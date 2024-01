Carlos Fernando Galán anuncia apretón en presupuesto y pide tiempo y paciencia

A un día de su posesión como alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán hace una cruda radiografía de cómo recibe la ciudad y qué hará en finanzas, movilidad, seguridad y servicios. Entrevista.

Acaba de culminar el empalme con la administración saliente, ¿qué hallazgos encontró?



Fueron más de 100 reuniones de empalme, primero los sectores y luego con entidades específicas. Fue un trabajo arduo de parte nuestra con más de 200 personas.



Esta fue la oportunidad de ver dos cosas: uno, conocer a profundidad algunos temas que requieren una continuidad como en el caso del Sistema Distrital de Cuidado, que hay que mantenerlo y fortalecerlo institucionalmente, porque es un tema que está en construcción y todavía es muy frágil. En lo que tiene que ver con educación, ‘Jóvenes a la U’, que tiene un problema de sostenibilidad.



Quisiéramos mantenerlo y como eso se ha hecho con recursos de crédito, en buena medida genera dificultades para poder sostenerlo. Tenemos que buscar fórmulas que nos permitan garantizar darles continuidad a más becas.



Por otro lado, hemos encontrado cosas que nos han preocupado, como la situación financiera de la ciudad.



¿La ciudad queda muy endeudada?

​

El endeudamiento es una fuente importante para poder hacer inversión y es una herramienta que tiene la administración, y es un error decir que no han debido utilizar crédito para financiar lo que han hecho, pero llegamos a unos niveles altos.



La administración saliente de Claudia López recibió un endeudamiento de alrededor de 3,4 billones de pesos y lo deja en cerca de 11,8 billones, más que triplicado. Eso se justificó por varias razones y en proyectos de movilidad. Pero eso reduce el margen para poder generar nuevas dinámicas de inversión.



¿Le queda espacio para endeudarse?



Nos queda un espacio menor. La proyección que ha hecho la administración saliente en su marco fiscal de mediano plazo es que en el próximo gobierno podemos avanzar en un cupo de endeudamiento de alrededor de 5,6 billones de pesos, que es menos de la mitad de lo que tuvo esa administración. Eso está hecho sobre unas proyecciones de crecimiento económico optimistas, de un crecimiento este año de 2,5 % y el año entrante parecido.



Veo con preocupación que no vamos a llegar a ese nivel de crecimiento y la cifra de posibilidades de endeudamiento nuevo va a ser menor. Eso nos obliga a varias cosas: a un trabajo fuerte de austeridad del gasto, de evaluar a aquellos sectores y temas en los que podemos reducir gasto recurrente.



¿Viene un apretón?

​

Hay que hacer una evaluación. Por ejemplo, la administración saliente recibió 45.000 contratos de prestación de servicio y entrega más de 65.000, es un aumento significativo y hay que evaluar qué de eso tiene que ver con proyectos como el Sistema Distrital del Cuidado y herramientas que se han construido, a través de contratos de prestación de servicios muchas veces, que requieren de continuidad.



Con la Secretaría de Hacienda vamos a revisar en los primeros meses qué cosas podemos recortar, porque la gente está esperando que hagan más con menos, que hagan y den más resultados con menos, no es fácil, pero se puede hacer y tenemos el compromiso de trabajar en la austeridad.



¿Les apostaría a las valorizaciones?



Sí. Quiero hacerlo, pero tiene un problema esa herramienta por cuenta de lo que ocurrió. A la gente le cobraron en la última oportunidad más de 800.000 millones de pesos y en muchos casos ni siquiera se iniciaron las obras. Esa es una fuente importante que tienen las ciudades para financiar proyectos de inversión y por eso hay que protegerla, pero creo que hay que recuperar la legitimidad de esa herramienta, evaluando qué se puede hacer con lo que la gente ya pagó y las obras que todavía no se han hecho.

¿Ese ajuste qué ahorro puede generar?



Esas cifras las anunciaremos en el primer mes de gobierno, cuando tengamos el estudio.



¿Qué viene en términos financieros?



Endeudamiento es una fuente, recuperar la legitimidad de la valorización y trabajar en un plan de reactivación económica, que tenga impacto en el empleo y en ingresos para la ciudad. En términos de crecimiento, viene un choque fuerte, negativo para la ciudad, ya estamos viéndolo. Venimos de un tercer trimestre afectada la economía de Bogotá y la cifra de este trimestre no va a ser tan positiva y eso va a tener un impacto en muchos sectores.



