Bogotá: ¿en qué consiste la cuota de calle que Galán le exigirá a su gabinete?

A tan solo 24 horas para que Carlos Fernando Galán tome posesión como nuevo alcalde de Bogotá termina de anunciar el gabinete distrital y el equipo de gerentes y directores que liderarán las entidades de la ciudad. A ellos, el alcalde les hizo una particular petición como requisito a tener en cuenta dentro de su respectiva gestión.



(Le puede interesar: Carlos Fernando Galán anuncia apretón en presupuesto y pide tiempo y paciencia)

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde de Bogotá Foto: EL TIEMPO

En entrevista con EL TIEMPO, el nuevo alcalde señaló que será obligatorio que sus funcionarios tengan una “cuota de calle” todas las semanas y que deberán salir a recorrer la ciudad y a escuchar a la ciudadanía periódicamente para poder entender las necesidades de los boogotamos.



“El gabinete tendrá horarios de calle obligatorios, deberán estar en la calle con las personas y no para cortar cintas o anunciar proyectos o ruedas de prensa sino para hablar con la gente y escuchar y buscar soluciones en conjunto”, explicó el mandatario.



El nuevo alcalde fue enfático cuando señaló que la intención de ir a la calle a estar con la gente no era la de mostrar la entrega de obras o la de cortar cintas de inauguración sino la de que sus funcionarios entendieran el contexto de la ciudad, pudieran escuchar a la gente y sus necesidades y reconocieran el por qué, para qué y para quienes es que se trabaja desde la administración distrital.



Galán también reconoce que se demoró un par de semanas en revelar al equipo de gobierno porque así mismo fue el proceso de selección. Según él, estaba buscando los mejores perfiles para conformar su gabinete y de esa manera poder asegurar una continuidad durante todo el proceso de la ciudad en los cuatro años de su mandato.



"No me contento con tener personas y ya al otro día salir, sino que logremos a alguien que tenga un buen perfil (...) Sé que es un gran equipo. Hay gente con experiencia en Bogotá, pero también gente nueva con mucho conocimiento que va a ser acompañada y eso es una combinación perfecta", anotó el nuevo alcalde de la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Fernando Galán Foto: EL TIEMPO

La recomendación de su madre

Pero la idea de mandar a su gabinete a recorrer las calles de la ciudad también tiene una razón más intima y fue uno de los consejos que la madre del mandatario le haga dado durante todo su andar desde que emprendió el camino a la alcaldía.



"Mi madre está tranquila, pero me recomienda no aislarme, porque es importante estar hablando con todos los sectores, porque a veces se toman decisiones equivocadas al meterse en un círculo de personas que le dicen y que le cuentan".



Y es justamente esta una de las razones por las que el gabinete de Carlos Fernando Galán tendrá como requisito obligatorio estar en contacto con la gente y aprender a conocer Bogotá desde la experiencia propia en las calles.



REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO

EL TIEMPO