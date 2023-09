“Candidatos, su lugar en Bogotá” es el nombre del formato con el que Citytv muestra las sensaciones y emociones que despierta la ciudad para cada uno de los candidatos a la Alcaldía Mayor.



Marta Beltrán, Directora del sistema informativo, es la encargada de entrevistar a quienes desean llegar al palacio de Liévano, acercándose a la vida personal de cada uno de ellos, y conocer así las motivaciones para llegar al segundo cargo más importante del país.

En este formato, cada candidato escogió un lugar representativo para él en la ciudad, un punto que de alguna manera ha marcado y generado nostalgias, emociones y sensaciones en su vida como bogotano. Allí, cuentan a las cámaras del canal de Bogotá, aspectos no tan conocidos de sus vidas. La segunda entrega de este especial la protagonizó Carlos Fernando Galán, candidato por el Nuevo Liberalismo.

Música y carrera

Tras vivir y estudiar más de veinte años en Estados Unidos, Carlos Fernando Galán encontró en el Parque Metropolitano Simón Bolívar su lugar en Bogotá; una extensión verde de más de 113 hectáreas y decenas de caminos donde el amor por el deporte lo llevó a enamorarse mucho más de la ciudad que lo vio nacer. Hoy en estos mismos senderos corre al ritmo de las bandas estadounidenses Gun’s Roses y Metallica, buscando despejar su mente y encontrar mejores soluciones a los problemas que le inquietan de la política nacional y local.

“El ejercicio me sirve para desconectarme mucho, pero también me ayuda a tener ideas, a que me surjan ideas, la relajación me ayuda a concentrarme a pensar mejor... de pronto a veces y me pongo a pensar y me doy cuenta que puedo afrontar un problema de manera mejor…”



Ha corrido más de 50 carreras de 10 y 21 Kilómetros y busca correr seis veces por semana, forjando así su disciplina y aplica en el deporte como en la vida el dicho de que para correr rápido, primero hay que aprender a correr despacio.

Una ciudad de muchos colores

El candidato describió a la ciudad como un territorio diverso, donde abundan las ideas, la alegría y los colores, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del país y además el lugar perfecto para gobernar.

¿Dónde ver las entrevistas?

La próxima entrega del especial “Candidatos, su lugar en Bogotá” del sistema informativo de Citytv se realizará este lunes 10 de septiembre en la emisión de ARRIBA BOGOTÁ, el protagonista será Jorge Enrique Robledo, candidato por el partido Dignidad y Compromiso.

Citytv