El de la construcción me preocupa porque con la tendencia que tenemos hoy de caída de ventas vamos a perder cerca de 70.000 u 80.000 empleos. Con las secretarías de Hábitat y de Desarrollo Económico estamos trabajando en un plan que tendrá énfasis en la construcción, pero también en microempresas, que nos permita activar la economía y mitigar el impacto del choque que se viene. Vamos hacerlo con recursos de la ciudad, a través de subsidios.



¿Hay margen para invertir en más en infraestructura?

​

Para eso necesitamos el cupo de endeudamiento. Pero la gente está muy frustrada por la demora en las obras. La troncal de la 68 tiene problemas, hay tres grupos con atrasos significativos, uno particularmente.



Otra obra que tiene demoras significativas es la avenida Alsacia, también la avenida El Rincón, la Caracas en el sur y la Ciudad de Cali, también en el sur. Esas tienen demoras graves. Vamos a hacer nuevas obras, pero la ciudadanía está esperando que pongan orden.



¿Su prioridad va a ser terminar obras?

​

Terminar obras. Toda la ciudad estará en obra. Además, la administración saliente deja una obra adicional y es el tramo norte del Corredor Verde, entre la 100 y la 200, que fue adjudicada a un único proponente en cada uno de los tramos y me preocupa que haya sido un solo proponente; vamos a revisar muy bien que se haga bien esa obra.



En el caso de la 100 al sur vamos a revisar las posibilidades que tenemos como administración porque no solo requiere modificaciones en el diseño, sino que era una obra pensada para hacer antes del metro. No se hizo y hacer al tiempo la séptima y la Caracas colapsa a Bogotá. No podemos avanzar de inmediato porque hay que coordinarla con el plan de manejo de tráfico y modificar los diseños de esa obra.



¿Y la ALO Norte?



Eso también lo vamos a revisar. Hay dos preocupaciones: una tiene que ver con el tema de movilidad de Bogotá y la región y la otra, con el proceso contractual. El proyecto original de una vía de cerca de 100 metros ya no es viable ambientalmente, y además el POT modificó lo que estaba contemplado y aun con esa modificación se requiere buscar una fórmula que garantice la conectividad con una vía de buena capacidad que conecte la ALO Sur con la ALO Centro y con el norte de Bogotá.



Es una discusión que incluye el tramo dentro de la zona urbana de Suba, me refiero a la ciudadela. Ahí hay que garantizar que haya una vía de buena capacidad. También hay que hacer infraestructura educativa y hay que buscar el mejor sitio, conectar la intención del Gobierno Nacional con la intención del gobierno distrital y con la ciudadanía.



Y hay preocupación sobre el proceso. Tres funcionarios que renunciaron porque lo que estaba avanzando en términos de planeación no cumplía con los términos legales, y no firmaron. Y la Procuraduría dijo que ese proceso tenía problemas; vamos a evaluar.



¿Lo más seguro es que haya modificaciones?

Vamos a revisar qué modificaciones se pueden hacer.

¿Hay plata para el Corredor Verde y la ALO?



Para el Corredor Verde ya están garantizados los recursos y el tramo de la Ciudadela tendría que ver con el Gobierno Nacional, vamos a combinar fuentes de recursos. La ALO Centro y la ALO Sur son proyectos que tienen, en principio, un avance en términos de garantizar la financiación. Hay otros importantes como la calle 13, donde se adjudicaron unos tramos y faltan otros.



Se filtró que el Presidente tenía reparos a seguir financiando grandes obras de infraestructura en Bogotá, porque quiere apalancar otras regiones...

​

Hablé con el Presidente sobre el tema del sistema de transporte público y cómo garantizar la operación y hablamos de obras de infraestructura, y cada uno planteó su posición. A través del diálogo podemos llegar a acuerdos. Bogotá, la región y Cundinamarca somos un equipo y vamos a actuar para lograr que la Nación también nos apoye proyectos.



¿Vamos a tener que prepararnos para decretos de alzas en diferentes sectores?

​

Sí. El presupuesto que presentó la alcaldía actual al Concejo y que fue aprobado contempla un aumento de la tarifa de 2.950 a 3.100 en el troncal y de 2.750 a 3.100 en el zonal. Es particularmente alto en el zonal. Tengo preocupación por el impacto que tiene en el ciudadano y vamos a buscar fórmulas. Cualquier reducción de aumento tendrá que afectar a otro sector porque los recursos son limitados. Es uno de los temas que vamos a hablar con el Presidente, para ver cómo logramos financiar la operación del sistema.



