de 23 incendios forestales y esta vez fueron 136. En este mes de febrero nos estamos preparando en dos frentes: uno, tener mejores herramientas para reaccionar rápidamente; prevención, por una parte, es decir, trabajar para que los senderos en los cerros orientales estén en mejores condiciones, que permitan una actuación más oportuna de los organismos de emergencia.



Tenemos agua suficiente y abastecimiento suficiente para enfrentar estos meses. Estamos haciendo un trabajo de articulación entre el sistema norte, Tibitoc, y el sistema Wiesner, Chingaza. Esas operaciones han llevado a que se genere en los conectores esa coloración del agua, que según el Acueducto no implica ningún riesgo para la salud.



Hay una tendencia de crecimiento de consumo de agua, de un metro cúbico por segundo en el último mes. Aunque estamos en buenas capacidades para atender el fenómeno de El Niño, no podemos correr riesgos y tenemos que todos ser responsables y ahorrar agua, vamos a lanzar una campaña.





¿Qué va a pasar con el pico y placa?



Vamos a desescalar esas medidas, no eliminarlas por completo, para garantizar que la ciudad vuelva a la normalidad. La del sábado es una de las que queremos desescalar. Ya más a largo plazo, la Secretaría de Movilidad está haciendo un estudio que va a durar el primer trimestre para tomar una medida, eventualmente, de modificación. Lo que he pedido es que hagan una revisión de cómo está funcionando, qué alternativas, en términos de cambio de horario, podría llevar a mejorar la movilidad sin afectar la economía. A finales de marzo tendremos el estudio.

¿Va a haber pico y placa sectorizado?



Bogotá tiene que avanzar hacia herramientas más eficientes y eso puede utilizar tecnología, eso no lo hacemos en tres meses. Sí, quiero que en el plan de desarrollo queden medidas que nos permitan avanzar hacia unas restricciones más eficientes en términos de calidad de aire, de congestión, entre otras cosas.

El alcalde está revisando la medida de pico y placa. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Pero el modelo cambia?

Tenemos la meta de cambiarlo, no puedo decir que en los próximos tres meses, porque eso dependerá de un estudio y de lo que podamos incluir como herramientas en el plan de desarrollo.

En este primer mes hay mejoras en seguridad..

Guiándonos por las cifras del sistema de información de la Policía vemos unos resultados importantes. Implementamos una nueva política de seguridad que tiene unos énfasis. Las prioridades son: proteger la vida, reducir homicidios, atacar el hurto en todas sus expresiones, luchar contra el microtráfico.



También creemos que es importante enfrentar la extorsión, que es una expresión que está creciendo y que tiene unas manifestaciones que nos preocupan en el marco de las apuestas principales. Primero, fortalecer las capacidades que tiene la fuerza pública; segundo, entender que la política de seguridad no tiene que ser limitada a la Fuerza Pública y a los organismos de seguridad y de justicia, sino integral, donde juegan un rol otros actores como movilidad, basuras, iluminación. Queremos trabajar también en una visión que recupera la confianza entre ciudadanos y administración y ciudadanos y policía. Eso tiene herramientas que se han implementado.



¿Eso ya empezó?



Sí, y hemos tenido resultados importantes. Por ejemplo, una reducción del homicidio en 23 % en enero, comparado con el mismo mes de 2023. Tenemos una reducción de cerca del 20 % en los hurtos a personas, en hurto de bicicletas, hurto a residencias, hurto a comercios.



¿Qué problemas hemos tenido? Uno, extorsión. Hay un crecimiento en la extorsión significativo. Hubo 110 casos de denuncias en enero. Hay un subregistro, son más y tenemos que trabajar en generar confianza en la ciudadanía para que denuncie. Ahí estamos trabajando con Policía, con la Fiscalía, con el Gaula del Ejército. Nos están apoyando para garantizar que la ciudadanía sienta que hay un esfuerzo que va a producir resultados. En enero, por ejemplo, en 19 casos que fueron denunciados hubo un acompañamiento que llevó a capturas en flagrancia.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Mauricio Moreno

Y los de las cárceles...



Infortunadamente muchos de los casos de extorsión se hacen desde cárceles fuera de Bogotá. Es una discusión que debemos tener con el Inpec, con la Nación, para buscar mejores herramientas para controlar lo que ocurre en las cárceles. En la extorsión es clave que se denuncie, por eso nos da mejores herramientas para enfrentar la problemática.

¿Cómo se combate el fenómeno del sicariato

La modalidad de mayor incidencia en homicidios es el sicariato, y eso evidencia un enfrentamiento entre organizaciones criminales por mercados ilegales de droga, por extorsión, por territorios. Lo que tenemos que hacer es mantener y fortalecer el esfuerzo en inteligencia, que nos permita atacar no solamente un actor, sino toda la cadena delincuencial.



El Gobierno Nacional, el general (William René) Salamanca y el ministro (Iván) Velásquez nos manifestaron el compromiso para que la próxima semana lleguen a Bogotá, además de los 450 policías que llegaron entre diciembre y enero, y de los 316 auxiliares de policía, 150 miembros de la Policía que van a tener dos temas principales: fortalecer la inteligencia para enfrentar esas bandas y capacidades de investigación criminal. El compromiso del general Salamanca y de la Nación es dar un apoyo significativo, superior a 3.000 policías, eso toma un tiempo.





Alrededor de 1.800 personas son capturadas al mes, ¿dónde están?

Eso depende de los delitos que han cometido. Si es un delito en el que la pena es menor, salen libres. Eso no es responsabilidad de la Policía. Pedí que revisáramos la cifra exacta, aquellas capturas por delitos que sí llevan a una detención preventiva o permiten eso. Eso sí es el referente.



A veces hay fallas en el proceso de judicialización que llevan a que, eventualmente, salgan libres, pero ese porcentaje es pequeño. Estamos trabajando para que no ocurra que una persona que debería quedar presa, salga libre. Ahí se ha avanzado en articulación y han trabajado todos. Por ejemplo, hace un año la Fiscalía, en el primer mes, logró esclarecer el 15 % de los homicidios, esta vez logró 35 % de esclarecimiento. Tenemos un avance muy importante en justicia.

¿Hay avances con la ampliación de la cárcel?

El viceminstro de Justicia nos manifestó que se está avanzando en la última etapa para la entrega del predio. Espero que en este semestre lo tengamos y podamos arrancar. Hay un compromiso en que aquellas personas que están en estaciones de policía, pero están condenadas, sean trasladadas a centros de reclusión del Inpec. Pero hemos tenido la problemática de que se han ido liberando cupos o espacios en esas estaciones, pero se han ido llenando por las mayores capturas.

El año pasado, la Personería de Bogotá alertó que 639 detenidos están hacinados en URI y estaciones de Policía. Foto: Personería Distrital

¿Usted anunció una estrategia para combatir el consumo de drogas, ¿en qué consiste?



Anunciamos que iniciamos ese proceso de construcción colectiva de la regulación para que podamos cumplirla. Puedo expedir un decreto diciendo se prohíben estas zonas, no tenemos 10.000 policías para estar en todos los puntos. ¿Por qué no trabajamos más bien en unas herramientas que podamos cumplir? Es trabajando con el Concejo, que es una voz importante y representa a la comunidad. Trabajar con ellos, con asociaciones de padres, entornos escolares, asociaciones deportivas, la gente que trabaja en espacios públicos y que quisiera participar en esta discusión, para ver qué reglas definimos, cómo las vamos a hacer cumplir y a vigilar, y de esa forma tenemos una reglamentación que podamos cumplir. En febrero estará listo. El consumo de sustancias en general en espacios públicos y en particular alrededor de espacios que deben ser seguros para niños niñas y adolescentes no debe permitirse. Tenemos unas reglas, unas sentencias de la Corte Constitucional y tenemos que actuar en el marco de eso.

¿Está tranquilo con las obras del metro?



Las obras del metro van por buen camino. Siempre dije que es normal que tengan problemas, son obras complejas que tienen que articular a muchos actores y que además en Colombia no tenemos la experiencia en este tipo de construcciones. Vamos por buen camino pero no podemos confiarnos y hay que trabajar para blindar y estar muy vigilante para que el proceso siga bien.

¿Cuáles fueron los problemas de esta semana?



La Contraloría está avanzando en revisar el proceso y detectó un atraso de un 8 %. Es importante mencionar que ha habido una confusión con las cifras, que ha llevado a mucha gente a reclamar y tienen razón, porque estamos soltando cifras distintas y que no son comparables.

¿Cuál es la cifra oficial?



La obra tiene un avance, en los tres componentes: concesión de obras, traslado anticipado de redes y tema predial. En la integralidad de esos tres llevamos un 28,93 %. Según el cronograma, eso debería estar en cerca de 30,46 %. Pero cuando usted toma otras cifras y se limita solo al contrato de concesión de obra debería estar en cerca de 21 % y está en 19,5. No son retrasos graves y lo que busca la carta del gerente del metro es, precisamente, que no se conviertan en graves.

¿Usted ha podido hablar con los concesionarios?

Tuve una primera conversación recién electo y espero tener una nuevamente. El gerente del metro me ha informado todas sus actuaciones y creemos que la conclusión del intercambio de comunicaciones es que hay una demostración de que la administración y la empresa metro están vigilantes para que se corrijan problemas. Por otro lado, percibí una actitud positiva de decir que están trabajando para corregir y cumplir el contrato.

Bogotá ya cumplió con todos sus pagos y ahora le toca al Gobierno empezar a dar recursos, ¿ya está desembolsando?



Bogotá sí ha aportado lo que le corresponde y está avanzando en eso y debo decir que la Nación ya empezó y ha aportado como le corresponde. Estamos tranquilos y creo que la clave es seguir teniendo un diálogo constructivo con la Nación.

¿Le preocupa el informe de la Sociedad de Ingenieros?