El ministro de Transporte no descarta que la fórmula de un pago en el predial o que la gente compre el cupo mensual, ¿está usted en esa línea?



Le dije al Presidente que estoy listo para que hagamos una mesa técnica para evaluar qué fuentes alternas podemos encontrar, pero también que tienen que ser fuentes viables de cobrar, porque vía tarifa de la energía es inviable, sería cobrar el 75 % del total del predial vía tarifas de energía. Ese no es el camino, pero creo que hay que buscar fórmulas que permitan, inicialmente, a ciertas poblaciones irles bajando, ya existen unos subsidios en Sisbén.



¿Se le ocurre una fuente alternativa?

​

Hay que buscar. Con el pico y placa solidario se recogen 350.000 millones de pesos al año y eso va a la operación del transporte público. Hay otras figuras como modernizar los cobros por congestión, es decir, el pico y placa solidario, que es una especie de cobro por congestión generalizada.

¿Ya tomó una decisión sobre el pico y placa?



Precisamente, la administración, cuando arranque, va a hacer el estudio.



¿Este pico y placa se va a mantener?



Hay que ampliarlo temporalmente mientras se termina el estudio que hace la administración, que nos va a permitir, con sustento técnico, tomar una decisión.



¿Qué espera que le diga ese estudio?



Cuál es la mejor fórmula, porque hay una combinación de factores que hay que tener en cuenta: uno es el impacto económico del pico y placa y otro, el impacto en la movilidad. La ciudad va a estar en una problemática de tráfico por cuenta las obras y entiendo que la gente quisiera que se redujera la restricción, que se eliminara, pero eso es inviable, a la gente hay que decirle la verdad.



¿Está descartado un pico y placa por zonas?



No está descartado. Eso es parte del estudio que vamos a hacer, pero eso toma tiempo. Tenemos cámaras en diferentes puntos para semaforización y vamos a ver cómo complementamos con cámaras que detectan placas y que nos permitan, eventualmente, tomar medidas para definir las zonas.



¿Qué va a pasar con las tarifas de aseo?



Eso ya está definido. La administración saliente actualizó el PGIRS, que es el Plan Integral de Gestión de Residuos. Esa actualización aumentó los kilómetros de barrido e implicó un incremento de cerca de 15 % en la tarifa. Haremos una vigilancia más fuerte a los operadores para que cumplan.



¿A usted le va tocar el cambio de modelo?



En el 2026 arrancaría el nuevo esquema de aseo y tenemos que arrancar rápidamente el proceso. La ley establece que hay dos caminos en el manejo del aseo: libre competencia o áreas de servicio exclusivo.



Tenemos que llevar ante la CRA la explicación de por qué en Bogotá se necesitan áreas de servicio exclusivo, porque el problema con la libre competencia es que cualquier operador puede entrar a trabajar en Bogotá y pueden entrar a zonas que representan mejor ingreso para ellos, y hay zonas que pueden ser de menor ingreso y tener déficit en el servicio. Eso no puede ocurrir.



Eso que tiene que venir complementado con otras cosas, como integrar mejor a la población recicladora, incentivar el reciclaje y cambiar la figura del relleno sanitario al que hoy llegan cerca de 7.000 toneladas diarias de residuos. Eso no puede seguir así.



¿Cómo va a manejar el consumo de drogas en parques, para darle cumplimiento al fallo de la Corte?



Lo que la Corte dijo es que las autoridades locales tienen la potestad de restringir, que no se puede prohibir de plano en todo el espacio público o en toda la ciudad el consumo. Hay zonas donde uno tiene que garantizar que sean entornos seguros y protegidos como los parques públicos, entornos de colegios y zonas educativas entre otros.

¿Cuál va a ser su primera medida de choque contra la inseguridad?



Hay varias cosas que son importantes. Primero, la llegada del general José Gualdrón a la Policía de Bogotá, quien conoce muy bien la ciudad y vamos a trabajar en articulación. Segundo, la llegada de más pie de fuerza desde enero. Tercero, hablaré con el general sobre un énfasis en organizaciones criminales porque se requiere fortalecer la inteligencia y la investigación criminal.



Vamos a hacer público el inventario criminal para decirle a la ciudadanía cuáles son las organizaciones criminales y lo que estamos recibiendo, se requiere un cambio de enfoque.



¿Le garantizó el general más policías?



Sí. Será gradual, hay unos que entran en enero y otros que tomaran cerca de un año, pero vamos a aumentar de manera significativa el pie de fuerza.



Hay otro tema que son los entornos urbanos porque, por ejemplo, las basuras tienen un impacto grande en seguridad, las obras abandonadas, las polisombras, la iluminación, son elementos clave. Vamos a complementar y avanzar en tecnología, con cámaras de reconocimiento facial y de LPR.



El tercer elemento es recuperar la confianza con la ciudadanía porque la política en seguridad no solo debe tener participación de las autoridades sino de las redes de apoyo como taxistas y moteros.



¿Ha hablado con ellos?



Sí. Ya ha tenido reunión con algunos de ellos y vamos a fortalecer esas redes y a trabajar con ellos y con la vigilancia privada, que puede ayudarnos muchísimo.



¿No estaban funcionando las redes de apoyo?



Existen algunas, pero son precarias. Hay frentes locales de seguridad donde uno ve un ejercicio muy organizado de la comunidad, pero a veces muy solitario. Hay que fortalecerlos con alarmas y herramientas de comunicación y todo eso requiere un complemento de parte de la administración.



¿Hay alguna estrategia para la seguridad en TransMilenio?



Tecnología para mejorar la vigilancia dentro del sistema, porque hay muchas estaciones y vehículos que no tienen cámaras o que tienen y no se utiliza el material porque no tiene inteligencia artificial que nos permita detectar situaciones en tiempo real y actuar.



El Gobierno Nacional va a insistir en que el metro tenga un componente subterráneo, ¿se mantiene con la primera línea elevada?



Hay un mandato de los ciudadanos de que ese proyecto avance y se termine. No he hablado con el ministro de Transporte todavía, pero lo que he conocido sobre el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros es que es una herramienta que le va a dar al Gobierno los criterios para la definición de los proyectos ferroviarios. Eso es válido, pero para los proyectos que se van a hacer. Este proyecto (la primera línea del metro) está contratado y en ejecución y ya se fue así.



Tenemos que avanzar en que ese proyecto salga bien, en que se haga la segunda línea, que vamos a adjudicar el próximo año. Le planteé al Presidente que avanzáramos ya en una tercera línea porque tenemos que pensar en una red de metro, no en repensar lo que ya está.



¿Va a permitir las corridas de toros?



Es una discusión que no depende de la Alcaldía porque es una orden de la Corte Constitucional que dice que están permitidas, pero sí creo que tenemos herramientas y hay un acuerdo que está vigente y que toma ciertas medidas, y vamos a evaluar para poner unas condiciones que son las que Bogotá pone eventualmente para que se puedan realizar. Es una decisión de la Corte y yo tengo que estar en el marco de la ley y actuar en el marco de la ley.

¿Cuál es la razón para que esté revelando su equipo con cuentagotas?



Primero buscar el mejor equipo posible. No me contento con tener personas y ya al otro día salir, sino que logremos a alguien que tenga un buen perfil.



¿Está tranquilo con el equipo?



Sé que es un gran equipo. Hay gente con experiencia en Bogotá, pero también gente nueva con mucho conocimiento que va a ser acompañada y eso es una combinación perfecta.



Aprovecho para decir que hay mucha expectativa de que las cosas se van a resolver de la noche a la mañana y eso no es tan fácil porque las cosas requieren tiempo y paciencia. Vamos a actuar y vamos a hacer que todo funcione mejor.



Las mamás cuando un hijo llega a un primer cargo siempre están recomendando cosas, ¿la suya qué le recomienda?



Está tranquila, pero me recomienda no aislarme, porque es importante estar hablando con todos los sectores, porque a veces se toman decisiones equivocadas al meterse en un círculo de personas que le dicen y que le cuentan.



Uno tiene que estar en contacto con todos los sectores. Por ejemplo, el gabinete tendrá horarios de calle obligatorios, deberán estar en la calle con las personas y no para cortar cintas o anunciar proyectos o ruedas de prensa, sino para hablar con la gente y escuchar y buscar soluciones en conjunto.



Los bogotanos somos impacientes…

​

Yo sé, pero creo que el ciudadano puede ganar un poquito de paciencia cuando se le dice la verdad, cuando se le dice que todo es un proceso, que se puede lograr y va a demorar. Si uno no dice la verdad la gente se frustra.



Su primer acto de gobierno es posesionar al gabinete ¿y el segundo cuál es?



Vamos a hacer un consejo de seguridad especial.