Este proyecto está contratado, financiado y en ejecución en cerca del 29 %, es un contrato que ya va caminando. Lo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros es algo importante que se debe entender como una herramienta que permita al país organizar los criterios para definir proyectos ferroviarios, desde ese punto de vista me parece positivo.

¿Está tranquilo con las otras obras de alto impacto?



Tengo preocupación con la 68 y la Cali, que tienen unos retrasos importantes y yo inicio un proceso de revisión de cómo está la ejecución de esos contratos. Vamos a seguir con las visitas a las obras. La 68 tiene nueve tramos y hay diferentes niveles de ejecución, algunos nos preocupan porque tienen un avance muy limitado y esa obra, para ponerla en operación, tenemos que tenerla toda. Estamos trabajando para que desde el UDU se tomen las medidas que garanticen que se agilicen esas obras.

¿Cuánto más se van a demorar esas obras?



Más de un año adicional a los presupuestado, inclusive más de dos años. Por eso estamos actuando para que no sea más. Esto tiene un problema adicional. Al pasar de una vigencia a la otra aumenta el costo de la obra automáticamente. Por ejemplo, en el caso de la 68 para 2024 es un cálculo de 250.000 millones de pesos adicionales.

¿Estamos bien de plata?



Tenemos un nivel de endeudamiento que no habíamos tenido. Tenemos poco margen y la situación es difícil. Tenemos que trabajar el déficit del SITP, el Fondo de Estabilización Tarifaria, que es de cerca de 3,07 billones de pesos. La situación no es fácil, pero no digo que tengamos problemas para pagar, porque Bogotá tiene cómo cumplir sus obligaciones, pero sí tenemos un margen limitado para nueva deuda y nuevos proyectos. Estamos en un plan de austeridad.

¿Cuánto va a liberar con ese plan de austeridad?



No es tanto. En términos de OPS (orden de prestación de servicios) vamos a reducir el monto en un 10 %, puede darnos alrededor de 220.000 millones de pesos liberados. Se calcula que el presupuestado para este año en OPS era por encima de los 2 billones y vamos a buscar reducirlo a 1,8. Esto es parte del apretón.

Usted dijo que no iba a aumentar impuesto por ahora, ¿se mantiene?



Por ahora no hemos pensado en eso. Hay una fuente de recursos para hacer obras, que es la valorización; sin embargo, esa fuente se deslegitimó porque se cobró y no se hicieron obras. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar para destrabar todas esas obras y que la gente sienta que van a arrancar. Eso nos permite recuperar la confianza de la gente en esa fuente de recursos y volver a utilizarla.



Hay que hacer mayor eficiencia del gasto y tenemos espacio para el cupo de endeudamiento que estamos evaluando. En el marco fiscal de mediano plazo que nos dejaron desde el año pasado se habla de un cupo de 5,6 billones. Lo vamos a analizar y a discutir con el Concejo.

¿Este año habrá valorizaciones?

No, eso se hará cuando logremos avanzar en las obras. La gente tiene que ver esos resultados. No necesariamente tiene que ser este año.

El 22 de febrero se vence el tiempo para presentar las propuestas del Corredor Verde, ¿qué va a pasar ese día?



El tramo norte, que va desde la 100 hasta la 200, quedó contratado en la administración anterior y vamos a vigilar que se haga bien. El tramo sur es el que estamos revisando para tomar una decisión.

¿Qué es lo que más le preocupa?



Temas que tienen que ver con la articulación con otras obras. Va a entrar la obra del metro en la Caracas este año y al tiempo hacer la séptima nos genera preocupación. Además, temas que manifestamos todos los candidatos sobre cómo ese proyecto limitaba el tráfico mixto, generaba traumatismos en la circunvalar del borde oriental y de la 11. Estamos evaluando jurídicamente la decisión que vamos a tomar.

Y con la ciudadela en la ALO...



Eso se suspendió de común acuerdo con el actor privado que se escogió para hacer ese proyecto, tenemos seis meses para revisarlo. Hubo funcionarios de la anterior administración que no estaban tranquilos con lo que se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo. Queremos atender las inquietudes de la Procuraduría y revisar con detalle ese proceso.

¿Cómo le ha ido con el Gobierno Nacional?

Hemos tenido un diálogo respetuoso. Aparte de la reunión que tuve con el Presidente, en la que cada uno planteó su visión del metro, también he estado con varios funcionarios del Gobierno, como el ministro Velasco, con el que articulamos temas de seguridad; con el ministro de Salud, con quien hablamos de la posibilidad de que nos apoyen con infraestructura hospitalaria. Hemos tenido un diálogo fluido.

No ha hablado de lo que hizo el gobierno anterior…



Lo que está hecho, hecho está. Tenemos que trabajar con lo que recibimos y claro que tenemos problemáticas y es normal que una administración logre resolver unas sí y otras no, pero tenemos que mirar para adelante. Sí nos dejaron problemas, no intencionalmente, pero hay que construir sobre lo construido y entender que hay dinámicas que toman tiempo, que cada administración ha intentado corregir.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL

@ernestocortes28